Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие

Проверка потенциальной принадлежности к ИС в Солингене

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
После фатального ножевого нападения в Солінгені, seda tri mortij, Feweralный прокурор проводит...
После фатального ножевого нападения в Солінгені, seda tri mortij, Feweralный прокурор проводит расследование возможной связи с ИГ.

- Проверка потенциальной принадлежности к ИС в Солингене

В результате смертельного ножевого инцидента в Золингене высший прокурорский орган также изучает главного подозреваемого на предмет возможной связи с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил представитель главного прокуратуры Германии пресс-службе в Карлсруэ.

Высший прокурорский орган рассматривает и другие возможные обвинения помимо инцидента с ножевым ранением. Несмотря на отрицание какой-либо причастности, другие ассоциации подозреваемого также проверяются на предмет возможной поддержки ИГ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Правительственные следователи сейчас тщательно изучают город Солинген.
Политика

Правительственные следователи сейчас тщательно изучают город Солинген.

Несколько человек погибают во время 'Фестиваля разнообразия' в Солингене. Позже правоохранительные органы задерживают предполагаемого подозреваемого. Впоследствии основное.hsgi skipping keeping track of it

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Многие люди в Золингене выражают своё горе.
Политика

Солингенский штурм: опасения и намерения, связанные с Энигмой

Следуя за днем, полным тревоги, подозреваемый в совершении преступления был задержан. Что побудило его организовать нападение в ходе городского праздника? Министр-президент Вюст подчеркивает: 'Мы не поддадимся угрозам терроризма.'

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль
Политика

Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль

Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль Хизбullah объявляет о завершении начальной фазы ответных ударов против Израиля, что вызвало состояние чрезвычайной ситуации. По словам Хизбullah, шиитской военизированной группы, базирующейся в Ливане, они начали ответный удар против Израиля после гибели высокопоставленного военного командира. Сообщается, что более 320 реактивных снарядов

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израильский Ф-15 в другой военной миссии
Политика

Хезболла объявила о прекращении масштабного нападения, Израиль объявил чрезвычайное положение.

Хезболла объявила о прекращении масштабного нападения, Израиль объявил чрезвычайное положение. Хизбалла взяла на себя ответственность за запуск ответного удара против Израиля, что побудило Израиль объявить чрезвычайное положение. Израиль начал удары по многочисленным целям в Ливане. С 6 часов местного времени (5 часов по центральноевропейскому летнему времени) введено общенациональное чрезвычайное положение

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Запланированный многонациональный праздник превратился в трагическое событие. В настоящее время...
Панорама

Беспокойство и движущая сила действий Солингена

Беспокойство и движущая сила действий Солингена Сообщество в Золингене шокировано после того, как неизвестный жестоко атаковал нескольких человек во время городского фестиваля в субботу, что привело к многочисленным жертвам и травмам. После дня страха и неопределенности подозреваемый в конечном итоге был арестован. Но вопрос, который волнует всех, остается без ответа:

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После инцидента тяжело раненную пару эвакуируют вертолетом в медицинский центр - один из супругов,...
Федеральные земли Германии

Смертельное происшествие приводит к четырем жертвам, пострадавшим в результате столкновения с автомобилем.

На федеральной дороге в Верхней Баварии водительavy вернултся в встречную полосу, что привело к трагическим последствиям для человека, ехавшего по ней.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Кроме того, силами правопорядка, служб экстренной помощи и THW было отправить 72 пожарных на пожар...
Федеральные земли Германии

Значительные потери из-за пожара в доме в Мерклингене, в результате чего возникает высокая денежная компенсация

Вначале чердак подвергся пламени, что в итоге привело к тому, что весь дом như politicoPERSON regexpham

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Радиантные лучи солнечного света пронизывают пасмурное небо.
Федеральные земли Германии

На следующей неделе в Северном Рейн-Вестфалии ожидаются жаркие температуры и засуха.

Благоприятная погода без осадков прогнозируется наNorth Rhine-Westphalia в течение следующей недели. Меркурий может подняться выше 30 градусов.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно