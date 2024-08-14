- Проверенный не террорист ВВС.

Мужчина, временно задержанный на станции Берлин-Спандау, не является разыскиваемым бывшим членом РАФ. "Расследование показало, что он не разыскивается", - заявил представитель прокуратуры Вердена агентству Deutsche Presse-Agentur. Был отдан приказ об освобождении мужчины.

Несмотря на первоначальные подозрения в причастности к преступлению, так как мужчина был связан с террористической группой РАФ, расследование в конечном итоге показало, что он не разыскивается за совершение каких-либо преступлений. После установления его невиновности был отдан приказ об освобождении в связи с отсутствием обоснованных обвинений.

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