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ПолитикаНовостиРалли

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
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После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе прошли демонстрации ночью в понедельник.

- Протесты после нападения в Солингене

После трагического инцидента, унесшего жизни трех человек в Солingen, город увидел новую волну протестов в понедельник вечером. По словам представителя полиции, также произошли столкновения. Атмосфера была напряженной и наполненной сильными эмоциями, сообщили они. Правоохранительным органам удалось предотвратить столкновения между ультраправыми и левыми активистами.

Примерно 200 человек приняли участие в демонстрации, организованной коалицией "Цветные, а не коричневые", а также в мемориале в честь жертв нападения и их семей. Примерно 120 человек присутствовали на "понедельнике", который традиционно ассоциируется с ультраправой политической сферой.

Предъявлены жалобы на проявление "приветствия Гитлера" и скандирование "Германия для немцев - иностранцев прочь". Двум людям были выданы приказы о разгоне.

К сожалению, трое человек были жестоко зарезаны во время городского фестиваля в Солingen в пятницу вечером. Восьмеро человек получили ранения, четверо из них - серьезные. 26-летний сирийский мужчина содержится под стражей в качестве основного подозреваемого. Он находится под следствием у федерального прокурора по обвинению в убийстве и подозрении в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), взявшей на себя ответственность за нападение.

Ралли, организованное "Понедельником", привлекло около 120 человек, связанных с ультраправой политической сферой. Несмотря на успешную профилактику столкновений на предыдущем мероприятии, tensions remained high at the rally, with reports of provocative gestures and chants.

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