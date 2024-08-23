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ПолитикаНовостиПариж

Прогрессивные деятели приветствуют участие Макрона на саммите.

Макерон, президент Франции, старается оживить застойные процессы формирования governa в стране, облегчая политические дискуссии. Первая встреча вызвала большой интерес. Какова была их продуктивность?

 and  Wendy Allen
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Люси Касте любит общаться с разными политическими силами.
Люси Касте любит общаться с разными политическими силами.

- Прогрессивные деятели приветствуют участие Макрона на саммите.

Французские левые политики чувствуют оптимизм после беседы с президентом Макроном о создании новой администрации. Лидер партии "Зелёные" Марин Тонделери поделилась своей надеждой, сказав: "Мы покидаем это собрание с положительными эмоциями". По словам лидера социалистов Оливье Фаура, Макрон признал, что стабильность не означает продолжение существующих политик, что является важным шагом.

Что касается выбора нового премьер-министра после этих дискуссий, Фаур отметил, что Макрон не установил конкретной даты, но заверил, что это произойдет в ближайшее время. Тонделери призвала Макрона завершить консультации к понедельнику и предоставить ответ во вторник.

Члены коалиции "Новый народный фронт", в которую входят левые, коммунисты, социалисты и зелёные, продолжают утверждать о своих амбициях править страной. Их кандидат на пост премьер-министра Люси Кастес заявила: "Я готова начать строить эти альянсы, вести переговоры с другими политическими фракциями и найти способ сохранить стабильность нации, начиная уже сегодня".

На недавних парламентских выборах, которые состоялись более шести недель назад, левая коалиция победила, обойдя центристов Макрона и националистов Ле Пен. Однако ни одна из групп не смогла получить абсолютное большинство.

Фаур предложил Макрону рассмотреть кандидатуру Люси Кастес из коалиции "Новый народный фронт" на пост премьер-министра, учитывая значительное влияние Парижа на победу коалиции на недавних парламентских выборах. С левой коалицией, управляющей Парижем, растёт ожидание, что город будет играть более значительную роль в формировании политики страны.

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