- Продолжающиеся конфликты в Газе, несмотря на переговоры и опасения по поводу полиомиелита

В разгар попыток установить перемирие и в условиях вспышки полиомиелита продолжаются столкновения в сектора Газа. Армия Израиля утверждает, что ликвидировала множество своих противников в ближнем бою с четверга. Кроме того, военные действия Израиля привели к разрушению баз террористов во время столкновений в Хан-Юнисе на юге и Дейр-эль-Балахе на севере. В воздушные удары также были вовлечены позиции, с которых ракеты запускались на территорию Израиля. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщает о жертвах среди гражданского населения в результате израильских атак. В северном Израиле также произошел обмен огнем между армией и милицией "Хизбалла", связанной с ХАМАС. В настоящее время эта информация не может быть независимо подтверждена.

ООН Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) осудило последствия повторных приказов Израиля об эвакуации гражданских лиц в секторе Газа. С начала боевых действий в октябре прошлого года около 90% из 2,2 миллиона жителей прибрежной зоны были вынуждены неоднократно покидать свои дома, сообщает Муханнад Хаджи, координатор гуманитарных дел ООН на палестинских территориях. Жители вынуждены неоднократно покидать свои дома, часто под огнем и с минимальными пожитками. Пространство для внутренне перемещенных лиц сокращается. "Доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, жилье, вода и гуманитарная помощь, ограничен для людей", - написал Хаджи.

В то время как переговоры о прекращении огня продолжаются в Каире, основным предметом спора, как сообщается, является требование ХАМАСа о полном выводе израильских войск из сектора Газа, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает. Посланники ООН призывают хотя бы временно прекратить боевые действия, чтобы позволить вакцинацию против полиомиелита для сотен тысяч детей в зоне конфликта.

Конфликт в Газе начался с самой смертоносной трагедии в истории Израиля, в которой террористы из исламистской ХАМАС и других радикальных групп были ответственны за более чем 1200 смертей 7 октября.

