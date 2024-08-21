- Прогрессивный лидер озвучил озабоченность обстоятельствами, окружающими "Маю".

После спорной транспортировки "Майи", видного деятеля либерального движения, в Венгрию для суда, политики- либералы выразили обеспокоенность условиями её содержания под стражей. Председатель либеральной партии Мартин Ширдеван и Мартина Реннер, представитель либеральной партии в Бундестаге по вопросам внутренней политики, посетили "Майю" в венгерском заключении и сообщили, что её условия были ужасными. Они раскрыли, что общение с другими заключенными запрещено и ведется постоянное видеонаблюдение.

23-летняя "Майя" из Йены, идентифицирующая себя как небинарный человек, была переведена в Венгрию ранним утром 28 июня, вскоре после утверждения Берлинским земельным судом. Несмотря на успешную апелляцию в Федеральный конституционный суд, "Майю" уже перевели в Венгрию, когда апелляция была получена.

Этот вопрос продолжает вызывать критику. Ширдеван и Реннер подчеркнули, что обращение нарушает принципы справедливого судебного процесса. Они выступают за скорейшее возвращение "Майи" от венгерских властей.

Венгерские власти обвиняют "Майю" в присоединении к преступной организации с 2017 года, якобы с целью целенаправленного воздействия на сторонников ультраправых. Федеральная прокуратура также расследует "Майю" по этим основаниям. В результате немецкие процедуры против "Майи" были приостановлены из-за ходатайства о выдаче в Венгрию.

Озабоченность либеральных политиков ситуацией "Майи" выходит за рамки её содержания под стражей, так как они также критикуют Венгрию за несоответствие процедурам справедливого суда. Они настоятельно призывают венгерские власти позволить "Майе", гражданину Германии, вернуться домой как можно скорее.

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