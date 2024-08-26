Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНападение с ножом

Противники вопросов о предоставлении убежища вызывают тревогу из-за туристических пакетов: часто люди, ищущие убежище, бегут от агрессии исламистов

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Госсовет и местный альянс воспринимают лишь краткосрочное облегчение при уменьшении прибытия...
Госсовет и местный альянс воспринимают лишь краткосрочное облегчение при уменьшении прибытия искателей убежища.

Противники вопросов о предоставлении убежища вызывают тревогу из-за туристических пакетов: часто люди, ищущие убежище, бегут от агрессии исламистов

Организация Pro Asyl предостерегла от стереотипизации беженцев после инцидента с ножом, якобы совершенного сирийским жителем в Солingen. По словам Pro Asyl, распространенным в понедельник, "беженцы часто ищут безопасности от той же исламской агрессии, с которой мы столкнулись в Солingen". Организация настояла на "борьбе с исламистскими террористами законными средствами и в рамках закона".

Pro Asyl осудила призывы приостановить прием беженцев из Сирии и Афганистана. Они заявили, "Невозможно подвергать подозрению всех беженцев из Афганистана и Сирии". Например, предложения, подобные тем, которые, по мнению Pro Asyl, звучали от лидера ХДС Фридриха Мерца, являются "неконституционными и противоречат праву ЕС". Более того, такая стратегия была бы "жестоко негуманной и разъединяющей для нашего общества".

Pro Asyl призвал политиков из демократического центра не вступать в гонку вправо с экстремистскими и националистическими силами. Вместо этого они предложили политику "поддерживать институты нашей страны, которые борются с экстремизмом уже много лет". Общественность должна "стоять единым фронтом и совместно защищать наши свободы" против "манипулятивных тактик экстремистских и националистических сил".

Pro Asyl резко критиковал якобы совершенное сирийским жителем нападение с ножом, считая, что это не должно использоваться для стереотипизации всех беженцев. После инцидента они подчеркнули, что коллективное подозрение в отношении беженцев из Сирии и Афганистана несправедливо.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно