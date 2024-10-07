Процесс по делу о сексуальном насилии в Авиньоне

Жертва Жизель Пелико обрела победу во французском суде: В судебном процессе против ее бывшего мужа и 50 других предполагаемых изнасилований, свидетели и представители СМИ теперь получат доступ к визуальным доказательствам сексуальных assaultов. Согласно команде юристов Жизель в Авиньоне, южная Франция, это "победа".

Судья Роже Арата отменил предыдущее решение. Визуальные материалы должны были быть представлены только "если они помогут раскрыть правду", объяснил Арата. Юристы Жизель приветствовали это изменение. Адвокат Стефану Бабонно заявил: "Открытые дискуссии могут предотвратить подобные ситуации для других женщин". Несколько адвокатов обвиняемых безуспешно возражали против присутствия зрителей и журналистов в зале суда. Адвокат Оливье Лантельме спросил: "Какую цель служит демонстрация этих отвратительных фильмов?"

Жизель Пелико Consistently выступала за открытый суд, в отличие от первоначально запланированного закрытого. Она подчеркнула: "Стыд должен быть сдвинут". Пелико часто встречает аплодисменты при входе и выходе из зала суда. Ее бывший муж, Доминик Пелико, признался в неоднократном подмешивании и изнасиловании Жизель в течение многих лет. По крайней мере, 92 других мужчины, которых Доминик встретил через онлайн-форумы, якобы участвовали в этом. Обвиняемые лица могут получить до 20 лет тюремного заключения.

В ходе недавних судебных заседаний несколько соучастников отрицали обвинения в изнасиловании. Некоторые утверждали, что считали женщину спящей. Один из обвиняемых описал себя как "жертву" Доминика и действовал из страха. Еще один подозреваемый заявил, что тоже был подмешан и не помнит события. Однако Доминик Пелико твердо заявил: "Все они знали".

В сентябре некоторые компрометирующие фотографии и видео, снятые Домиником Пелико, были представлены в суде в качестве доказательств впервые. Его жесткий диск содержал папку "Насилие" с многочисленными подпапками, названными псевдонимами других мужчин. Сначала зрителей просили покинуть помещение, но журналистам разрешалось оставаться. Позже судья принял решение запретить журналистам просматривать изображения. Обе команды юристов Жизель и Доминика протестовали против этого решения.

Жизель Пелико выступает за открытый суд, который включает возможность для других свидетелей и СМИ просматривать визуальные доказательства, считая, что это может служить сдерживающим фактором для других женщин, оказавшихся в подобных ситуациях. Несмотря на некоторое сопротивление со стороны адвокатов обвиняемых, этой "другой" группе было предоставлено право доступа к визуальным доказательствам, что способствовало триумфальному положению Жизель в суде.

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