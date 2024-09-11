CNN проверяет заявления кандидата на этом мероприятии. Статья будет обновляться по мере развития событий.

Харрис о тарифной политике Трампа

Проверка достоверности заявлений, сделанных во время президентских дебатов на ABC News

Во время дебатов вчера вечером вице-президент Камала Харрис заявила, что если бывший президент Дональд Трамп вернулся к власти, его политика привела бы к "налогу Трампа" для семей среднего класса, составляющему примерно 4000 долларов в год.

Проверка фактов: Эта идея не кажется невероятной, но стоит отметить, что Харрис имеет в виду предложение Трампа о введении новых тарифов, если он вернется к власти.

Трамп предложил ввести тариф в размере 10-20% на все импортируемые товары из всех стран, а также дополнительный тариф более 60% на все китайские импортируемые товары.

Если бы был введен всеобщий тариф в размере 20%, а также тариф в размере 60% на китайские товары, семьи со средним доходом могли бы столкнуться с ежегодным увеличением налогов на 3900 долларов, согласно Центру прогрессивных действий, левому think tank.

Если же тариф был бы снижен до 10%, как иногда предлагает Трамп, общий эффект для семей среднего класса составил бы около 2500 долларов в год, согласно тому же think tank.

Различные исследования показывают, что предложенные тарифы Трампа приведут к росту цен для семей, хотя и в меньшей степени. Например, Институт экономической политики Питерсона оценивает, что новые пошлины обойдутся средней семье среднего класса примерно в 1700 долларов в год. Центр налоговой политики, в свою очередь, предполагает, что влияние может достичь 1350 долларов в год для семей со средним доходом.

Катя Лобоско, CNN

Трамп об инфляции во время его президентства

Во время дебатов вчера вечером бывший президент Дональд Трамп заявил, что во время его президентства инфляция была практически нулевой.

Проверка фактов: Это неверно. Во время пребывания Трампа на посту инфляция составила около 7,8%.

Инфляция была низкой к концу срока Трампа, значительно снизившись из-за пандемии COVID-19. В январе 2021 года, когда Трамп покинул пост, годовая инфляция составляла около 1,4%.

Дэниел Дейл и Тами Лубхи, CNN

Заявления Трампа о мигрантах

Вчера бывший президент Дональд Трамп повторил утверждение, что мигранты въезжают в США из тюрем и психиатрических больниц.

“Миллионы людей вливаются в нашу страну из тюрем и больниц, из сумасшедших домов”, – заявил Трамп.

Трамп часто делает это заявление, также утверждая, что тюрьмы и психиатрические больницы специально опустошаются для перемещения людей в США.

Проверка фактов: Это утверждение не имеет оснований.

Представители двух организаций, выступающих против иммиграции, заявили, что им ничего не известно, что могло бы подтвердить заявление Трампа, как и трое экспертов по иммиграции из организаций, выступающих за иммиграцию. Исследование CNN также не выявило никаких доказательств. Ни Фактчек.орг, ни другие независимые источники не нашли никаких доказательств, подтверждающих утверждение Трампа.

Дэниел Дейл и Каанита Айер, CNN

Заявления Трампа об нелегальных иммигрантах при Байдене

Во время дебатов вчера вечером бывший президент Дональд Трамп заявил, что каждый месяц под президентом Джо Байденом в США въезжает 21 миллион человек.

Проверка фактов: Это преувеличение. Общее число "встреч" на обоих границах с февраля 2021 по июль 2024 года составило около 10 миллионов, что намного меньше, чем 21 миллион.

"Встреча" не подразумевает въезда в страну; некоторых людей сразу же отправляют обратно. Даже если включить оценку числа "упущенных" (людей, которые избежали патрулирования пограничников, чтобы незаконно въехать в США), которое республиканцы в Палате представителей заявили, что составляет более 1,7 миллиона во время администрации Байдена-Харрис, общее число все равно будет значительно меньше, чем 15, 16 или 18 миллионов, согласно Мишель Миттельштадт, представителю think tank Института миграционной политики, которая сделала эти заявления в июне.

Дэниел Дейл и Пайпер Хадспет Блэкберн, CNN

Заявления Харрис о Трампе и абортах

Во время дебатов вице-президент Камала Харрис заявила, что Трамп подпишет национальный запрет на аборты, если будет избран, и что в рамках проекта 2025, автором которого является Трамп, аборты и выкидыши будут тщательно отслеживаться.

Проверка фактов: Утверждения о проекте 2025 остаются неподтвержденными, в то время как нет никаких конкретных доказательств того, что Трамп подпишет федеральный запрет на аборты, если будет избран.

Трамп неоднократно заявлял о желании отменить решение Верховного суда "Роу против Уэйда", которое гарантирует конституционное право на аборт, но нет доказательств того, что он планирует подписать федеральный запрет на аборты, если будет избран. Ссылка на проект 2025 остается неподтвержденной.

Дэниел Дейл и Алисин Камерота, CNN

"Итак, если Дональд Трамп выиграет выборы, он, скорее всего, подпишет общенациональный запрет на аборты, согласно Харрис. В своем плане 2025 будет этот общенациональный запрет на аборты, а также система для отслеживания ваших беременностей и выкидышей.

Давайте будем реальными Важно помнить, что хотя Харрис делает это предсказание, сам Трамп еще не официально заявил о поддержке этой политики во время своей кампании.

Трамп неоднократно уклонялся от прямых вопросов о своей позиции по поводу федерального запрета на аборты, и опросы показывают, что большинство населения не поддерживает общенациональный запрет на аборты.

Также нет конкретных доказательств того, что Трамп лично участвовал в написании документа "План 2025". Ноа Вайнрих, представитель "Плана 2025", заявил CNN, когда подобные утверждения возникли на Демократическом национальном съезде в прошлом месяце. Он сказал: "План 2025 не связан ни с каким кандидатом, и ни один кандидат не участвовал в разработке "Меморандума о лидерстве", который был выпущен Heritage в апреле 2023 года".

По данным CNN Дэниела Дэйла и Кааниты Айер

В свете политики, предложенной Трампом, неудивительно, что Харрис заявляет, что возвращение Трампа на пост президента приведет к дополнительным $4000 налогов для семей среднего класса в год. В ходе продолжающейся дискуссии в американской политике неизбежно поднимается вопрос об иммиграции, и Трамп делает заявления о мигрантах, въезжающих в страну из тюрем и психиатрических учреждений, но фактчекинг не нашел оснований для этих утверждений.

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