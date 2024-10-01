Производители автомобилей из Германии и Европы используют растущие цены на топливо

Похоже, что ведущие автомобильные корпорации из Германии и Европы склоняются к повышению цен на традиционные двигатели внутреннего сгорания в текущей ситуации. Об этом заявил вчера Фердинанд Дudenhoeffer, эксперт отрасли и глава Центра автомобильных исследований в Bochum. Дudenhoeffer и его команда следят за изменениями в прайс-листах в течение последних нескольких месяцев и заметили тенденцию. "Кажется, разрабатывается стратегия постепенного сокращения разницы в цене (с электрическими автомобилями) путем более существенного повышения цен на традиционные двигатели внутреннего сгорания", - пояснил Дudenhoeffer.

Эта стратегия обусловлена предстоящим ужесточением лимитов выбросов CO2 в ЕС, которое грозит производителям штрафами за превышение установленных средних лимитов выбросов. В Германии и других странах продажи электрических автомобилей остаются низкими, что усложняет производителям достижение этих целей. Дudenhoeffer также упомянул, что немецкие компании, имеющие значительные инвестиции на китайском рынке, сталкиваются с проблемой низких продаж немецких электрических автомобилей в Китае.

На немецком рынке разница в цене между электрическими автомобилями и традиционными двигателями внутреннего сгорания является одним из основных факторов, препятствующих росту рынка электрических автомобилей, считает Дudenhoeffer. Вместо того чтобы предлагать более крупные скидки на электрические автомобили, производители автомобилей выбирают повышение цен на традиционные двигатели внутреннего сгорания в ответ на кризис. По словам Дudenhoeffer, этот шаг "не лишен рисков в сложной экономической ситуации".

Стратегии повышения цен на традиционные двигатели внутреннего сгорания являются прямым ответом на кризис, так как производители стремятся сократить разницу в цене с электрическими автомобилями из-за ужесточения лимитов выбросов CO2 в ЕС. Рост цен на традиционные двигатели внутреннего сгорания в сложной экономической ситуации может вызвать обеспокоенность и представлять риски для производителей автомобилей.

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