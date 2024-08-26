Противники вопросов о предоставлении убежища вызывают тревогу из-за туристических пакетов: часто люди, ищущие убежище, бегут от агрессии исламистов

Организация Pro Asyl предостерегла от стереотипизации беженцев после инцидента с ножом, якобы совершенного сирийским жителем в Солingen. По словам Pro Asyl, распространенным в понедельник, "беженцы часто ищут безопасности от той же исламской агрессии, с которой мы столкнулись в Солingen". Организация настояла на "борьбе с исламистскими террористами законными средствами и в рамках закона".

Pro Asyl осудила призывы приостановить прием беженцев из Сирии и Афганистана. Они заявили, "Невозможно подвергать подозрению всех беженцев из Афганистана и Сирии". Например, предложения, подобные тем, которые, по мнению Pro Asyl, звучали от лидера ХДС Фридриха Мерца, являются "неконституционными и противоречат праву ЕС". Более того, такая стратегия была бы "жестоко негуманной и разъединяющей для нашего общества".

Pro Asyl призвал политиков из демократического центра не вступать в гонку вправо с экстремистскими и националистическими силами. Вместо этого они предложили политику "поддерживать институты нашей страны, которые борются с экстремизмом уже много лет". Общественность должна "стоять единым фронтом и совместно защищать наши свободы" против "манипулятивных тактик экстремистских и националистических сил".

Pro Asyl резко критиковал якобы совершенное сирийским жителем нападение с ножом, считая, что это не должно использоваться для стереотипизации всех беженцев. После инцидента они подчеркнули, что коллективное подозрение в отношении беженцев из Сирии и Афганистана несправедливо.

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