- Проверка потенциальной принадлежности к ИС в Солингене

В результате смертельного ножевого инцидента в Золингене высший прокурорский орган также изучает главного подозреваемого на предмет возможной связи с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил представитель главного прокуратуры Германии пресс-службе в Карлсруэ.

Высший прокурорский орган рассматривает и другие возможные обвинения помимо инцидента с ножевым ранением. Несмотря на отрицание какой-либо причастности, другие ассоциации подозреваемого также проверяются на предмет возможной поддержки ИГ.

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