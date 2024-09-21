Прощайте с пандами в зоопарке Атланты после 25-летнего пребывания

Уход панд из зоопарка Атланты – это смесь грусти и радости. В течение более 25 лет эти панды были иконой зоопарка и города, они украшали билборды по всему Атланте и были главной достопримечательностью зоопарка "живая камера с пандой".

Мягкие и пушистые панды нечасто встречаются в американских зоопарках. До прибытия двух медведей в Сан-Диего в июне панды в Атланте были единственными в Соединенных Штатах. Они служили милыми представителями своего вида, привлекая миллионы посетителей и обучая их трудностям, с которыми сталкиваются панды в дикой природе.

Доктор Сам Рivera, вице-президент по здоровью животных в зоопарке Атланты, который работал с пandaми с момента их прибытия, признает, что прощаться будет трудно. Однако обмен панд между Китаем и международными зоопарками, такими как зоопарк Атланты, является важной составляющей помощи этому находящемуся под угрозой исчезновения виду. Благодаря возможности изучать панд в различных зоопарках, исследователи могут проводить эксперименты в разных условиях, открывая знания, которые могли бы быть упущены в их естественной среде обитания. Через эти партнерства также поощряются сотрудничества с не зоологическими образовательными и научными учреждениями. Международные сотрудничества помогли исследователям лучше понять биологию, поведение и экологические вызовы панд.

Важные вехи

Зоопарк Атланты достиг нескольких вех с пandaми за последние 25 лет. В 2016 году Лун Лун и Ян Ян родили Я Лун и Си Лун, их второй набор близнецов, что сделало зоопарк Атланты первой американской организацией, вырастившей двух наборов близнецов панд. Зоопарк гордится своими достижениями в области размножения и мониторинга беременности панд. Другие значительные достижения включают получение знаний о материнском поведении гигантских панд и определение того, что гигантские панды имеют цветовое зрение, подобное другим медведям.

Одно из преимуществ панд в зоопарках за пределами Китая – возможность предоставить общественности возможность узнать об угрожаемом виде. Зоопарк Атланты сообщает, что он сгенерировал более 17 миллионов долларов на сохранение панд в Китае, в основном используя их для поддержки различных природных резерватов. Ранее находящийся под угрозой исчезновения вид восстанавливается. По данным Всемирного фонда дикой природы, в 1980-х годах в дикой природе насчитывалось около тысячи панд. К 2016 году гигантская панда была удалена из списка находящихся под угрозой исчезновения видов, и ее население увеличилось на 17% за последние десять лет.

Почему гигантские панды так важны?

Хотя они больше не находятся под угрозой исчезновения, панды все еще уязвимы. Зоопарк Атланты сообщает, что общее число гигантских панд все еще низкое для поддержания устойчивого населения. Основные вызовы, с которыми сталкиваются панды, связаны с потерей среды обитания, и только 61% населения панд в Китае защищено правительственными резерватами. Их среды обитания, бамбуковые леса Китая, также являются домом для многих других видов. Панды играют важную роль в своей экосистеме, так как они помогают распространять семена и способствуют здоровью и разнообразию леса. Защищая панд, мы помогаем сохранять эти ценные экосистемы.

Как помочь

Если вы заботитесь о гигантских панд, есть способы помочь. Поддержка заслуживающих доверия благотворительных организаций, занимающихся сохранением панд, является прямым способом внести свой вклад. Эти организации фокусируются на научных исследованиях, образовательных программах и сохранении среды обитания.

Зоопарк Атланты участвует в программах полевого сохранения tanto местно, как и за рубежом, а также поддерживает финансирование других организаций и проектов сохранения, исследований и образовательных программ в своем зоопарке.

Сан-Диего Зоо Сафари Парк – международная некоммерческая организация, занимающаяся сохранением, разделенная на две части: Сан-Диего Зоо и Сан-Диего Зоо Сафари Парк. Они предоставляют устойчивые решения по сохранению через образование, здравоохранение дикой природы и науку.

Всемирный фонд дикой природы (ВФП) занимается сохранением гигантских панд на протяжении десятилетий, фокусируясь на сохранении среды обитания и политике.

Панды Интернэшнл – организация, специально ориентированная на сохранение и разведение гигантских панд, поддерживая центры разведения и исследования в Китае.

Вы можете внести свой вклад в сохранение гигантских панд, посещая другие заслуживающие доверия зоопарки и поддерживая их исследования, а также распространяя информацию о сохранении и будучи опекуном окружающей среды.

Вы можете пожертвовать, чтобы помочь гигантским панд, используя эту ссылку или нажав ниже.

По мере того, как зоопарк Атланты готовится попрощаться со своими пandaми этой осенью, прибытие новых панд в Сан-Диего Зоо и Смитсоновский национальный зоопарк представляет собой продолжение обязательств по спасению этих замечательных млекопитающих. Это служит напоминанием о нашей важной роли в защите не только гигантской панды, но и всех животных, чтобы они могли быть празднованы поколениями вперед.

И если вы хотите проводить панд зоопарка Атланты в стиле, зоопарк будет проводить "Панда-Палоузу" 5 октября 2024 года. За более подробной информацией посетите zooatlanata.org.

Несмотря на уход, зоопарк Атланты сыграл значительную роль в сохранении панд в Соединенных Штатах. Зоопарк собрал более 17 миллионов долларов на сохранение панд в Китае и участвовал в программах исследований и образования. Панды также служили мостом между зоопарком Атланты и международными сотрудничествами, помогая исследователям лучше понять биологию, поведение и экологические вызовы панд, с выгодами, выходящими за рамки США.

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