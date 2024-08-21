Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВенгрия

Прогрессивный лидер озвучил озабоченность обстоятельствами, окружающими "Маю".

Перевод лица, связанного с левым движением, на суд в Венгрии вызвал существенную критику и тревогу среди политиков, которые felé visit.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Мартин Ширдеван, руководитель партии "Левые", нанес визит Маже, переведенной в тюрьму Венгрии.
Мартин Ширдеван, руководитель партии "Левые", нанес визит Маже, переведенной в тюрьму Венгрии.

- Прогрессивный лидер озвучил озабоченность обстоятельствами, окружающими "Маю".

После спорной транспортировки "Майи", видного деятеля либерального движения, в Венгрию для суда, политики- либералы выразили обеспокоенность условиями её содержания под стражей. Председатель либеральной партии Мартин Ширдеван и Мартина Реннер, представитель либеральной партии в Бундестаге по вопросам внутренней политики, посетили "Майю" в венгерском заключении и сообщили, что её условия были ужасными. Они раскрыли, что общение с другими заключенными запрещено и ведется постоянное видеонаблюдение.

23-летняя "Майя" из Йены, идентифицирующая себя как небинарный человек, была переведена в Венгрию ранним утром 28 июня, вскоре после утверждения Берлинским земельным судом. Несмотря на успешную апелляцию в Федеральный конституционный суд, "Майю" уже перевели в Венгрию, когда апелляция была получена.

Этот вопрос продолжает вызывать критику. Ширдеван и Реннер подчеркнули, что обращение нарушает принципы справедливого судебного процесса. Они выступают за скорейшее возвращение "Майи" от венгерских властей.

Венгерские власти обвиняют "Майю" в присоединении к преступной организации с 2017 года, якобы с целью целенаправленного воздействия на сторонников ультраправых. Федеральная прокуратура также расследует "Майю" по этим основаниям. В результате немецкие процедуры против "Майи" были приостановлены из-за ходатайства о выдаче в Венгрию.

Озабоченность либеральных политиков ситуацией "Майи" выходит за рамки её содержания под стражей, так как они также критикуют Венгрию за несоответствие процедурам справедливого суда. Они настоятельно призывают венгерские власти позволить "Майе", гражданину Германии, вернуться домой как можно скорее.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.
Политика

Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.

Первый поход канцлера после летних каникул привел его в прилегающие к Украине регионы. Его миссия: успокоить любые опасения по поводу помощи Германии нации, recente атакованной Россией.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта
Политика

18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта

18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта 18:04 Россия и Китай Обсуждают Усиление Энергетического Сотрудничества Россия и Китай, близкие союзники, обсуждали вопрос о повышении сотрудничества в энергетической сфере во время визита китайского премьера Ли Цзяна в Москву. Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал гостю,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Лидер партии Мартин Зоннеборн надевает напульсник и побеждает ФДП
Политика

Сторона требует от MDR распространять рекламу "стрелки"

Юмористическая политическая реклама, на которой супруги как будто целятся в сторонников Alternative für Deutschland, должна быть показана, решил суд, отменяя решение MDR об её запрете.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Экстремисты-ортодоксы задержаны во время столкновений из-за обязательной военной службы в Израиле
Политика

Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы

Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы Пять ортодоксальных протестующих были арестованы израильскими правоохранительными органами во время митинга. Они заблокировали несколько улиц в среду возле призывного офиса в Иерусалиме, пытаясь помешать людям, планирующим вступить в военную службу. В последнее время более 3000 ортодоксальных лиц получили повестки

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Мюриэль Баумэйстер рада вернуться на работу
Общество

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы Жизнь у Мюриэль Баумейстер в последнее время была нелегкой. Сначала она призналась в своей алкогольной зависимости, а затем ей диагностировали рак груди. Она признает, что не идеальная пациентка, борющаяся с раком, но сейчас она чувствует себя лучше. Мюриэль открыто рассказала о своем пути с

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.
Общество

"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.

Делегаты от партии демократов передали изданию CNN, что на заключительном вечере Демократического Национального Конвента выступит Pink.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно