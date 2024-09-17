Программа развития ООН стремится помочь Украине в зимний период.

Naftogaz усиливает альянс с УНП для энергетической безопасности Украины Украинская энергетическая компания Naftogaz усиливает партнерство с Программой развития ООН (УНП) для укрепления энергетической безопасности. Эксперты выражают обеспокоенность тем, что многочисленные российские удары по критически важной инфраструктуре оставляют украинцев наготове к суровой зиме, испытывая многочисленные перебои в подаче электроэнергии, тепла и воды. УНП помогает Украине, в том числе поставками газовых генераторов, чтобы минимизировать перебои в поставках для населения.

09:55 Регион Суммы остался без света после удара дронов В результате утреннего удара российских Shahed-дронов по украинскому региону Суммы без электричества остались 280 000 жителей. Украинские Воздушные силы заявили о сбитии 16 дронов, но прорвавшиеся через линию обороны повредили критически важную инфраструктуру.

09:28 Украина: российский военный безоружного пленного обезглавил мечом Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает, что российские военные казнили безоружного украинского пленного этим утром, связав ему руки скотчем. Нечеловеческая жестокость и дикость русских не поддаются воображению, заключает украинский эксперт. В Сети опубликовано фото убитого солдата, на мече, которым его казнили, выгравирована надпись "За Курск". Фотографы Константин и Влада Либерова делятся изображениями украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Командир чеченцев высказался об наступлении на Курск После неожиданного наступления Киева на пограничный регион Курск в начале августа российские военные лидеры хранили молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале: "Давайте сохранять спокойствие, есть попкорн и смотреть, как наши ребята уничтожают врага", - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления на Курск, его комментарии распространяются российскими СМИ. Эксперты новостного агентства AFP связывают эту необычную медиа-активность с одобрением высшего руководства. Подобно чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, Алаудинов пользуется аномальной свободой слова. Некоторые даже спекулируют, что он может стать потенциальным преемником якобы больного Кадырова.

08:42 Германия выделяет 100 миллионов евро зимней помощи Украине Германия выделяет дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи Украине, объявила федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock во время визита в столицу Молдовы Кишинев. "Видно, что осень наступает, и зима стучится в двери", - заявила она перед встречей платформы партнерства Молдовы в бывшей советской республике. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать жизнь украинцев как можно более трудной, предупреждает Баerbock.

08:01 Россия наносит удары по энергетическим объектам в Суммы с воздуха Украина обвиняет Россию в проведении новой крупной атаки дронов. Украинские Воздушные силы сообщили о перехвате 34 из 51 российских дронов ночью в пяти разных регионах. Местные власти в северо-восточном регионе Суммы сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре, в результате чего 16 дронов были повреждены. Запущены резервные системы питания для защиты критически важной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения и больниц. Рабочие бригады сейчас ремонтируют ущерб.

07:37 Украина сообщает о больших потерях среди российских военных По данным украинских военных источников, Россия понесла 1020 погибших и раненых за последние сутки. Общие потери России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года составляют 635 880. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронированных машин и 66 дронов.

07:10 Kyiv Post: российский военный аэродром атакован в Энгельсе Как сообщает украинское новостное издание "Киев Пост", украинские дроны атаковали российский военный аэродром в Энгельсе, Саратовская область, опубликовав видео с слышимыми взрывами. На аэродроме якобы базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами, которые Россия использует для ударов по украинским городам.

06:35 Столтенберг призывает к дискуссии о дальнобойном оружии для Украины Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает к продолжению международных дискуссий о возможности разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. "Каждый союзник несет ответственность за принятие этих решений, но тесная координация необходима", - сказал он британскому радиовещателю LBC. Украина уже несколько месяцев просит своих союзников атаковать российские командные центры, военные базы и критически важную инфраструктуру. Столтенберг разделяет опасения по поводу возможного эскалации конфликта, заявляя: "Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - это победа Путина в Украине".

06:13 Meta блокирует глобальное распространение российской пропаганды через канал RT Meta, материнская компания Facebook, блокирует распространение российской государственной пропаганды через каналы, такие как телеканал RT, по всему миру. RT (ранее Russia Today) и связанные организации будут запрещены в приложениях Meta. Запрет основывается на распространении российской государственной пропаганды. Помимо Facebook, Meta управляет Instagram, WhatsApp и Threads. RT уже запрещен в Европейском Союзе с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением в Украину.

05:33 Лукашенко освободил 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко освободил 37 заключенных. Администрация Белоруссии в Минске объявила, что эти individuals были заключены в тюрьму по обвинению в "экстремизме" - обвинении, часто используемом против критиков правительства в Белоруссии. В эту группу входят шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Имена 37 освобожденных individuals не разглашаются. За последние два месяца Белоруссия неоднократно помиловала заключенных, которые были задержаны за протесты против правительства. В середине августа Лукашенко освободил 30 политических заключенных, а еще 30 - в начале сентября. В каждом случае президент утверждал, что заключенные раскаялись и просили прощения.

03:11 Отчет ООН: ситуация с правами человека в России ухудшаетсяПо данным отчета ООН, нарушения прав человека в России растут. "Теперь есть систематическое, государственное преследование прав человека", - сообщает Мариана Катзарова. Назначенная в 2023 году специальным докладчиком ООН по ситуации в России, болгарка Катзарова заявляет в своем отчете, что эта система предназначена для подавления гражданского общества и политической оппозиции. Критиков российского конфликта в Украине и диссидентов преследуют с усилением. Катзарова оценивает, что по меньшей мере 1372 человека отбывают тюремное заключение по политическим обвинениям. Эти правозащитники, журналисты и критики войны были обвинены и приговорены к длительным тюремным срокам по ложным обвинениям. Кроме того, они подвергались пыткам во время заключения. Политических заключенных содержат в одиночных камерах, а других отправляют в психиатрические клиники. Эти данные представляют собой только те случаи, о которых знает Катзарова; фактическое число может быть выше, согласно помощнику.

23:24 Швеция возглавит planned NATO Force в ФинляндииNATO планирует создать военное присутствие в северной Финляндии, и Швеция, возможно, возглавит эту инициативу. Это включает в себя определенную модель многонациональных сил NATO, называемых Forward Land Forces (FLF), подобных тем, что есть в других странах-членах NATO, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен объявили об этом на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за то, что его страна была выбрана Финляндией в качестве "рамочной нации" для этого присутствия. Это партнерство укрепит общую безопасность NATO.

Несмотря на усилия Naftogaz и UNDP по укреплению энергетической безопасности Украины, регион Суммы остался без электричества после атаки дронов, что может усилить продолжающуюся кибервойну между Россией и Украиной. Сбитие украинскими ВВС 16 дронов подчеркивает уязвимость критической инфраструктуры для кибер-атак, а прерванное энергоснабжение затронуло более 280 000 жителей Сумм.

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