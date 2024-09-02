- Протесты и беспорядки после освобождения погибших заложников

Следуя за обнаружением шести трупов заложников в секторе Газа, правительство Израиля находится под пристальным вниманием. Значительный удар и интенсивные протесты в Тель-Авиве с начала войны были направлены на то, чтобы вынудить премьер-министра Биньямина Нетаньяху вести переговоры с исламским ХАМАСом о освобождении заложников. Поддержakers правительства обвинили движение протеста в укреплении ХАМАСа и оправдании их жесткой позиции в переговорах. В понедельник после обеда суд по трудовым спорам приказал прекратить забастовку, сочтя ее политической природы.

Армия Израиля сообщила в воскресенье утром, что шесть тел были найдены в подземном туннеле в южной части сектора Газа. Министерство здравоохранения Израиля оценило, что заложники были убиты на близком расстоянии 48-72 часа до вскрытия, исходя из сообщений СМИ. В отличие от этого, представитель ХАМАСа заявил, что заложники погибли в результате израильской бомбардировки.

Смерть еще одного заложника с немецкими связями

Спикер Министерства иностранных дел прокомментировал убийство шести заложников ХАМАСа, назвав это почти невыносимым. Среди жертв был человек с немецкими связями, но не гражданин Германии. Племянница сестры Кармель Гат, Ярден Ромманн-Гат, которая была освобождена ХАМАСом в конце ноября в рамках соглашения правительства Израиля, имеет tanto израильское, как и немецкое гражданство.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пообещал жесткий ответ после гибели заложников. "ХАМАС жестоко убил шесть заложников, чтобы посеять страх и попытаться разделить израильское общество", - написал Катц в X. "Израиль ответит силой на это ужасное преступление. ХАМАС несет ответственность и понесет полную ответственность".

Разрушения в аэропортах

Работники различных организаций и властей начали забастовку из-за медленного продвижения переговоров об освобождении оставшихся 101 заложников. Многие города и общины присоединились, а другие воздержались из-за своей близости к правительству.

В международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжались задержки и сбои в работе, несмотря на заявления аэропортовой администрации о бесперебойной работе.

Однако суд по трудовым спорам Израиля приказал прекратить общенациональную забастовку, начавшуюся по 24-часовому графику, в 14:30 по местному времени (13:30 по центральноевропейскому летнему времени). Судья Хадас Яхалом выдал временный запрет, сочтя забастовку политически мотивированной, в соответствии с заявлением министра финансов Бецалеля Смотрича. tanto Смотрич, как и правый министр полиции Итамар Бен-Гвир, поспешили критиковать премьер-министра Нетаньяху и угрожать падением его правительства из-за уступок ХАМАСу.

Протесты в Тель-Авиве

Вечером в воскресенье протестующие потребовали немедленного решения, что привело к столкновениям с властями ночью в Тель-Авиве и других городах. По данным полиции, было задержано 29 человек.

Участники демонстрации заблокировали центральную дорогу вечером. Согласно сообщениям СМИ, они бросали камни, мусор, гвозди, металлические предметы, жгли костры и запускали фейерверки в воздух. Полиция в конечном итоге открыла дорогу и применила светошумовые гранаты.

"Мы не оставим их", - скандировали протестующие в Тель-Авиве, имея в виду заложников, удерживаемых экстремистскими группами. Они маршировали по центральным улицам города с израильскими флагами. Символические гробы для шести убитых заложников были выставлены на сцене.

Переговоры зашли в тупик

В течение месяцев велись косвенные переговоры между Израилем и ХАМАСом, посредничество США, Катара и Египта. Согласно The Washington Post, посредники планировали представить обеим сторонам окончательное предложение по соглашению в течение нескольких недель. Если ни одна из сторон не примет предложение, это может сигнализировать о конце переговоров, как заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Обнаружение мертвых заложников в Газе еще больше подчеркнуло необходимость достижения соглашения.

Основное расхождение в переговорах связано с тем, сколько времени израильские войска смогут оставаться на контроле Филадельфии в южном Газе, рядом с египетской границей. Недавно правительство Израиля решило сохранить контроль над коридором. В заявлении родственники заложников обвинили Нетаньяху и его партнеров в саботаже соглашения о прекращении огня по коридору и сознательном обречении заложников на смерть.

В Газе началась кампания вакцинации против полиомиелита

Согласно данным местного министерства здравоохранения, более 72 000 детей в секторе Газа получили вакцинацию против полиомиелита с начала кампании вакцинации. После сообщения о случае паралича от полиомиелита в спорном прибрежном регионе впервые за 25 лет Всемирная организация здравоохранения планирует иммунизировать около 640 000 детей против высокоинфекционного вируса. Обычно вводятся две дозы вакцины с интервалом в четыре недели.

В течение кампании вакцинации, начавшейся в воскресенье и продолжающейся примерно неделю для других частей Газы, армия Израиля объявила ограниченные перемирия в определенных местах и ​​во времени.

Конфликт в Газе начался с самой кровавой резни в истории Израиля, которую ХАМАС и другие радикальные фракции объявили вдоль израильской границы 7 октября 2021 года. С тех пор число погибших палестинцев в конфликте в Газе достигло более 40 700, согласно данным контролируемого ХАМАСом министерства здравоохранения в прибрежном регионе. Эта цифра не различает между боевиками и гражданскими лицами, что затрудняет проверку.

Движение протеста в Тель-Авиве продолжает давить на премьер-министра Нетаньяху, чтобы он вел переговоры с ХАМАСом об освобождении заложников, обвиняя правительство в укреплении ХАМАСа и оправдании их жесткой позиции в переговорах. Несмотря на приказ суда по трудовым спорам прекратить забастовку, протесты остаются значительным присутствием в Тель-Авиве, с протестующими, скандирующими "Мы не оставим их" и выставляющими символические гробы для убитых заложников.

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