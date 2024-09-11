- Протесты за соглашение об обмене заложниками - потрясающие кадры из Газы

Следуя за утечкой военного видео из Газы, призывы к мирному соглашению для спасения оставшихся заложников возросли. Вновь сотни людей вышли на улицы Тель-Авива, выступая за сделку между Израилем и ХАМАСом, чтобы вернуть пленников домой. Ранее Израильская армия опубликовала кадры туннеля в Газе, где содержались шестеро израильских заложников, которые впоследствии были убиты. Переговоры о освобождении этих заложников в Газе, которые велись при посредничестве США, Египта и Катара, застопорились уже несколько месяцев.

Между тем, США потребовали от сил безопасности Израиля внести "значительные изменения" в тактику в Вест-Банке. Это произошло после смерти американского гражданина во время протестов. Израильская армия признала свою ответственность за гибель про-палестинского активиста в Вест-Банке, заявив, что это был несчастный случай.

Новое видео показывает ужасные условия в туннеле с заложниками

Военный спикер Даньел Хагари описал ужасающие условия в туннеле, из которого были извлечены тела заложников в начале сентября, в видео, выпущенном армией. Вход в туннель, расположенный на глубине 20 метров, был доступен через детскую комнату и лестницы, сказал Хагари. Он стоял в разрушенной комнате, украшенной мультяшными персонажами, обращаясь к камере. Узкий, низкий туннель простирался примерно на 120 метров до железной двери. "Вот где содержались и были убиты заложники," - сказал Хагари в трехминутном видео.

Военный спикер продемонстрировал изъятые предметы - магазины с патронами, батареи, издания Корана ХАМАС, шахматную доску и предметы одежды. "Это их кровь," - сказал Хагари в видео, указывая на большие пятна на полу туннеля. "Они были заперты здесь, неделями и месяцами, в этом туннеле без свежего воздуха, где даже невозможно было стоять прямо." Еще 101 заложник удерживается ХАМАСом, некоторые из них все еще живы, содержатся в подобных туннелях.

Родственники: Видео шокирующее

Форум семей заявил, что видео изображает невообразимые страдания. Выжившие заложники подвергаются невыносимым страданиям. "С каждым днем их жизни находятся в опасности," - гласило заявление.

На протестах, требующих сделки с ХАМАСом, отец погибшего заложника сказал: "Сохранение жизни - это высшая заповедь в иудаизме." Он присоединился к мольбам 101 семей заложников, все еще находящихся в Газе, "чьей надежды я больше не разделяю," как сообщает "Хаарец".

США призывают к изменениям в тактике Израиля в Вест-Банке

После смерти американо-турецкого гражданина во время протестов в Вест-Банке госсекретарь США Энтони Блинкен призвал израильскую армию внести "значительные изменения" в свои методы, в том числе протоколы использования оружия. Министр обороны США Ллойд Остин также связался со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, чтобы пересмотреть правила участия армии в Вест-Банке.

Блинкен выразил разочарование сообщениями об израильских силах безопасности, игнорирующих насилие экстремистских поселенцев против палестинцев и чрезмерное применение силы израильскими силами безопасности против палестинцев. После второй жертвы среди американцев от рук израильских сил безопасности Блинкен назвал происшествия "неприемлемыми".

Израильская армия выразила сожаление по поводу смерти активиста и проводит расследование инцидента. Солдаты целились в главного зачинщика насильственных протестов. Президент США Джо Байден, как сообщается, сказал, согласно журналистам: "Кажется, это была ошибка".

Конфликт в Среднем Востоке между Трампом и Харрис

Конфликт на Ближнем Востоке также обсуждался во время первого теледебата между двумя кандидатами в президенты США, Дональдом Трампом и Камалой Харрис. "Если бы она была президентом, я считаю, что Израиль не просуществовал бы два года," - прокомментировал Трамп о своей демократической оппонентке. "Она ненавидит Израиль и, следовательно, арабское население, потому что ситуация просто усугубится," - сказал он.

Во время дебатов Харрис осудила массовое убийство, совершенное ХАМАСом и другими террористами, в результате которого погибли около 1200 человек в Израиле 7 октября, что спровоцировало войну в Газе. Она повторила право Израиля на самооборону, но также отметила, что во время войны в Газе погибли многие невинные палестинцы, в том числе дети и женщины. "Война должна прекратиться," - сказала Харрис. Она выступала за мирное соглашение, включающее прекращение огня и освобождение заложников из ХАМАСа, и выступала за двухгосударственное решение, чтобы гарантировать безопасность и израильтян, и палестинцев.

Война в Газе является спорным вопросом в избирательной кампании США. США подвергались критике за военные действия Израиля из-за тяжелых условий жизни гражданского населения в Газе и высокой смертности среди гражданского населения.

Графическое видео военного спикера раскрыло жестокие условия содержания заложников, в том числе отсутствие свежего воздуха и невозможность стоять прямо, что привело к их смерти от исполнения. Отец погибшего заложника, являющийся частью семей заложников, выразил свою озабоченность, сказав: "Сохранение жизни - это высшая заповедь в иудаизме," но чувствует, что его надежда на освобождение сына угасает.

Конфликт на Ближнем Востоке между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис привел к неоднозначным заявлениям Трампа о позиции Харрис по Израилю, предполагая, что если бы она была президентом, Израиль мог бы не просуществовать два года. В то же время Харрис выразила свою поддержку мирному соглашению, включающему прекращение огня и освобождение заложников из ХАМАСа, гарантируя безопасность и израильтян, и палестинцев.

Читайте также: