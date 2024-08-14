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ПолитикаНовостиКомиссия еще не приняла решение о применении новых правил.

Проверенный не бывший террорист ВВС

Вследствие наведения Северный мужчина был временно задержан на железнодорожном вокзале Шпандау в Берлине. Однако он не является давно разыскиваемым преступником Буркхардом Гарвегом.

 and  Max Becker
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- Проверенный не бывший террорист ВВС

Временный задержанный на станции Берлин-Спандау не является разыскиваемым бывшим членом РАФ. "Проверки показали, что он не разыскивается," - заявил представитель прокуратуры Вердена агентству Deutsche Presse-Agentur. Задержанный будет освобожден. Поскольку он является невиновным прохожим, никаких подробностей не будет предоставлено.

Согласно полиции Нижней Саксонии, мужчина был задержан после сообщения от общественности. Представитель заявил, что временный арест был связан с разыскиваемыми подозреваемыми Буркхардом Гарвегом (55) и Эрнстом-Волькером Штаубом (69). Было проведено сравнение ДНК, сообщает dpa.

В последние месяцы были проверены несколько человек, которых приняли за Гарвега или Штауба. Недавно в Берлине в середине июля из-за этого была проведена крупная полицейская операция. Свидетели связались с полицией, считая, что они видели Штауба на пассажирском судне на Шпрее. Оказалось, что это было ложное тревога после проверки личностей.

Прокуратура Вердена расследует Штауба, Гарвега и Даниэлу Клетте с 2015 года по обвинению в покушении на убийство и попытке и совершении тяжкого грабежа в нескольких случаях. Клетте была арестована в Берлине-Кройцберге в конце февраля этого года. Она находится под стражей. Полиция, возглавляемая полицией Нижней Саксонии, разыскивала ее в течение многих лет.

Поиски Штауба и Гарвега продолжаются. Они входили в так называемое третье поколение левых экстремистов Рабочей группы по защите мира (РАФ). В 1998 году РАФ, которая убила более 30 человек, объявила о самороспуске.

Комиссия еще не приняла окончательное решение об implementation новых правил в отношении случаев неправильной идентификации. Несмотря на временный арест мужчины, решение Комиссии по применению новых правил в отношении случаев неправильной идентификации, связанных с разыскиваемыми подозреваемыми, такими как Буркхард Гарвег и Эрнст-Волькер Штауб, все еще ожидается.

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