Проверка фактов: Трамп сделал по меньшей мере 20 ложных заявлений в беседе с Илоном Маском

Многие ложные утверждения, сделанные республиканским кандидатом в президенты, были заявлениями, которые неоднократно опровергались ранее, некоторые из них в течение многих лет. Они охватывали широкий спектр тем, от иммиграции до экономики до внешней политики до президентского рекорда Трампа до вице-президента Камалы Харрис, его демократического оппонента.

Факт-проверка:

Преступность

Трамп заявил: «Уровень преступности растет как на дрожжах».

Факты прежде всего: утверждение Трампа ложно. tanto преступность, связанная с насилием, как и преступность, связанная с собственностью, значительно снизилась tanto в 2023 году, как и в первом квартале 2024 года.

Есть ограничения на данные ФБР, опубликованные местными правоохранительными органами – данные предварительные, не все сообщества представили данные, и представленные данные, как правило, содержат ошибки – поэтому эти статистические данные могут неточно отражать масштаб недавнего снижения преступности. Но другие источники данных четко показывают, что преступность действительно снизилась в некоторой степени.

Предварительные данные ФБР за 2023 год показали примерно 13-процентное снижение убийств и примерно 6-процентное снижение общей преступности, связанной с насилием, по сравнению с 2022 годом, что привело к снижению tanto уровня убийств, как и уровня преступности, связанной с насилием, ниже уровня, который был при Трампе в его последний календарный год в должности в 2020 году. Предварительные данные ФБР за первый квартал 2024 года показали еще более резкое снижение по сравнению с тем же кварталом в 2023 году – примерно 26-процентное снижение убийств и примерно 15-процентное снижение общей преступности, связанной с насилием.

Эксперт по данным о преступности Джефф Эшер, сооснователь фирмы AH Datalytics, сказал ранее в этом году, что если окончательные цифры за 2023 год покажут снижение убийств хотя бы на 10% по сравнению с 2022 годом, это будет самый быстрый снижение в США «за всю историю». И он отметил, что tanto предварительные данные ФБР за первый квартал 2024 года, как и данные, собранные из нескольких независимых источников, указывают на еще большее снижение tanto преступности, связанной с собственностью, как и преступности, связанной с насилием, в том числе на гораздо большее снижение убийств, чем в 2023 году, хотя еще есть время в этом году, чтобы эти тенденции изменились».

После того, как Трамп в июне заявил, что «преступность так сильно возросла», Анна Харви, профессор политических наук и директор Лаборатории общественной безопасности в Нью-Йоркском университете, отметила CNN, что это утверждение опровергается tanto данными ФБР, как и данными Ассоциации глав полиции крупных городов, которая представляет 70 крупных полицейских сил США. Она сказала: «Было бы более точно сказать, что преступность так сильно снизилась».

Инфляция

Трамп сказал: «Я думаю, у нас самая высокая инфляция за 100 лет. Говорят, что это 48 лет, я не верю в это».

Факты прежде всего: Трамп представил это как мнение, но оно все равно безосновательно – ошибочно в двух разных аспектах. Во-первых, даже когда показатель инфляции достиг своего пика в администрации Байдена в июне 2022 года, этот показатель в 9,1% был самым высоким с 1981 года – между 40 и 41 годом назад, а не «100 лет» и даже не «48 лет». Во-вторых, инфляция значительно снизилась с пика в июне 2022 года, и последний доступный на момент его выступления показатель за июль 2024 года составил 3,2% – показатель, который, если не считать администрацию Байдена, превышался совсем недавно, в 2011 году.

Глобальное потепление и уровни моря

Трамп утверждал, что угроза ядерной войны гораздо важнее, чем угроза, связанная с изменением климата. И он сказал: «Самая большая угроза? Это не глобальное потепление, где уровень океана поднимется на одну восьмую дюйма за следующие 400 лет... и у вас будет больше прибрежной недвижимости, верно?»

Факты прежде всего: утверждение Трампа о темпе роста уровня моря крайне неточно. Средний глобальный уровень моря в настоящее время растет быстрее, чем Трамп заявил, что он будет расти в течение 400 лет.

NASA сообщило в марте, что средний глобальный рост уровня моря в 2023 году составил 0,17 дюйма в год, что более чем в два раза превышает показатель 1993 года. И доклад Всемирной метеорологической организации этого года сказал, что темп роста уровня моря между 2014 и 2023 годами составлял примерно 0,19 дюйма в год.

То есть темп роста уровня моря уже превышает одну восьмую дюйма в год – и он ускоряется. NASA обнаружило скачок в 0,3 дюйма между 2022 и 2023 годами.

Гари Григгс, профессор earth и планетных наук Университета Калифорнии в Санта-Круз, который изучает рост уровня моря, сказал в прошлом году, что подобные заявления Трампа «можно только описать как полностью не соответствующие реальности» и что Трамп «не имеет понятия, о чем говорит».

Уровни моря растут с разной скоростью в разных местах. Для США ожидается particularly быстрое повышение уровня моря для восточного побережья и побережья Мексиканского залива – и штат Флорида, который граничит и с теми, и с другими побережьями, ожидает более сильного воздействия, чем многие другие прибрежные штаты.

Фактически, заявления Трампа о уровнях моря крайне неточны для района, близкого к Мар-а-Лаго, который находится на Атлантике. Григгс отметил в июне в электронном письме, что данные с ближайшего к Мар-а-Лаго датчика приливов и отливов NOAA показывают увеличение на одну восьмую дюйма примерно каждые девять месяцев.

Трамп также ранее шутил о том, что растущие моря создают больше прибрежной недвижимости. На самом деле, рост уровня моря, как ожидается, будет иметь катастрофические последствия не только для многих прибрежных участков, но и для территорий дальше от побережья - делая некоторые сообщества непригодными для проживания и другие более опасными, увеличивая частоту и масштаб наводнений, делая ураганы более разрушительными и нанося ущерб инфраструктуре и экосистемам.

Число людей, слушающих разговор

Трамп сказал Муску, что «у вас много людей слушают» разговор – «как 60 миллионов или что-то в этом роде». Затем он спросил у кого-то, каково число, но так и не исправил свою первоначальную оценку.

Факты прежде всего: Трамп действительно выразил неопределенность по поводу числа, но его утверждение «как 60 миллионов или что-то в этом роде» является ложным. В то время, когда он сделал это заявление, общедоступные данные в X показывали, что было 1,1 миллиона аккаунтов, слушающих разговор. Трамп, похоже, имел в виду нечто иное: число просмотров на его собственном посте в X, где был размещен «пространство», где велся разговор. Но подавляющее большинство аккаунтов, которые просматривали пост, на самом деле не слушали разговор.

Харрис и заключенные

Трамп заявил о Харрис: «Она хочет освободить всех заключенных, которые находятся в заключении, и некоторые из этих парней действительно плохи. Это только что появилось сегодня».

Факты прежде всего: Это ложь. Нет оснований для утверждения, что Харрис «хочет освободить всех заключенных, которые находятся в заключении». Трамп, похоже, имел в виду новости в консервативных СМИ, которые сообщали, что Харрис сказала в 2019 году, когда безуспешно баллотировалась на пост президента Демократической партии, что она хочет закрыть частные иммиграционные центры по содержанию под стражей.*

Даже если Харрис по-прежнему придерживается этой позиции сегодня – она не затрагивала эту тему с тех пор, как начала свою президентскую кампанию в июле – закрытие частных иммиграционных центров по содержанию под стражей не приведет к освобождению «всех» заключенных в иммиграционных центрах, не говоря уже обо всех заключенных в обычных американских тюрьмах и тюрьмах; Трамп не уточнил, что он говорил о прошлом мнении Харрис о некоторых иммиграционных центрах по содержанию под стражей, а не обо всех тюрьмах.

Возможно, Трамп сам был введен в заблуждение; короткий отрывок, распространенный некоторыми республиканцами в социальных сетях на этой неделе, не включал часть заявлений Харрис в 2019 году, где она уточнила, что она имела в виду частные иммиграционные центры по содержанию под стражей в частности. Но статьи Fox News и Нью-Йорк Пост правильно отметили, что это именно то, что она сказала.

Роль Харрис в иммиграции

Трамп заявил о Харрис: «Она была «хранительницей границы», и люди не могут позволить им уйти от своей дезинформационной кампании. Теперь она говорит, что на самом деле не была так сильно вовлечена... она была полностью ответственна».

Факты прежде всего: Это ложь. Харрис никогда не назначалась «хранительницей границы» от Белого дома, и она никогда не была «полностью ответственной» за границу; министр внутренней безопасности Алейхандро Майоркас является официальным лицом, ответственным за безопасность границы. На самом деле, в 2021 году Biden поручил Харрис более ограниченную задачу, связанную с иммиграцией, и попросил ее возглавить дипломатию с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом в попытке разрешить условия, которые побудили их граждан пытаться мигрировать в Соединенные Штаты.

Некоторые республиканцы высмеивали утверждения о том, что Харрис никогда не была «хранительницей границы», отмечая в социальных сетях, что новостные статьи иногда описывали Харрис как таковую. Но эти статьи были неверными. Различные новостные агентства, включая CNN, сообщали уже в первой половине 2021 года, что Белый дом подчеркивал, что Харрис не была поставлена ​​во главе безопасности границы в целом, как явно подразумевает «хранитель границы», и вместо этого получила дипломатическую задачу, связанную с центральноамериканскими странами.

«Фактический лист» Белого дома в июле 2021 года сказал: «2 февраля 2021 года президент Байден подписал указ, который предусматривал разработку Стратегии устранения причин. С марта вице-президент Камала Харрис возглавляет дипломатические усилия администрации по адресованию коренных причин миграции из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса».

Сами комментарии Байдена на мероприятии в марте 2021 года, объявившем об этом назначении, были немного более путаными, но он сказал, что поручил Харрис возглавить «нашу дипломатическую работу» по адресованию факторов, вызывающих миграцию в трех «странах Северного треугольника» (он также упомянул Мексику в тот день). Байден перечислил факторы в этих странах, которые, по его мнению, привели к миграции, и сказал, что «если вы решите проблемы в стране, это выгодно для всех». И комментарии Харрис в тот день были сосредоточены исключительно на «коренных причинах».

Республиканцы могут справедливо сказать, что даже работа над «коренными причинами» является задачей, связанной с границей. Но называть ее «хранительницей границы» - это уже слишком.

Венесуэла, преступность и миграция

Трамп заявил: «Венесуэла – их преступность снизилась на 72%. Они берут своих наркодилеров. Они берут – честно говоря, своих заключенных, они опустошают свои тюрьмы. Они берут своих преступников, своих убийц, своих изнасилованных и отправляют их...»

Факты прежде всего: Трамп сильно преувеличил снижение преступности в Венесуэле в эпоху Байдена, по крайней мере, согласно ограниченным статистическим данным, которые публично доступны. И хотя несомненно, что по крайней мере некоторые преступники присоединились к законопослушным венесуэльцам в массовом исходе из страны в результате экономического кризиса последнего десятилетия, нет доказательств того, что Венесуэла намеренно опустошала тюрьмы для целей миграции или намеренно отправляла бывших заключенных в Соединенные Штаты.

Праворадиальный сайт Breitbart опубликовал расплывчатую статью 2022 года о якобы докладе федеральной разведки, предупреждающем пограничников о выпущенных на свободу насильственных преступниках из Венесуэлы, которые затем присоединились к миграционным караванам. Однако это якобы утверждение о действиях Венесуэлы так и не было подтверждено; эксперты сказали CNN, PolitiFact и FactCheck.org, что они не знают никаких доказательств того, что такое произошло.

«У нас нет доказательств того, что правительство Венесуэлы опустошает свои тюрьмы или психиатрические учреждения, отправляя их за границу, другими словами, в США или любую другую страну», - сказал в электронном письме CNN в июне Роберто Брикено-Леон, основатель и директор Венесуэльского наблюдательного центра за насилием, независимой организации, отслеживающей насилие в стране.

Правительство Венесуэлы не публикует надежные официальные статистические данные о преступности, поэтому трудно получить полную картину. Но группа Брикено-Леона публикует ежегодные данные о насильственных смертях, в том числе убийствах, смертях от рук полиции и смертях, еще подлежащих расследованию. Она обнаружила снижение примерно на 26% числа насильственных смертей с 2021 по 2023 год.

Это существенно, но не «72%». Брикено-Леон отметил в своем электронном письме, что вы можете найти снижение примерно на 70%, если сравните 2018 и 2023 год - но Трамп был президентом США до начала 2021 года.

И тенденции преступности в любой стране всегда имеют сложную смесь причин; Венесуэла не исключение. Брикено-Леон argued, что хотя миграция была фактором снижения, преступность сократилась в основном потому, что экономический кризис сократил возможности для преступлений.

«Банковские ограбления исчезают, потому что нет денег, чтобы грабить; похищения уменьшаются, потому что нет наличных для выкупа; ограбления на общественном транспорте прекращаются, потому что у путешественников нет денег в карманах и старых мобильных телефонов [без] ценности», - сказал он.

Числа миграции

Говоря об нелегальной иммиграции, Трамп заявил, что «под президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис у вас есть миллионы людей, которые входят в страну в месяц».

Факты Первыми: Это ложь. Не было ни одного месяца под администрацией Байдена и Харрис, когда даже близко к «миллионам» людей входило в страну нелегально. В пиковый месяц этой администрации для того, что правительство называет «встречами на границе», декабре 2023 года, было 370 890 встреч по всей стране. Даже если вы примете во внимание так называемые «убежавшие», людей, которые избежали пограничной охраны, чтобы проникнуть в страну, нет оснований для утверждения, что «миллионы» людей входят в страну в течение одного месяца.

Число встреч по всей стране составило 205 019 в июне, последний месяц, для которого на данный момент доступны общедоступные данные.

Числа миграции, часть вторая

Трамп сказал о миграции под Байденом и Харрис: «Я верю, что это более 20 миллионов человек приехало в нашу страну, многие из тюрем, из prisons, из психиатрических учреждений или большая версия этого - сумасшедшие дома».

Факты Первыми: Фигура Трампа «20 миллионов» ложна, это серьезное преувеличение. Общее число «встреч» по всей стране с февраля 2021 года по июнь 2024 года, как на законных пунктах въезда, так и между ними, составило примерно 10 миллионов - и «встреча» не означает, что человека впустили в страну; некоторые люди, с которыми встречаются, сразу же отправляются обратно. Кроме того, нет оснований для утверждения Трампа, что «многие» из этих мигрантов приехали из тюрем, психиатрических учреждений или учреждений для душевнобольных.

Даже если вы добавите оцененное число «убежавших» времен Байдена (людей, которые избежали пограничной охраны, чтобы войти нелегально), которое республиканцы Палаты представителей сказали в мае, составило почти два миллиона, «общие числа все равно были бы намного меньше, чем 15, 16 или 18 миллионов», - сказала в конце июня Мишель Миттельштадт, пресс-секретарь think tank Migration Policy Institute, после того, как Трамп использовал эти цифры.

«Встречи» не могут быть описаны как цифры людей, успешно вошедших в США. Некоторые встречи связаны с людьми, которых признали недопустимыми на законных пунктах въезда и которым отказали в разрешении войти. Кроме того, один и тот же человек может быть «встречен» несколько раз, если он продолжает возвращаться к границе, чтобы попробовать снова - что было случаем во многих случаях под Байденом, когда право на быстрый выдворение Title 42, введенное Трампом во время пандемии COVID-19, было в силе до мая 2023 года.

В 2023 году пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг сослался на один источник для утверждения Трампа о том, что тюрьмы опустошаются с целью миграции - статью Breitbart, которая так и не была подтверждена. Даже если Венесуэла в частности действительно освободила заключенных, чтобы люди пытались мигрировать в США, это было бы недостаточным доказательством для утверждения Трампа о том, что некоторое существенное число мигрантов времен Байдена приехали из тюрем.

Миграция и «Конго»

Трамп повторил утверждение, которое он делал раньше, о «Конго» и миграции, снова не уточняя, о какой стране он говорит - Демократической Республике Конго или соседней Республике Конго.

Он сказал: «Из Африки, из Конго они приходят, из Конго. И 22 человека приехали из Конго недавно, и они убийцы. И их выпускают. Их выпускают из тюрем - что очень дорого, знаете ли, содержать тюрьмы, они не делают много содержания, я могу вам сказать. Но они выпускают их из тюрем, из prisons. Они выпускают их и привозят в Соединенные Штаты».

Факты прежде всего: Заявление Трампа безосновательно. Эксперты по Демократической Республике Конго и Республике Конго, а также tanto проиммиграционные, как и антииммиграционные организации в США сказали CNN в марте, после того как Трамп сделал подобное заявление, что они не видели никаких доказательств освобождения конголезских тюрем, не говоря уже о доказательствах того, что какая-либо из этих стран каким-то образом привезла бывших заключенных в США. Президентская кампания Трампа и супер-PAC, поддержавшие его, не ответили на запросы предоставить доказательства. Поиск CNN в двух базах данных СМИ не выявил никаких доказательств.

“Все, что он говорит, не правда”, - сказал Патрик Муюя Катемве, спикер Демократической Республики Конго, в текстовом сообщении CNN в марте. Спрошенный конкретно о заявлениях Трампа об освобождении конголезских тюрем от опасных преступников, он сказал: “Никогда, это не правда”. И он сказал, что “он должен перестать” рассказывать эти истории, поскольку “это очень плохо для страны”.

Серж Момбули, посол Республики Конго в США, сказал в электронном письме CNN в марте: “Нет никакой правды или хотя бы признака, ни одного факта, подтверждающего такое заявление или утверждение”.

Также были задержаны некоторые конголезские мигранты на границе США при Трампе. Вы можете прочитать более подробную проверку фактов здесь.

Депортации в Центральную Америку

Трамп повторил историю, которую он рассказывал неоднократно ранее, о том, что во время президентства Барака Обамы было невозможно депортировать опасных преступников в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор.

“В случае с Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором и некоторыми другими, их не получалось вернуть... при Обаме их не получалось вернуть”, - сказал он. Он повторил: “Они не принимали их обратно для Обамы”.

Факты прежде всего: Это заявление по-прежнему ложно. В 2016 году, последнем календарном году Обамы в должности, ни одна из этих трех стран не была в списке стран, которые Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) считала “незаботливыми” (не сотрудничающими) в принятии возвращения своих граждан из США.

Институт миграционной политики, вашингтонский think tank, отметил CNN в 2019 году, что в 2016 финансовом году ICE сообщил, что Гватемала, Гондурас и Сальвадор занимали второе, третье и четвертое места по гражданству страны, из которой людей высылают из США. То же самое было верно и в 2017 финансовом году, который охватывал конец президентства Обамы и начало президентства Трампа. ICE не выявил никаких широких проблем с депортациями в эти страны.

Официальные лица ICE сказали, что были некоторые исключения из общей сотрудничаемости этих трех стран, но общее заявление Трампа о том, что страны были не сотрудничали, было ложным.

Легитимность выборов 2020 года

Трамп повторил свою обычную ложь о легитимности выборов 2020 года, сказав, что его оппоненты пытаются преследовать его через суды, хотя он “ничего не делал” и просто жаловался на “сфальсифицированные выборы”.

Факты прежде всего: Заявление Трампа о выборах по-прежнему ложно. Выборы 2020 года не были сфальсифицированы, Трамп честно проиграл Байдену с разницей в 306 голосов выборщиков против 232, его оппоненты не жульничали, и нет никаких доказательств какой-либо фальсификации, даже близкой к достаточно широкой, чтобы изменить результат в каком-либо штате.

Мы оставим в стороне субъективные заявления Трампа о своих судебных делах.

Европа и помощь Украине

Трамп снова заявил, что европейские страны не тратят столько денег на помощь Украине, как США. Он сказал: “С Украиной, так мы вложили $250 миллиардов, а они вложили около $71 миллиарда”.

Факты прежде всего: Заявление Трампа ложно. Через июнь европейские страны обязались и предоставили больше помощи Украине, чем США во время и сразу перед началом российского вторжения в феврале 2022 года, согласно данным Института экономики мира в Германии «Киль».

Институт «Киль», который внимательно отслеживает помощь Украине, установил, что с позднего января 2022 года (только перед российским вторжением в феврале 2022 года) по июнь 2024 года Европейский союз и отдельные европейские страны обязались предоставить в общей сложности около 205 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, по сравнению с около 108 миллиардами долларов, обязавшихся США. Европа также превзошла США по помощи, фактически выделенной - определенной институтом как помощь, либо доставленная, либо запланированная к доставке, - около 121 миллиарда долларов для Европы по сравнению с около 82 миллиардами долларов для США.

США опередили Европу по военной помощи, фактически выделенной, но очень незначительно - около 56,42 миллиарда долларов против 56,35 миллиарда долларов.

Важно отметить, что можно получить разные итоги, используя разную методологию. Но заявление Трампа о том, что США обязались или предоставили гораздо больше помощи, чем Европа, неверно независимо от этого.

Торговля с Европой

Трамп заявил: “Если вы построите машину в Соединенных Штатах, вы не сможете продать ее в Европе. Вы просто не можете продать ее. Это невозможно”.

Факты прежде всего: Неверно, что невозможно продать американскую машину в Европе.

Согласно декабрьскому 2023 года отчету Европейской ассоциации производителей автомобилей, ЕС является вторым по величине рынком для американских автомобильных экспортов — импортирует 271 476 американских автомобилей в 2022 году, стоимостью почти 9 миллиардов евро. (Некоторые из этих автомобилей производятся европейскими автопроизводителями на заводах в США.) Статистическое бюро ЕС Eurostat сообщает, что импорт автомобилей из США достиг пика в 2020 году, последнем полноценном году правления Трампа, с общей стоимостью около 11 миллиардов евро.

Иран и финансирование террористических групп

Трамп, хвастаясь своими достижениями в отношении Ирана, заявил: "У них не было денег на ХАМАС, не было денег на Хезболлу, не было денег на другие инструменты террора".

Факты прежде всего: Заявление Трампа о том, что у Ирана "нет денег" на террористические группы во время его президентства, ложно. Финансирование Ирана этими группами действительно сократилось во второй половине его администрации, в основном из-за его санкций против Ирана, но финансирование не прекратилось полностью, как заявили CNN четыре эксперта в июне.Own administration said in 2020 that Iran was continuing to fund terror groups including Hezbollah.

Администрация Трампа начала вводить санкции против Ирана в конце 2018 года, проводя кампанию под названием "максимальное давление". Но назначенный Трампом госсекретарь Майк Помпео himself said in 2020 that Iran was continuing to fund terror groups.

"Так что, несмотря на требования руководства Ирана о выделении им больших денег, они используют имеющиеся ресурсы для продолжения финансирования Хезболлы в Ливане и угрозы государству Израиль, финансирования иракских шиитских террористических групп, всех тех вещей, которые они делали исторически, — продолжают наращивать свои возможности даже тогда, когда люди внутри своей страны страдают", — сказал Помпео в интервью в мае 2020 года, согласно транскрипту, размещенному на веб-сайте Государственного департамента.

Трамп мог бы честно сказать, что его санкции против Ирана сделали жизнь труднее для террористических групп (хотя неясно, насколько их операции были затронуты). Вместо этого он продолжил свою многолетнюю практику преувеличивать даже реальные достижения.

Подробный фактчекинг от июня здесь.

Китайские закупки иранской нефти

Трамп повторил свою знакомую заявление о том, что он успешно убедил Китай больше не покупать нефть у Ирана.

"Иран был разорен, потому что я сказал Китаю: 'Если вы будете покупать у Ирана...' Нефть, это все о деньгах. '...Если вы будете покупать нефть у Ирана, вы не будете вести никаких дел с Соединенными Штатами'. И я был серьезен, и они сказали: 'Мы пройдем мимо', и они не покупали нефть".

Факты прежде всего: Заявление Трампа ложно. Китайские импорты нефти из Ирана действительно резко сократились в 2019 году, когда администрация Трампа предприняла целенаправленные efforts to deter such purchases, но они никогда не прекращались — и затем резко возросли, пока Трамп был президентом. "Заявление неверно, потому что китайские импорты сырой нефти из Ирана не прекратились вообще", — сказал Мэтт Смит, ведущий аналитик по нефти в Америке в Kpler, компании по рыночной разведке, в ноябре, когда Трамп сделал подобное заявление.

Китайская официальная статистика зафиксировала отсутствие закупок иранской нефти в последний неполный месяц правления Трампа, январе 2021 года, и также нет данных о большинстве первого года правления Байдена. Но это не значит, что импорт прекратился; эксперты отрасли говорят, что широко известно, что Китай использует различные тактики для маскировки своих continued imports from Iran.Smith said Iranian crude is часто указывается в китайских данных как из Малайзии; суда могут плыть из Ирана с выключенными транспондерами и затем включать их, когда они приближаются к Малайзии, или перекачивать иранскую нефть на другие суда.

Али Ваез, директор проекта по Ирану в Группе международных кризисов, сказал в электронном письме в ноябре: "Китай значительно сократил свои импорты из Ирана с около 800 000 баррелей в день в 2018 году до 100 000 в конце 2019 года. Но к тому времени, когда Трамп покинул свой пост, они снова выросли до 600 000-700 000 баррелей".

Налоговые cuts Трампа

Трамп повторил свою обычную заявление о том, что его знаковый закон о налоговых cuts, принятый в 2017 году, был "крупнейшим налоговым cuts" когда-либо предоставленным.

Факты прежде всего: Трамп ошибается. Анализы показали, что его закон о налоговых cuts не был крупнейшим в истории, ни в процентах от ВВП, ни в индексированных долларах.

Закон внес многочисленные постоянные и временные изменения в налоговый кодекс, в том числе снижение tanto корпоративных, как и индивидуальных налоговых ставок.

В отчете, выпущенном ранее в этом году, Бюджетное управление Конгресса США проанализировало размеры прошлых налоговых cuts, принятых между 1981 и 2023 годами. Оно обнаружило, что два других закона о налоговых cuts были больше — пакет бывшего президента Рональда Рейгана в 1981 году и закон, подписанный бывшим президентом Бараком Обамой, который продлил earlier tax cuts, принятые во время администрации бывшего президента Джорджа Буша-младшего.

Бюджетное управление Конгресса измеряло размеры налоговых cuts, рассматривая влияние законов на федеральные доходы в процентах от ВВП — другими словами, насколько закон сокращал федеральные доходы в процентах от экономики — в течение пяти лет. Налоговый cut Рейгана в 1981 году и продление налоговых cuts Обамой в 2012 году составляли 3,5% и 1,7% ВВП соответственно. В свою очередь, налоговый cut Трампа в 2017 году оценивался примерно в 1% ВВП.

Комитет за ответственную федеральную бюджетную политику, группа по контролю за расходами, установила в 2017 году, что рамочный план налоговых cuts Трампа сделал бы их четвертыми по величине с 1940 года в долларовом выражении с поправкой на инфляцию и восьмыми по величине с 1918 года в процентах от валового внутреннего продукта.

Военное оборудование и Афганистан

После разговора о состоянии американского военного оборудования Трамп сказал: "Мы вернули $85 миллиардов из него в Афганистан, если вы можете в это поверить. Мы вернули им $85 миллиардов".

Факты прежде всего: Фигура в $85 миллиардов Трампа ложна. Хотя значительное количество военного оборудования, предоставленного США афганским силам, действительно было оставлено талибам при выводе США, Министерство обороны оценило, что это оборудование стоило примерно $7,1 миллиарда - часть из примерно $18,6 миллиарда стоимости оборудования, предоставленного афганским силам с 2005 по 2021 год. И часть оставленного оборудования была непригодна к использованию до вывода американских сил.

Как и другие проверяющие факты, ранее объясняли, что " $85 миллиардов "- это округленная цифра (она ближе к $83 миллиардам) для общего количества денег, выделенных Конгрессом во время войны на фонд, поддерживающий афганские силы безопасности. Небольшая часть этих средств была потрачена на оборудование.

Ситуация до Закона о праве на попытку

Трамп заявил, что до подписания им в 2018 году закона "О праве на попытку", который дал терминальным больным пациентам более легкий доступ к экспериментальным лекарствам, не получившим одобрения от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами, таким пациентам некуда было идти, если они не имели денег на поездку за границу.

Он сказал: "Вы знаете, люди - если они имеют деньги, они отправляются в Азию, они отправляются в Европу. Если они не имеют денег, они отправляются домой и умирают. Вот что происходило, они отправлялись домой и умирали".

Факты прежде всего: Это неверно, что терминальные больные пациенты просто должны были отправиться домой и умереть без доступа к экспериментальным лекарствам или должны были отправляться в иностранные страны, ища такие лечения, пока Трамп не подписал закон "О праве на попытку". До закона пациентам приходилось просить федеральное правительство разрешить им доступ к экспериментальным лекарствам - но правительство почти всегда говорило "да".

Скотт Готлиб, который служил комиссаром FDA при Трампе, сообщил Конгрессу в 2017 году, что FDA одобрило 99% заявок от пациентов в рамках своей собственной программы "расширенного доступа".

"Срочные заявки для отдельных пациентов обычно сразу же одобряются по телефону, а не срочные заявки, как правило, обрабатываются в течение нескольких дней", - свидетельствовал Готлиб.

Администрация Байдена и судебные дела Трампа

Трамп повторил утверждение, которое он делал неоднократно во время своей кампании - что администрация Байдена организовала уголовное дело об избирательном мошенничестве, возбужденное против него местным окружным прокурором в округе Фултон, Джорджия, уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против него местным окружным прокурором в Манахаттене, и гражданское дело о мошенничестве, возбужденное против него генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Факты прежде всего: Это ложь. Нет доказательств того, что Байден или его администрация были причастны к любому из этих дел. Ни один из этих официальных лиц не подчиняется президенту или даже федеральному правительству.

Министр юстиции Меррик Гарланд свидетельствовал перед Конгрессом в начале июня о деле в Манахаттене, в котором Трамп был признан виновным: "Прокуратура Манхэттена имеет юрисдикцию над делами, связанными с законами штата Нью-Йорк, полностью независимо от Министерства юстиции, которое имеет юрисдикцию над делами, связанными с федеральными законами. Мы не контролируем прокурора Манхэттена. Прокуратор Манхэттена не подчиняется нам. Прокуратор Манхэттена принимает собственные решения о делах, которые он хочет возбудить в соответствии со своими законами штата".

Как и в своей беседе с Маском, Трамп повторно ссылался на юриста в команде прокурора Манхэттена Альвина Брэгга, Маттео Коланжело, делая такие заявления; Коланжело покинул Министерство юстиции в 2022 году чтобы присоединиться к прокуратуре в качестве старшего советника Брэгга. Но нет доказательств того, что Байден имел какое-либо отношение к решению Коланжело о трудоустройстве. Коланжело и Брэгг были коллегами в офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк до избрания Брэгга окружным прокурором Манхэттена в 2021 году.

