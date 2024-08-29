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ПолитикаНовостиЗвук волн

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
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- Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

Недавний террористический инцидент, якобы совершенный экстремистским иммигрантом, вызвал политическую нестабильность. После трагической гибели трех человек в Солingen растет акцент на практических методах предотвращения нелегальной иммиграции. Председатель СДПГ Ларс Клингель заявил "Рейнской почте" (в четверг), "Я готов предложить все, что действительно усилит безопасность в Германии. Беспорядочные действия не являются решением, нужны конкретные шаги". Лидер СВП Кристиан Линднер призвал к сокращению бюджета для беженцев из Дублина, размещенных в других странах ЕС.

После встречи лидера фракции Союза Фридриха Мерца (ХДС) с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) правительство объявило в среду, что вскоре представит первый пакет мер по ускорению высылки отвергнутых заявителей на убежище. Вместо альянса Союза-Канцелярии более широкая межпартийная группа будет разрабатывать дополнительные меры. В эту группу войдут представители федеральных земель (и Союза, и СДПГ), других федеральных министерств и, возможно, "Зеленых" и СВП.

Рассматривается следующее:

  • Депортации: Клингель заявил, "Теперь мы должны сделать депортации в Афганистан и Сирию возможными с большой срочностью". Мерц согласен. Предыдущие попытки провалились из-за неясной ситуации с безопасностью в этих странах и отсутствия дипломатических связей с правящими властями. Кроме того, рассматривается ускорение депортаций. Снижение порога для особенно серьезных высылок также находится в стадии обсуждения. Это позволило бы использовать оружие в качестве основания для высылки.
  • Сокращение бюджета для беженцев, зарегистрированных в другой стране ЕС: Линднер призвал, "Для беженцев из Дублина, которые должны уйти, немецкий налогоплательщик не должен платить больше нуля евро".
  • Отзыв статуса защиты для определенных поездок на родину: Линднер упомянул тех, кто "отдыхает в стране, от которой они якобы угрожают" - они должны лишиться права жить в Германии. tanto ХДС, как и Союз поддерживают это, но некоторые исключения, такие как похороны или срочные дела, будут разрешены. Если поездка на родину станет известной, статус защиты должен быть переоценен. Нет надежных статистических данных, но некоторые правительства земель сообщают, что поездки на отдых редко документируются.
  • Постоянные пограничные проверки: Мерц выступает за это. Канцлер Шольц также поддерживает это, заявляя, "Нам нужны пограничные проверки столько, сколько это возможно". Спор касается текущих контрольных пунктов на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей, которые можно временно активировать, но неоднократно продлевать. "Зеленые" поддерживают мобильные пограничные проверки в приграничной зоне. Однако беженцы, ищущие убежище, в основном допускаются в страну.
  • Детention для отъезда: Союз требует, чтобы отвергнутые заявители на убежище, которые являются преступниками или представляют риск, содержались под стражей до их депортации или добровольного отъезда. Критики указывают на правовые препятствия.
  • Мораторий на прием афганцев и сирийцев: Союз выступает за это, но критики считают это юридически сомнительным.

Усиление полномочий служб безопасности в цифровой сфере: Клингель заявил, "Органы должны иметь больше свободы для мониторинга радикализационных структур исламских террористов в Интернете". Политики "Зеленой" партии Константин фон Ноц и Ирене Михалик также предлагают это в позиции, полученной студией столицы ARD и dpa. Политик СДПГ Себастьян Хартманн считает СВП "препятствием", особенно в отношении доступа к данным телеcommunication traffic data, который разрешено по закону ЕС: "У нас есть СВП, который ослабил службы безопасности из-за неправильного понимания верховенства права".

Улучшенное сотрудничество между полицией и спецслужбами: Ноц и Михалик также выступают за это и, скорее всего, получат поддержку и от Союза, и от СДПГ.

Более решительные меры против проповедников ненависти: Клингель потребовал, "Мы должны ограничить власть проповедников ненависти в TikTok и других сетях. Провайдеры и интернет-платформы имеют законные средства, и если они их не используют, мы должны усилить нашу реакцию".

Адекватное финансирование и больше персонала для служб безопасности: tanto Клингель, как и двое "Зеленых", призывают к этому. Ноц и Михалик хотят интегрировать вопрос внутренней безопасности как совместную ответственность федерального и государственного правительств в Конституцию Германии.

Происхождение дискуссии:

В пятницу вечером подозреваемый, якобы мотивированный радикальной исламской идеологией, атаковал городской фестиваль в Солингене, убив трех человек и ранив восемь других. 26-летний сирийский подозреваемый сейчас находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует, в том числе по обвинению в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство", которое взяло на себя ответственность за нападение и опубликовало видео с маскированным лицом, якобы подозреваемым. Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но депортация не удалась.

После трагедии на городском фестивале в Солингене, где звук волн сменился хаосом и страхом, Клингель предложил, "Теперь мы должны сделать депортацию людей в Афганистан и Сирию возможной с большой срочностью, учитывая опасную ситуацию там". Кроме того, для предотвращения нелегальной иммиграции Линднер предложил, "Мы не должны предоставлять никакой финансовой поддержки беженцам из Дублина, которые должны покинуть Германию".

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