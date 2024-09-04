Текущие споры в регионе Ближнего Востока - Прокурор США обвиняет лидера ХАМАСа Синвара в бесчестии.

Соединенные Штаты принимают правовые меры против Яхьи Синавара, лидера ХАМАС, и других высших членов палестинской террористической организации в связи с резней 7 октября в Израиле. Вчера Министерство юстиции США обнародовало судебные документы, в которых подробно описаны выдвинутые обвинения, которые были предъявлены ранее в этом году, но держались в секрете. Между тем, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху находится под давлением после недавней гибели шести израильских заложников. Ситуация на Ближнем Востоке обсуждается на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке сегодня.

Синавар и другие обвиняемые предъявлены обвинения в терроризме, сговоре с целью убийства и уклонении от санкций, среди других преступлений. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил в видеообращении, что обвинительный акт направлен на привлечение Синавара и других высших членов ХАМАС к ответственности за финансирование и координацию трехдесятилетней кампании по убийству американских граждан и угрозе безопасности США. По словам Гарланда, "За последние три десятилетия ХАМАС убил или ранил тысячи гражданских лиц, в том числе десятки американских граждан". Он добавил, что это не будет последним действием администрации против ХАМАС.

Неприемлемые зверства ХАМАС

Мэтью Олсен, ответственный за национальную безопасность в Министерстве юстиции, назвал действия ХАМАС 7 октября в Израиле неприемлемыми. Он подчеркнул, что Министерство юстиции будет и далее добиваться ответственности за террор, смерть и разрушение ХАМАС, пока он не будет отвечать за свою кампанию террора. Кроме того, резня ХАМАС, в результате которой погибли более 40 американских граждан, является последней в серии насильственных действий ХАМАС.

После смерти главного начальника ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране в конце июля ХАМАС назначил Синавара своим новым лидером. Его местоположение неизвестно, и считается, что он прячется в подземной туннельной системе организации в секторе Газа.

Ответственный за теракт 7 октября

Синавара считается организатором теракта 7 октября, в результате которого погибли около 1200 человек и были похищены 250 человек в сектор Газа. Масштабная и неожиданная резня привела к тому, что Израиль начал массированные атаки по всему побережью. С тех пор, по данным палестинцев, более 40 000 человек погибли, и более 92 400 получили ранения. Здравоохранение, контролируемое ХАМАС, не различает боевиков и гражданских лиц в своих непроверенных данных.

Протесты за освобождение заложников

Вчера вечером тысячи израильтян вновь вышли на демонстрацию, требуя прекращения огня в Газе и освобождения 101 заложника, все еще находящегося в плену. Родственники заложников обвинили премьер-министра Нетаньяху в саботаже предыдущих переговоров на демонстрациях. Нетаньяху, как они утверждают, неоднократно не мог заключить сделку для своих близких.

Стремление к освобождению заложников

Несмотря на оппозицию, правительство США все еще верит, что есть надежда достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности, заявил, что соглашение возможно, и что разница достаточно мала для разрешения. Президент США Джо Байден активно участвует в переговорах.

Кирби ответил на критику Байдена в адрес Нетаньяху за его нежелание заключить сделку, сказав: "Это требует компромисса и лидерства со всех сторон. Больше никаких комментариев".

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, при посредничестве США, Катара и Египта, велись в течение месяцев в попытке достичь прекращения огня и освобождения заложников. Однако, похоже, прогресс застопорился.

Заседание Совета Безопасности ООН после гибели заложников

Ситуация на Ближнем Востоке и недавняя гибель шести израильских заложников находятся в повестке дня заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в среду. Израильский посол Дэнни Данон запросил экстренное заседание Совета Безопасности. Совет должен потребовать "немедленного и безоговорочного" освобождения всех заложников, призвал Данон в заявлении. Кроме того, член совета Алжир, как сообщается, запросил заседание, посвященное ситуации в Газе и на Западном берегу.

Европейский Союз, а также другие международные организации выразили озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и гуманитарной кризисом в Газе. Европейский Союз призвал все стороны приоритетно уделять внимание мирным переговорам и безопасному освобождению заложников.

После заседания Совета Безопасности ООН несколько европейских стран объявили о своем намерении увеличить гуманитарную помощь Газе, стремясь облегчить страдания ее граждан. Европейский Союз обязался существенно внести свой вклад в эту гуманитарную помощь, подтвердив свою приверженность продвижению стабильности и безопасности в регионе.

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