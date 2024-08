Проверка истинности во второй вечер национального конгресса демократов

Translation:

Список проверенных фактов от нашей команды Facts First. Мы будем обновлять этот список в течение ночи.

Демократы и План 2025 Трампа

Несколько ораторов на Демократическом национальном съезде упомянули или косвенно упомянули План 2025 как план бывшего президента Дональда Трампа. Сенатор Берни Сандерс из Вермонта говорил о "Плане 2025 Трампа". Государственный представитель Малькольм Кенятта из Пенсильвании использовал ту же фразу. Сенатор Гэри Питерс из Мичигана, говоря о Трампе и его напарнике по президентской гонке сенаторе ДЖД Вэнсе из Огайо, упомянул "их план План 2025".

Ниже представлена ​​некоторыеbackground information об этом плане, связи Трампа с ним и то, что Трамп сказал об этом.

Что такое План 2025:

План 2025 возглавляется Фондом наследия, известным консервативным think tank, в сотрудничестве с многочисленными другими консервативными организациями. Их инициативы, начавшиеся в 2022 году, привели к созданию всеобъемлющего 920-страничного документа под названием "Мандат на лидерство: Консервативное обещание", который содержит "сотни конкретных предложений по политике для Белого дома, министерств, Конгресса и агентств, комиссий и советов".

Документ предлагает широкий спектр консервативных изменений в политике в различных областях, от иммиграции до здравоохранения, сельского хозяйства, образования, а также значительную перестройку исполнительной власти, которая усилит власть президента.

Документ был опубликован в апреле 2023 года, когда Трамп был фаворитом на получение номинации партии, но почти за год до того, как он фактически ее получил. Документ позиционирует себя как попытку помочь "следующему консервативному президенту, кем бы он ни был", начать сильный старт, если и когда он вступит в должность в 2025 году.

Связи Трампа с этой инициативой:

План 2025 подчеркивает, что он "не связан с бывшим президентом Трампом". Трамп заявил в июле, что "Я ничего не знаю об Agenda 2025. У меня нет никакого представления о том, кто стоит за ним".

CNN не может окончательно проверить, что Трамп может или не может знать. Однако очевидно, что Трамп имеет тесные связи с Планом 2025.

Большое количество людей, которые работали в администрации Трампа, были вовлечены в создание Плана 2025. CNN сообщило в июле, что по крайней мере 140 человек, которые работали в администрации Трампа, внесли свой вклад в проект, в том числе более половины из тех, кто указан в качестве авторов, редакторов и соавторов документа по политике. Например, шестеро бывших секретарей кабинета Трампа played a role в проекте. Том Хоман, бывший начальник управления иммиграцией и таможенного контроля в начале администрации Трампа, которого Трамп recently stated он планирует назначить на вторую администрацию Трампа, также был вовлечен.

Республиканский вице-президентский кандидат сенатор ДЖД Вэнс написал предисловие к предстоящей книге лидера Плана 2025, президента Фонда наследия Кивана Робертса. Представитель Вэнса сказал Axios в июле, что "предисловие не имеет nothing to do with Agenda 2025" и что Вэнс "ранее заявлял, что он не имеет никакого отношения к" Плану 2025 "и имеет многочисленные расхождения с тем, что они отстаивают".

Позиция Трампа по предложениям Плана 2025:

Неясно, насколько Трамп поддерживает обширный документ Плана 2025 и что он отвергает. Трамп сказал, что некоторые части документа "абсолютно ridiculus и отвратительны", но он также сказал, что "многие из этих точек fine". Он не уточнил, какие предложения он отвергает и какие принимает.

Русселл Вуught, бывший директор Управления и бюджета при Трампе и один из бывших чиновников администрации Трампа, вовлеченных в План 2025, сказал в прошлом месяце в видео, тайно записанном британской журналистской организацией: "Я вижу, что он делает, это очень сознательное дистанцирование от бренда. Это интересно, что он даже не противопоставляет себя определенной политике".

CNN сообщило в июле: "План 2025 включает в себя многие политические приоритеты, которые совпадают с приоритетами бывшего президента, в particular те, которые связаны с enforcement иммиграции и reduction власти федеральной бюрократии, облегчая увольнение гражданских служащих и карьерных чиновников. Однако План 2025 стал спорной темой из-за других предложений, таких как запрет на порнографию и удаление таблеток для экстренной контрацепции и мужских контрацептивов из покрытия, предписанного в рамках Закона о доступной медицинской помощи, которые Трамп не явно поддержал".

Представитель кампании Трампа сказал CNN в августе: "Кампания президента Трампа четко дала понять, что только президент Трамп и кампания, а не любая другая организация или бывшие сотрудники представляют политику для второго срока".

Из CNN Даниеля Дейла

Сандерс о безработице во время пандемии COVID-19

Сенатор Берни Сандерс из Вермонта напомнил участникам Демократического национального съезда о трудные времена в Соединенных Штатах во время пандемии COVID-19 во вторник.

