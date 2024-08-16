Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСосредоточься

Проверяют воду на других объектах Бундесвера.

Сначала был порезан забор вокруг резервуара для питьевой воды в Кёльне, теперь район Эузирхен затронут. Была ли загрязнена вода? В центре внимания также находится водоснабжение военной базы.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Проверяют воду на других объектах Бундесвера.

Власти здравоохранения в Меркирхене, Северный Рейн-Вестфалия, выпустили предупреждение о использовании водопроводной воды после обнаружения разрезанного забора вокруг водонапорной башни. Около 10 000 человек, в том числе те, кто находится на военной базе в Меркирхене, затронуты, согласно заявлению на сайте города. Проводятся тесты для определения, загрязнена ли вода, как сообщалось в пятницу утром.

Ранее в четверг вечером город объявил, что тесты будут проведены в течение нескольких часов. Водопроводная вода может быть загрязнена и представлять угрозу для здоровья. Это предупреждение последовало после недавних инцидентов на военной базе в Кёльне.

В Кёльне военная база Кёльн-Вахн была закрыта в среду из-за подозрений в том, что водоснабжение было нарушено. В заборе, ведущем к водопроводным сооружениям базы, была найдена дырка, и военные сообщили об "аномальных значениях воды" и начали дальнейшее расследование.

В Меркирхене в четверг днем было обнаружено разрезанное ограждение на территории водонапорной башни. "Из-за несанкционированного доступа к системе питьевой воды города Меркирхена существует возможность здоровью угрожающего загрязнения питьевой воды", - говорится в заявлении. До дальнейшего уведомления водопроводную воду не следует использовать для питья, купания или приготовления пищи. Водонапорная башня также снабжает водой близлежащие районы Штремпт, Роггендорф, Брайтенбюден, Вайсенбруннен и Денрат.

Основное внимание властей здравоохранения сосредоточено на определении, загрязнена ли водопроводная вода после обнаружения разрезанного забора вокруг водонапорной башни. После предупреждения важно, чтобы пострадавшие жители Меркирхена воздерживались от использования водопроводной воды для питья, купания или приготовления пищи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Анна-Карина Войцхак представляет свой новый альбом, называемый 'My Time', для общественной покупки.
Общество

Она питает желание принять участие в "Давайте танцевать".

- Она питает желание принять участие в "Давайте танцевать". Певица и бывшая участница "DSDS" Анна-Карина Вайtschack (31) выпустит свой новый альбом "My Time" 16 августа. В интервью новостному порталу spot on news Вайtschack, недавно украсившая страницы Playboy, рассказывает о том, почему "ее время&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Жители Западного берега понесли ущерб собственности своему жилью.
Главные темы

Мировое осуждение агрессии поселенцев на оккупированном Западном берегу

Недавние агрессивные действия радикальных еврейских поселенцев на Западном берегу вызвали сильную международную осуждаемость. Такие акты насилия терпимы, и нападения должны немедленно прекратиться

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно