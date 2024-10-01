Программа по увеличению занятости беженцев, контролируемая Шолзом, демонстрирует первоначальные победы в 17:43.

Job Turbo: Ускоряя трудоустройство беженцев в ГерманииИнициатива Германии под названием «Турбо-работа» направлена на более быстрое трудоустройство беженцев, имеющих перспективы проживания. Согласно канцлеру Шольцу, в июле в Германии было трудоустроено 266 000 украинцев, что на 71 000 больше, чем год назад. Аналогичный рост наблюдается и среди граждан из основных стран, получающих убежище, где число трудоустроенных достигло 704 000 человек. Канцлер Шольц связывает этот рост с программой «Турбо-работа», о чем заявил на мероприятии в канцелярии. Федеральный министр труда Хайль отметил, что около 113 000 из 266 000 трудоустроенных украинцев работают в социально застрахованных Jobs. Программа правительства Германии, запущенная около года назад, в основном направлена на усиление поддержки служб занятости.

17:06 Путин приоритетствует Развитие в Оккупированных ТерриторияхВ видеообращении Путин обозначил ключевые задачи для российских властей в украинских территориях, подконтрольных России: "Наша главная задача - создать благоприятные условия для роста этих территорий, чтобы защитить людей, это наш главный приоритет. Но мы не откладываем решение экономических и социальных вопросов, мы будем решать их сразу", - заявил Путин, как сообщает ТАСС, государственное информационное агентство. Два года назад Москва признала аннексию четырех регионов Украины. Путин называет эти территории "Новой Россией", но Москва контролирует их лишь частично.

16:37 Кара-Мурза: Больше Политических Prisoners в России, чем в Совесткое ВремяОппозиционер Владимир Кара-Мурза заявил, что в России сейчас больше политических prisoners, чем в конце советской эпохи. "Более 1300 известных политических prisoners содержатся в путинской России, гораздо больше, чем в последние годы всего Советского Союза", - заявил Кара-Мурза перед Советом Европы в Страсбурге. Он осудил утверждение Путина о том, что все русские поддерживают его режим и войну, как "пропагандистскую ложь", и призвал освободить заключенных диссидентов. Кремлевские власти арестовали Кара-Мурзу в апреле 2022 года за обвинение России в "военных преступлениях" против Украины. Он был приговорен к 25 годам тюремного заключения в апреле 2023 года, но был освобожден в начале августа в рамках обмена пленными.

16:15 Россия эскалирует Ночные Атаки на УкраинуВ течение 33-й подряд ночи Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Согласно украинским ВВС, взрывы и стрельба раздавались в Киеве всю ночь. Украинская оборона боролась против атаки дронов в течение примерно пяти часов. К счастью, жертв нет.

15:41 Обсуждение Размещения Ядерного Оружия: Кремль Изменяет ТонКремль повышает порог для возможного ядерного ответа после недавних поправок в его ядерную доктрину, вызвавшей волнение. Представитель Кремля Песков заявил, что украинский конфликт не должен автоматически связываться с ядерным ответом России. Песков уточнил, считается ли сбитие 125 украинских дронов в воскресенье значительной воздушной атакой, которая может спровоцировать ядерный ответ России в соответствии с новой ядерной доктриной. "Важные решения приняты, и соответствующая документация последует. Однако военная спецоперация продолжается без необоснованных связей", - подчеркнул Песков. На прошлой неделе Путин объявил об расширенных условиях применения ядерного оружия, заявив, что российские воздушные атаки на его территорию или атаки со стороны неядерной страны, поддерживаемой ядерными державами, costituют existential threat.

15:15 Баerbock Предупреждает о Угрозе Дезинформации от РоссииМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock серьезно предупреждает о дезинформации и манипулировании выборами, в particular orchestrated by Russia. "Кампании дезинформации имеют существенное влияние", - заявила она на Конгрессе Зеленого Будущего в Берлине. Она подчеркнула целенаправленную стратегию, нацеленную на молодых избирателей, при этом женщины часто становятся жертвами ненависти и фейковых новостей. Баerbock также указала на конкретные алгоритмы в некоторых социальных платформах, которые усиливают ненависть и призывы к насилию. "Если мы не обратим внимания на эту ситуацию, мы станем уязвимыми для этих ложных источников новостей", - предупредила она.

15:01 Россия Увеличивает Расходы, Не Раскрывая Бюджет на ВойнуРоссийское правительство представило проект бюджета на 2025 год в парламент России. Бюджетные расходы запланированы на уровне около 400 миллиардов евро в 2025 году, что на почти 12% больше, чем в 2024 году. Однако нет данных о расходах на оборону. Министерство финансов просто отметило, что необходимые средства будут выделены на вооружение армии, выплаты компенсаций и поддержку компаний в военной промышленности.

13:51 Россия Планирует Призвать 133 000 Солдат этой ОсеньюНачиная с завтрашнего дня и до конца года Россия планирует призвать 133 000 человек на военную службу, как сообщают украинские СМИ. Президент Путин утвердил осенний призыв через указ, нацеленный на лиц в возрасте от 18 до 30 лет, не являющихся резервистами. После окончания срока службы солдаты будут уволены.

12:36 Российские войска захватили еще одну деревню в Донбассе Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили деревню Нелеповка в Донецкой области. Ранее деревня была под контролем Украины. Несмотря на значительные успехи украинских войск в этом районе, российские войска продвигаются в восточной Украине против более слабых по численности и военной мощи украинских сил уже несколько месяцев. Нелеповка находится примерно в пяти километрах к югу от города Торез, который находится под контролем Украины, но находится под артиллерийским огнем России уже несколько недель. Российские войска также продвигаются к стратегически важному для украинской армии городу Покровск.

11:55 Партизанская группа взяла на себя ответственность за взрыв железнодорожной линии Партизанская группа "Атеш" взяла на себя ответственность за взрыв железнодорожного пути, используемого российскими войсками для доставки оборудования и боеприпасов на передовую в российской области Курск. Украинское государственное информационное агентство "Укринформ" сообщило об этих утверждениях в телеграмм-послании, опубликованном партизанской группой, в которую входят украинцы, крымские татары и российские диссиденты. Группа была основана на Крымском полуострове два года назад.

11:26 Российская общественность скептически относится к борьбе с коррупцией В следующем году 40 процентов государственного бюджета России будет направлено на оборону, согласно текущему проекту. Однако недавняя борьба с коррупцией в ответственном министерстве после смерти военного лидера Евгения Пригожина воспринимается российской общественностью как фальшивая, согласно сообщениям журналиста Рейнера Мунца в Москве.

11:01 Американский гражданин может получить тюремный срок за участие в боевых действиях в Украине Американский гражданин Стивен Хаббард признал себя виновным в обвинении в наемничестве в московском суде. Он признался в получении платы за участие в боевых действиях против России в Украине, сообщает британская "Гардиан", ссылаясь на российское государственное информационное агентство РИА. Если вина будет доказана, 72-летний мужчина может получить тюремный срок от 7 до 15 лет.

10:20 В Киеве произошли взрывы и пожары после атаки дронов Атака дронов на Киев ночью вызвала пожар в жилом здании и причинила ущерб, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на местные власти. К счастью, никто не пострадал. Кроме того, в пяти районах региона произошли пожары из-за обломков сбитых дронов. Все дроны были успешно сбиты, согласно украинским источникам.

09:36 Путин подтверждает приверженность целям в Украине Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил свою приверженность достижению всех целей в конфликте в Украине. Он прокомментировал ситуацию в видеообращении по случаю второй годовщины так называемого присоединения четырех украинских регионов. Путин оправдал вторжение, обвинив украинское правительство в том, что оно является "неонацистской диктатурой" и пытается отделить русскоязычное население от своей исторической родины. Он также критиковал "западных элит" за превращение Украины в "военную базу" против России.

08:46 Командование украинской бригады в Вугледаре сменилось Командующего 72-й отдельной механизированной бригады Украины, которая обороняла оспариваемый город Вугледар, сменили. Командование объединенных сил Северного направления заявило, что причиной является повышение и передача боевого опыта. Его замена не была идентифицирована. Во время командования Винника бригада обороняла город более двух лет. Есть опасения, что российские войска скоро захватят этот небольшой городок в южной части Донбасса.

08:04 Николаев сообщает о пожаре на объекте критической инфраструктуры Пожар на объекте критической инфраструктуры в Баштанском районе Николаевской области произошел после атаки российских дронов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу регионального военного управления. Конкретный объект, на котором произошел пожар, не разглашается.

07:24 Киев отразил ночную атаку дронов Атака российских дронов на Киев продолжалась более пяти часов, но все дроны были сбиты до достижения целей, согласно украинским источникам. Атака произошла волнами с разных направлений.

06:13 Зеленский сообщает о 100 ежедневных управляемых бомбовых ударах Россия продолжает беспощадно атаковать Украину, сбрасывая около 100 управляемых бомб каждый день прямо с самолетов, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении. Недавние атаки в промышленном городе Запорожье оставили 14 человек ранеными. Российские войска также бомбардировали регионы, такие как Харьков, Донецк и Суммы управляемыми бомбами. Зеленский называет эту ежедневную бомбардировку "террором России", подчеркивая необходимость для Украины получить больше дальнобойных ударных возможностей, системы ПВО и санкции против России.

05:43 Украинское командование предупреждает о проблемах в Вугледаре Российские атаки против украинских оборонительных линий продолжаются вокруг Донбасса. Тринадцать атак были отражены возле Покровска, и семнадцать продвижение российских войск было остановлено возле Курачево, согласно украинскому генеральному штабу. Интенсивные бои продолжаются в районе Вугледара, где украинские военные эксперты опасаются, что этот небольшой город, который был полем битвы в течение двух лет, скоро может попасть в руки России.

04:46 Киев под ударом беспилотников: защитники в действии Киев снова стал целью множественных ударов российских беспилотников ночью. Военные Украины непрерывно ведут борьбу с волнами входящих беспилотников, как сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Зафиксированы многочисленные взрывы в Киеве, что свидетельствует об использовании систем ПВО. Объекты были поражены в небе, но на данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах. В Киеве, его окрестностях и всей восточной Украине объявлена воздушная тревога, а украинские военные сообщают о нескольких группах ударов беспилотников на Киев и западную Украину с раннего утра.

03:45 Комиссия Хельсинки предлагает смену политики в отношении Москвы Бипартийная Комиссия Хельсинки призывает США пересмотреть свой подход к России времен холодной войны и рассматривать Москву как постоянную угрозу безопасности мира. Газета The Hill сообщает, что комиссия советует Вашингтону пересмотреть свою позицию в отношении России, подобно переоценке Китая. Эти предложения могут противоречить обязательствам администрации Байдена в отношении Украины и союзникам Трампа в Конгрессе, которые считают, что США тратят слишком много на европейскую безопасность.

02:49 Киев под ударом российских беспилотников: требуются меры защиты Киев подвергается attaque российских беспилотников, как сообщает военные Украины. Силы ПВО развернуты для противодействия атакам, как сообщают очевидцы о нескольких громких взрывах и пораженных объектах в небе. В данный момент воздушная тревога объявлена во всей восточной Украине, а также в Киеве и его окрестностях.

01:40 Молдова: министр предостерегает от 'воров' в избирательной кампании Высокопоставленный правительственный министр предупредил молдован остерегаться "воров, беженцев и бандитов" во время избирательной кампании для президентских выборов в октябре 2022 года. Предупреждение министра инфраструктуры Андрея Спину отражает безнаказанность кампании, особенно после того, как про-российский businessman пообещал стимулы для голосования против присоединения к Европейскому Союзу.

00:14 Россия обвиняет Украину в нападении на электростанцию возле АЭС Руководство российского контроля Запорожской АЭС обвинило украинские войска в нападении на близлежащую электростанцию и повреждении трансформатора. Трансформатор на "Радуге" подстанции в Энергодаре, юго-восточная Украина, был поражен артиллерийским ударом, согласно объявлению на Telegram. Отключений электроэнергии не зафиксировано. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе с шестью реакторами, была захвачена российскими войсками в феврале 2022 года, и обе стороны обвиняют друг друга в нападении или планировании нападения на электростанцию.

23:15 Зеленский сомневается в ядерных угрозах: 'Путин любит свою жизнь' Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в текущих ядерных угрозах от президента России Владимира Путина в интервью Fox News, заявив, что Путин ставит свою жизнь на первое место и, следовательно, менее склонен использовать ядерное оружие без провокации. Зеленский признает, что никто не знает, что происходит в голове у Путина, но он считает, что российский лидер менее склонен использовать ядерное оружие из-за личной боязни.

10:10 PM: Взгляд FPÖ на конфликт в Украине и Россию Австрийские парламентские выборы существенно изменили политический ландшафт. Правая FPÖ празднует историческую победу, набрав 28,7% по предварительным прогнозам. Праворадикалы были довольно критичны в отношении ЕС в своем избирательном манифесте. Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, партия занимает довольно симпатичное отношение к России и не видит проблемы в зависимости Австрии от российского газа. В 2018 году Австрия продлила свой газовый контракт с Москвой до 2040 года. Этот контракт предусматривает обязательство по покупке значительных объемов газа и даже выплаты в случае, если газ не будет поставлен. Между январем и маем 2024 года более 90% импорта газа Австрии приходилось на Россию.

9:37 PM: Премьер-министр России посещает Тегеран Премьер-министр России Михаил Мишустин отправился в Тегеран для переговоров с президентом Ирана Масудом Песешканом на фоне растущей напряженности в Ближнем Востоке. Встреча запланирована на понедельник, как объявило правительство России. Во время своего пребывания в Тегеране Мишустин также встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом и обсудит "весь спектр российско-иранского сотрудничества в областях, включая торговлю, экономику, культуру и гуманитарную помощь". Запад обвиняет Иран в поставках беспилотников и ракет российской армии для операций в Украине. Однако Тегеран отрицает эти обвинения.

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Комиссия высоко оценила программу немецкого правительства "Рабочий ускоритель" за ее роль в увеличении занятости беженцев в Германии. Инициатива, которая усиливает поддержку центров занятости, привела к значительному росту занятости среди украинцев и лиц из основных стран, ищущих убежища.

В контексте международных отношений было бы полезно, если бы Комиссия оценила и, возможно, повлияла на политику других стран в отношении интеграции и занятости беженцев, учитывая положительное влияние "Рабочего ускорителя".

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