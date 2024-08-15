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Протест против изменения климата в аэропортах - несколько рейсов отменены

Активисты движения 'Последнее поколение' временно прерывают полеты и прибытия на нескольких германских аэропортах с помощью выводящих из строя действий. Это приводит к задержкам и отменам рейсов.

 and  Mark Rodriguez
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Активисты, борющиеся за климат, достигли взлетно-посадочной полосы во Фряунге.
Активисты, борющиеся за климат, достигли взлетно-посадочной полосы во Фряунге.

- Протест против изменения климата в аэропортах - несколько рейсов отменены

Акции климатических активистов из "Последнее поколение" привели к отменам рейсов в немецких аэропортах. В паре, согласно заявлениям организации, активисты получили доступ к аэропортам в Берлине-Бранденбурге, Штутгарте, Нюрнберге и Кёльн/Бонн. В Кёльн/Бонн и Нюрнберге временно приостанавливались операции, что привело к отменам и задержкам рейсов, как сообщали аэропорты.

В Кёльн/Бонн операции были приостановлены "примерно на час", с отменой 16 рейсов, сказал представитель. В Нюрнберге операции были нарушены примерно на час и 15 минут, согласно заявлению представителя. Была отменена посадка и вылет, шесть рейсов задержаны, и рейс, перенаправленный в Прагу, прибыл с опозданием, сказал представитель. Аэропорты в Берлине и Штутгарте заявили, что операции не были затронуты.

Восемь активистов из климатической группы были задержаны, сообщили полицейские. По данным, они получили доступ к аэропортам через дыры в заборах между 5:10 и 5:45 утра и приклеили себя к земле. Например, в Нюрнберге они находились на таксивее - участке между стоянкой и взлетно-посадочной полосой.

"Последнее поколение" заявило в заявлении, что активисты мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор". "Взлетно-посадочные полосы не входили".

Призыв к полному отказу от угля, нефти и газа

Группа требует радикальной защиты климата, в том числе полного отказа от угля, нефти и газа и подписания международного договора об этом. С начала 2022 года группа организовывала уличные блокады, участники которых приклеивали себя. Ранее они объявили о смене стратегии, заявив, что больше не будут участвовать в приклеивании. Климатические активисты недавно проводили несколько акций в аэропортах, в том числе крупнейшем в Германии во Франкфурте.

После протестных акций возобновились призывы к более строгим наказаниям. Эти акции "координированный акт криминального шантажа", сказал Ральф Бейзель, генеральный директор ассоциации аэропортов ADV, согласно заявлению. Это "преступления", которые должны быть "следствием" судом, сказал Бейзель. Решение кабинета о ужесточении Закона об авиационной безопасности должно быть "немедленно" принято бундестагом.

Федеральное правительство планирует отговорить радикальных климатических активистов и других нарушителей с помощью запланированной реформы. Ядро реформы - это новое положение, которое делает "умышленное, несанкционированное проникновение" на таксивей и другие участки наказуемым - если оно угрожает безопасности гражданской авиации.

Федеральный министр внутренних дел Надя Фаесэр (СДПГ) резко осудила эти действия и также возложила ответственность на аэропорты на платформе X. "Эти криминальные действия опасны и глупы", - написала Фаесэр. "Мы предложили строгие тюремные сроки. И мы требуем, чтобы аэропорты лучше защищали свои объекты".

Из ADV сообщалось, что многоуровневый Konzept безопасности аэропортов, с установками заборов в качестве компонента, доказало свою эффективность. Воздушное сообщение было немедленно приостановлено. "Система сообщений и сигнализации работает надежно", - сказал генеральный директор Бейзель.

Предложение диалога "Последнее поколение"

ADV предложил диалог климатическим активистам на прошлой неделе. В открытом письме было сказано: "Неоспоримо, что изменение климата является одним из величайших вызовов нашего времени. Криминальные блокировки аэропортов не способствуют решению проблемы". "Последнее поколение" поделилось на X, что они принимают предложение диалога.

В Кёльн/Бонн и Нюрнберге акции активистов привели к отменам и задержкам рейсов из-за временного приостановления операций, что свидетельствовало о влиянии климата на авиацию. Активисты "Последнее поколение", в том числе в Берлине и Штутгарте, призвали к полному отказу от угля, нефти и газа и подписанию международного договора по климату.

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