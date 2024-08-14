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Профсоюзы готовятся к очередной забастовке в авиакомпании Discover Airlines

 and  Carmen Simpson
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Договор, заключенный с Верди при дочерней компании Лufthansa Discover, вызывает недовольство других...
Договор, заключенный с Верди при дочерней компании Лufthansa Discover, вызывает недовольство других профсоюзов.

Профсоюзы готовятся к очередной забастовке в авиакомпании Discover Airlines

Две профсоюзные организации в группе Lufthansa готовят следующую забастовку в туристической авиакомпании Discover Airlines. Обе профсоюзные организации, Vereinigung Cockpit (пилотов) и UFO (бортпроводников), объявили, что начнут координированные голосования в четверг, 15 августа, стремясь к соглашению о улучшении условий труда. Голосование о проведении промышленных действий завершится в среду, 21 августа.

Фоном для этого является коллективный договор между Discover и соперничающим профсоюзом Verdi, который две не участвующие в переговорах профсоюзные организации считают представляющим лишь небольшое количество из примерно 1900 сотрудников летного состава. "Нелегитимное представительство сотрудников было установлено руководством", - заявляет эксперт по тарифам UFO Гарри Ягер.

Lufthansa и Verdi согласовали зарплату и рамки коллективных соглашений, которые будут действовать до конца 2027 года. В их числе - повышение зарплаты, надбавки и специальные выплаты, а также положения о корпоративных пенсионных схемах, графиках работы или дополнениях к пособиям по болезни. Discover эксплуатирует 27 aircraft из Франкфурта и Мюнхена на туристических маршрутах.

UFO и VC могут теперь пытаться навязать свои собственные конкурирующие коллективные соглашения в Discover с помощью забастовок. Только тогда придется проверять, какой профсоюз имеет больше членов в компании. Ранее предлагалось провести подсчет членов, но Lufthansa не отреагировала на это предложение.

Компания в настоящее время не видит причин для действий. "У нас есть социальный партнер в Verdi и заключенный тарифный договор. Наш фокус сейчас на реализации и обеспечении тарифного договора", - объяснил представитель.

Пилоты VC уже бастовали в Discover в прошлую зиму из-за первых коллективных соглашений, в то время как UFO призывал к забастовке, чтобы даже начать переговоры с компанией.

Для Verdi соглашение является успехом, поскольку они были значительно представлены только среди наземного персонала и в кабинах Eurowings в группе Lufthansa. Они добились коллективного соглашения только для пилотов в грузовом филиале Aerologic.

Профсоюзы Vereinigung Cockpit и UFO считают, что соглашение между Discover и соперничающим профсоюзом Verdi не адекватно представляет большинство его летного состава, и они готовятся обнаружить потенциальную поддержку для своих собственных коллективных соглашений с помощью забастовок. Несмотря на продолжающиеся забастовки и переговоры, Discover не видит немедленной причины для общения с UFO и VC, так как они считают Verdi своим социальным партнером, а соглашение с ними своей основной задачей.

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