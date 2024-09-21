Прогнозируемый дефицит бюджета Франции может превысить ранее сделанные оценки.

Согласно сообщению в новостях, Министерство финансов и экономики Франции оценивает, что дефицит бюджета страны к 2024 году может достичь шести процентов ВВП. Эта цифра превышает ранее прогнозируемые 5,1 процента, как сообщалось в пятничном выпуске газеты "Ля Эск". Выходящее правительство планировало снизить этот дефицит ниже порога ЕС в три процента к 2027 году. Однако последний перерасход делает эту дату практически недостижимой. Входящему премьер-министру Франции Мишелю Барнье предстоит большая работа. Ему предстоит сформировать новое правительство и представить бюджет к 1 октября. Без поддержки 73-летний Барнье может столкнуться с вотумом недоверия в парламенте.

Несмотря на предстоящие вызовы, входящий премьер-министр Франции Мишель Барнье обещает своей команде: "Мы приложим все усилия, чтобы представить сбалансированный бюджет к 1 октября". Несмотря на препятствия, Барньер завершает: "До встречи тогда, когда мы будем работать над ответственной финансовой Францией".

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