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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Профсоюз предпринимает действия против Трампа и Маска.

 and  Ksenia Johnson
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Дональд Трамп и Илон Маск, судя по всему, не поддерживают право на забастовку.
Дональд Трамп и Илон Маск, судя по всему, не поддерживают право на забастовку.

Профсоюз предпринимает действия против Трампа и Маска.

Дональд Трамп и Илон Маск критикуют работников, которые поддерживают экономику: профсоюз не согласен и подает жалобу. Дело теперь у федерального агентства в США.

Профсоюз работников автомобильной промышленности (UAW) принимает меры против заявлений технического миллиардера Илона Маска и бывшего президента США Дональда Трампа о бастующих работниках. Профсоюз подал жалобу в Национальную администрацию по связям с общественностью (NLRB), обвиняя Маска и кандидата в президенты от республиканцев в несправедливых трудовых практиках.

Маск и Трамп обсуждали увольнения бастующих работников во время своей широко разрекламированной беседы в X. В документах, представленных в NLRB, профсоюз обвиняет двоих мужчин в вмешательстве в право работников на вступление в профсоюз. NLRB объявил, что изучит эти обвинения.

Трамп хвалит Маска

Трамп похвалил Маска за увольнение бастующих работников. UAW утверждает, что это может запугать сотрудников в команде Трампа или в Tesla, которые хотят вступить в профсоюз. Трамп сказал Маску: "Я слежу за тем, что вы делаете. Вы входите и говорите: 'Вы хотите прекратить?' Я не назову компанию, но они бастуют, и вы говорите: 'Хорошо. Все уволены.'" Маск согласился и засмеялся, когда Трамп говорил.

Президент UAW Шон Фейн, поддерживающий президентскую кампанию соперника Трампа Камалы Харрис, сказал, что Трамп антирабочий. "И Трамп, и Маск хотят, чтобы рабочий класс сидел и молчал, и они открыто смеются над этим", - сказал Фейн.

Брайан Хьюз, старший советник кампании Трампа, отверг обвинения как несерьезные и "беспардонную политическую акцию", направленную на подрыв сильной поддержки Трампа среди американских рабочих.

Жалоба UAW на Маска и Трампа рассматривается Национальной администрацией по связям с общественностью, федеральным агентством, расположенным в США. Несмотря на критику со стороны UAW, Трамп продолжает защищать свою поддержку действий Маска, выражая одобрение из США.

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