"Вспомните, где мы были три с половиной года назад. Мы были в разгаре самого серьезного кризиса общественного здравоохранения за 100 лет и самого серьезного экономического спада со времен Великой депрессии. Безработица резко росла", - сказал Сандерс.

"Это была реальность, с которой столкнулась администрация Байдена-Харрис, когда они вступили в должность", - продолжил он.

Проверка фактов: Утверждение Сандерса о ситуации на рынке труда в начале администрации Байдена неверно. Хотя безработица достигла рекордного уровня в 14,8% в апреле 2020 года в начале пандемии, безработица улучшалась к тому времени, когда президент Джо Байден вступил в должность в январе 2021 года.

К январю следующего года ситуация на рынке труда страны показала значительное улучшение, миллионы американцев вернулись на работу. Однако США все еще предстояло восстановить все рабочие места, которые были потеряны. Безработица снизилась до 6,4%.

Из CNN Тими Лухби

Второй день Демократического национального съезда в июле губернатор Иллинойса Дж.Б. Притцкер повторил заявление, сделанное накануне демократическим конгрессменом, относительно слов бывшего президента Дональда Трампа о пандемии COVID-19 в 2020 году.

Подчеркнув, как Иллинойс справляется с пандемией, Притцкер затем прокомментировал Трампа, сказав: "А Дональд? Ну, Дональд сказал нам вводить отбеливатель".

Факт-проверка: Утверждение Притцкера вводит в заблуждение. Трамп не имел в виду, что его неосведомленные в 2020 году предложения о использовании дезинфицирующих средств для борьбы с COVID-19 были советом для общественности. Трамп просто выражал интерес к научным исследованиям о потенциальном использовании дезинфицирующих средств в качестве лечения.

На пресс-брифинге в апреле 2020 года Трамп выразил любопытство, можно ли потенциально лечить COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств внутри человеческого тела "путем инъекции внутри или почти как очистка" или с помощью мощного света "внутри тела, который можно сделать либо через кожу, либо каким-то другим образом". Заявления Трампа были жестко раскритикованы медицинскими экспертами как крайне опасные, что привело к срочным предупреждениям от органов общественного здравоохранения и производителей дезинфицирующих средств. Тем не менее, он никогда не предлагал общественности использовать такие продукты.

Трамп сделал эти необоснованные комментарии после того, как Билл Брайан, тогдашний заместитель министра науки и технологии Министерства внутренней безопасности, представил результаты испытаний, показывающие, что солнце и дезинфицирующие средства, такие как отбеливатель и изопропиловый спирт, быстро убивают коронавирус на поверхностях и в слюне. Позже, когда Трамп предложил идею введения дезинфицирующих средств в тела людей, он имел в виду медицинских экспертов, изучающих эту концепцию как потенциальное лечение, сказав: "И есть ли способ сделать что-то подобное, путем инъекции внутри или почти как очистка, потому что вы видите, что это попадает в легкие и наносит им большой ущерб, так что было бы интересно проверить, так что вам придется использовать медицинских врачей, но это звучит интересно для меня. Так что посмотрим".

Дэниел Дэйл из CNN

Влияние расширенного детского налогового кредита по мнению Сандерса

Во время своего выступления в основной части Демократического национального съезда сенатор от Вермонта Берни Сандерс сделал заявление о влиянии расширенного детского налогового кредита, принятого в начале администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Мы Reduced детскую бедность более чем на 40% за счет расширенного детского налогового кредита", - сказал Сандерс во время своего выступления.

Факт-проверка: Заявление Сандерса требует уточнения. Действительно, расширенный детский налоговый кредит снизил показатели детской бедности в 2021 году, но льгота была действительна только в течение года, когда временное улучшение имело силу.

Закон о спасении Америки, принятый Конгрессом в марте 2021 года, увеличил размер детского налогового кредита до максимальной суммы в $3600 (с $2000) для соответствующих семей, что позволило многим низкооплачиваемым семьям претендовать на него и распределить половину его ежемесячно.

Это привело к рекордно низкому уровню детской бедности в 5,2% в 2021 году, что на 46% меньше, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял 9,7%, согласно данным Бюро переписи населения США.

Однако после истечения срока действия временного расширения в 2022 году уровень детской бедности резко возрос до 12,4%, достигнув уровня, сопоставимого с тем, что было до пандемии в 2019 году. Это было самое значительное увеличение детской бедности с момента введения показателя дополнительной бедности.

Тами Лухби и Каанита Ийер из CNN

Первый абзац мог бы звучать так: "Выступающие на съезде демократы обсуждали различные аспекты Плана 2025 бывшего президента Трампа, который возглавляется Фондом Наследия и фокусируется на консервативных изменениях политики в различных областях".

Второй абзац мог бы звучать так: " despite Trump's claims that he knows nothing about Agenda 2025 and is not affiliated with it, several individuals who served in his administration were involved in its creation, including six former Cabinet secretaries."

Читайте также: