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ПолитикаНовостиНападение

Прогрессивный политический деятель подвергся нападению в Бранденбурге

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Община сообщила инцидент с членом городского совета Элке Кастнер из！”“Ораниенбург“}
Община сообщила инцидент с членом городского совета Элке Кастнер из！”“Ораниенбург“}

Прогрессивный политический деятель подвергся нападению в Бранденбурге

На митинге в Ораниенбурге, Бранденбург, представитель Левой партии столкнулась с враждебностью. Мужчина отказался от сувенира, обругал ее и швырнул его на землю. Партия осудила инцидент и возложила вину на правительство.

Как сообщили в полиции Нойруппина, представитель Левой партии пережила неприятный инцидент во время предвыборной кампании в Ораниенбурге, Бранденбург. 56-летний мужчина якобы обругал помощника кампании и выбросил его сувениры и личные вещи в среду утром. Перед инцидентом мужчине предложил сувенир 64-летний политик из партии. Полиция расследует мужчину по обвинению в домогательстве.

По словам бранденбургского отделения Левой партии, жертвой была ни кто иная, как городской советник Ораниенбурга Элке Кастнер. Она кампанировала с бывшим заместителем президента ландтага Герритом Гроссе и другим коллегой в торговом центре Ораниенбурга в преддверии выборов в ландтаг Бранденбурга 22 сентября.

"Это высоко напряженный политический эпизод", - заявил Себастьян Вальтер, председатель и ведущий кандидат Бранденбурга от Левой партии. "Когда личная неудовлетворенность перерастает в вербальные нападки, переступается черта", - добавил он, утверждая, что неспособность правящих партий решать общественные проблемы и заботы может подпитывать неконтролируемую агрессию.

Атака на Элке Кастнер, представителя Левой партии и городского советника Ораниенбурга, во время политического митинга была непостижимой. Этот инцидент привел к тому, что она подверглась verbalным оскорблениям и ее сувениры и личные вещи были выброшены.

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