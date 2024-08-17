Произойдет ливень и сильный грозный дождь, а затем солнечная погода с понедельника.

Услуга погоды Германии (ДМД) предсказывает дождь, возможно даже грозы, и сильные ливни по всей Германии. Согласно прогнозу ДМД, есть вероятность интенсивных дождей и изолированных гроз, которые будут распространяться с запада на восток по всей Германии, особенно с субботы вечером до воскресного утра. Возможны сильные ливни.

Метеоролог Марсель Лёвенштейн из ДМД заявил, "Воскресенье будет пасмурным днем, солнце будет редко показываться, в основном в западных и северо-западных частях страны". Ожидаются дожди, в некоторых районах возможны грозы. В юго-восточной части Германии предсказаны сильные грозы. К воскресному послеполуднику облака должны рассеяться в западных и северо-западных регионах. Температура будет колебаться от 18 до 24 градусов Цельсия, достигая 27 градусов в регионе Лаузитц.

В течение перехода от воскресенья к понедельнику ночью ДМД предсказывает дальнейшие дожди, даже возможные сильные грозы вначале. Однако к понедельнику температура начнет повышаться, начинаясь на Верхнем Рейне, и затем распространяясь на многие регионы страны, достигая летних температур. Солнце будет часто появляться.

В понедельник прогнозируемая температура будет колебаться от 20 до 26 градусов Цельсия, а к вторнику она поднимется до 23-29 градусов.

В течение субботы ночью до воскресного утра интенсивные дожди и изолированные грозы, как предсказывает ДМД, могут представлять угрозу по всей Германии. Метеоролог Марсель Лёвенштейн ожидает сильные грозы в юго-восточной части страны в это время.

Читайте также: