- Процесс молчания может поставить под угрозу путь Трампа к Белому дому.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп запросил отсрочку объявления возможного приговора в деле о выплате отступных в Нью-Йорке до после выборов в ноябре. Его адвокат, Тодд Бланш, в письме судье Хуану Мерчану в среду argued, что "нет оснований для дальнейшей спешки" в этом деле. Дата вынесения приговора в настоящее время назначена на 18 сентября.

Бланш добавил в своем письме, что единственной причиной спешки могла бы быть "раскрытые попытки вмешательства в выборы". Хотя он не уточнил, формулировка подразумевает обвинение в том, что вынесение приговора менее чем за два месяца до выборов было бы попыткой повлиять на голосование.

Адвокаты Трампа ранее безуспешно пытались удалить судью Мерчана из дела из-за предвзятости. Они сослались на то, что дочь Мерчана работает в организации, связанной с президентом Джо Байденом и кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис от Демократической партии.

Адвокаты пытаются предотвратить приговор

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам фальсификации деловых записей для сокрытия выплаты во время избирательной кампании 2016 года бывшей порноактрисе Сторми Дэньелс. В 78 лет он стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в преступлении.

Приговор теперь в руках судьи Мерчана. Однако адвокаты Трампа подали ходатайство в июле о отмене оправдательного приговора и всего дела, сославшись на решение Верховного суда от начала июля, которое предоставило Трампу частичную иммунитет от уголовного преследования как бывшему президенту.

Вероятно, условное освобождение или штраф

Мерчан первоначально назначил дату вынесения приговора на 11 июля, но отложил ее на 18 сентября после решения Верховного суда об иммунитете. Рассмотрение ходатайства Трампа об отмене дела назначено на 16 сентября. Мерчан установил дату вынесения приговора в зависимости от решения по этому ходатайству, заявив, что оно состоится "если это все еще необходимо".

Если оправдательный приговор останется в силе, эксперты предсказывают, что Трамп, скорее всего, получит условное освобождение или штраф, поскольку преступление не является насильственным, и это его первое уголовное преступление.

Трамп также заявил, что обжалует приговор, что еще больше отложит дело.

Дело о выплате отступных не единственная правовая битва Трампа

Трамп последовательно применял тактику задержек в своих правовых спорах, что в основном было успешным до сих пор.

Помимо дела о выплате отступных, бывший президент в настоящее время faces два других уголовных обвинения, связанных с его попытками отменить результаты выборов 2020 года против Байдена. Даты начала этих процессов неизвестны.

Другое уголовное дело, связанное с удалением засекреченных правительственных документов в его резиденцию во Флориде, было прекращено федеральным судьей в июле.

Комиссия, состоящая из юридических экспертов и судей, может needing тщательно рассмотреть доводы адвокатов Трампа против спешного вынесения приговора, учитывая возможные последствия для вмешательства в выборы. Несмотря на оправдательный приговор, Комиссия должна решить об appropriate наказании, учитывая условное освобождение или штраф, учитывая, что преступление не является насильственным и это первое преступление Трампа.

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