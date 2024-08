- Протесты после нападения в Солингене

После трагического инцидента, унесшего жизни трех человек в Солingen, город увидел новую волну протестов в понедельник вечером. По словам представителя полиции, также произошли столкновения. Атмосфера была напряженной и наполненной сильными эмоциями, сообщили они. Правоохранительным органам удалось предотвратить столкновения между ультраправыми и левыми активистами.

Примерно 200 человек приняли участие в демонстрации, организованной коалицией "Цветные, а не коричневые", а также в мемориале в честь жертв нападения и их семей. Примерно 120 человек присутствовали на "понедельнике", который традиционно ассоциируется с ультраправой политической сферой.

Предъявлены жалобы на проявление "приветствия Гитлера" и скандирование "Германия для немцев - иностранцев прочь". Двум людям были выданы приказы о разгоне.

К сожалению, трое человек были жестоко зарезаны во время городского фестиваля в Солingen в пятницу вечером. Восьмеро человек получили ранения, четверо из них - серьезные. 26-летний сирийский мужчина содержится под стражей в качестве основного подозреваемого. Он находится под следствием у федерального прокурора по обвинению в убийстве и подозрении в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), взявшей на себя ответственность за нападение.

Ралли, организованное "Понедельником", привлекло около 120 человек, связанных с ультраправой политической сферой. Несмотря на успешную профилактику столкновений на предыдущем мероприятии, tensions remained high at the rally, with reports of provocative gestures and chants.

Читайте также: