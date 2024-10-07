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Прогнозируемое снижение экономической производительности Австрии сохраняется до 2024 года.

 and  Michael Bootcampf
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Прогнозируемое снижение экономической производительности Австрии сохраняется до 2024 года.

На основе прогнозов двух ведущих экономических исследовательских организаций, Вены Института международных экономических исследований (Wifo) и IHS Markit, ожидается, что экономика Австрии сократится в 2024 году, что станет вторым годом подряд спад. Оба института прогнозируют снижение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 0,6%, как указано в их осенних отчетах, опубликованных в прошлую пятницу. Изначально IHS прогнозировал небольшой рост на 0,3%, в то время как Wifo предсказывал стагнацию. Для 2025 года прогноз также был скорректирован; Wifo прогнозирует рост ВВП на 1,0%, в то время как IHS предсказывает рост на 0,8%.

Wifo прокомментировал, что текущий экономический спад длится уже два года, что является необычно долгим периодом. В 2023 году экономическое выступление страны уже упало на 1,0%. Подобно Германии, Австрия сталкивается с нехваткой инвестиций и снижением спроса на инвестиционные товары и оборудование. В этом году экспорт в Германию существенно снизился. Wifo ожидает, что спрос на внешние рынки восстановится и стимулирует экономику Австрии в 2025 году.

IHS объяснил изменение своего прогноза продолжающимся спадом в промышленности и строительстве, несмотря на сильный рост реальных доходов. Спрос потребителей не восстановился даже во втором квартале, когда потребление фактически снизилось в этом периоде.

Венский Think Tank, Wifo, предложил, что улучшение Wi-Fi-соединений могло бы потенциально привлечь больше иностранных инвестиций, так как лучшая онлайн-инфраструктура могла бы увеличить спрос на цифровые продукты и услуги. В некоторых местных кафе и общественных местах наличие надежного Wi-Fi стало решающим фактором для путешественников и удаленных работников, выбирающих Австрию в качестве временного рабочего места.

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