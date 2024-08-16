- Проверяют воду на других объектах Бундесвера.

Власти здравоохранения в Меркирхене, Северный Рейн-Вестфалия, выпустили предупреждение о использовании водопроводной воды после обнаружения разрезанного забора вокруг водонапорной башни. Около 10 000 человек, в том числе те, кто находится на военной базе в Меркирхене, затронуты, согласно заявлению на сайте города. Проводятся тесты для определения, загрязнена ли вода, как сообщалось в пятницу утром.

Ранее в четверг вечером город объявил, что тесты будут проведены в течение нескольких часов. Водопроводная вода может быть загрязнена и представлять угрозу для здоровья. Это предупреждение последовало после недавних инцидентов на военной базе в Кёльне.

В Кёльне военная база Кёльн-Вахн была закрыта в среду из-за подозрений в том, что водоснабжение было нарушено. В заборе, ведущем к водопроводным сооружениям базы, была найдена дырка, и военные сообщили об "аномальных значениях воды" и начали дальнейшее расследование.

В Меркирхене в четверг днем было обнаружено разрезанное ограждение на территории водонапорной башни. "Из-за несанкционированного доступа к системе питьевой воды города Меркирхена существует возможность здоровью угрожающего загрязнения питьевой воды", - говорится в заявлении. До дальнейшего уведомления водопроводную воду не следует использовать для питья, купания или приготовления пищи. Водонапорная башня также снабжает водой близлежащие районы Штремпт, Роггендорф, Брайтенбюден, Вайсенбруннен и Денрат.

Основное внимание властей здравоохранения сосредоточено на определении, загрязнена ли водопроводная вода после обнаружения разрезанного забора вокруг водонапорной башни. После предупреждения важно, чтобы пострадавшие жители Меркирхена воздерживались от использования водопроводной воды для питья, купания или приготовления пищи.

Читайте также: