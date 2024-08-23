Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиООН

Продолжающиеся конфликты в Газе, несмотря на переговоры и опасения по поводу полиомиелита

Переговоры по Газе балансируют на грани успеха. В это время Организация Объединенных Наций призывает к короткому перерыву в конфликте продолжительностью несколько дней для Conduct a polio immunization initiative.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Множественные жертвы среди мирного населения были сообщены Палестинским новостным агентством ВАФА в...
Множественные жертвы среди мирного населения были сообщены Палестинским новостным агентством ВАФА в ходе столкновений в секторе Газа.

- Продолжающиеся конфликты в Газе, несмотря на переговоры и опасения по поводу полиомиелита

В разгар попыток установить перемирие и в условиях вспышки полиомиелита продолжаются столкновения в сектора Газа. Армия Израиля утверждает, что ликвидировала множество своих противников в ближнем бою с четверга. Кроме того, военные действия Израиля привели к разрушению баз террористов во время столкновений в Хан-Юнисе на юге и Дейр-эль-Балахе на севере. В воздушные удары также были вовлечены позиции, с которых ракеты запускались на территорию Израиля. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщает о жертвах среди гражданского населения в результате израильских атак. В северном Израиле также произошел обмен огнем между армией и милицией "Хизбалла", связанной с ХАМАС. В настоящее время эта информация не может быть независимо подтверждена.

ООН Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) осудило последствия повторных приказов Израиля об эвакуации гражданских лиц в секторе Газа. С начала боевых действий в октябре прошлого года около 90% из 2,2 миллиона жителей прибрежной зоны были вынуждены неоднократно покидать свои дома, сообщает Муханнад Хаджи, координатор гуманитарных дел ООН на палестинских территориях. Жители вынуждены неоднократно покидать свои дома, часто под огнем и с минимальными пожитками. Пространство для внутренне перемещенных лиц сокращается. "Доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, жилье, вода и гуманитарная помощь, ограничен для людей", - написал Хаджи.

В то время как переговоры о прекращении огня продолжаются в Каире, основным предметом спора, как сообщается, является требование ХАМАСа о полном выводе израильских войск из сектора Газа, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает. Посланники ООН призывают хотя бы временно прекратить боевые действия, чтобы позволить вакцинацию против полиомиелита для сотен тысяч детей в зоне конфликта.

Конфликт в Газе начался с самой смертоносной трагедии в истории Израиля, в которой террористы из исламистской ХАМАС и других радикальных групп были ответственны за более чем 1200 смертей 7 октября.

ООН выражает озабоченность ситуацией и призывает к временному прекращению огня, чтобы позволить вакцинацию против полиомиелита для детей в секторе Газа. Это призыв звучит в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в Каире, где требование ХАМАСа о полном выводе израильских войск из сектора Газа является основным предметом спора. Офис по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) критикует повторные приказы Израиля об эвакуации гражданских лиц в секторе Газа, что приводит к неоднократному перемещению и ограничению доступа к основным услугам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В свете предполагаемой опасности весь нежизненно важный персонал былOrdered покинуть штаб НАТО,...
Политика

Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

НАТО повышает уровень безопасности на своей авиабазе в Гейльзенкирхене до второго поudiantes высокого и не зафиксировано инцидентов в ночь на четверг указывает на возможную смену курса на деэскалацию

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После парламентских выборов президент Макрон выступает за всеобъемлющий альянс.
Политика

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями После парламентских выборов во Франции несколько недель назад страна столкнулась с политической неопределенностью. Сначала казалось, что ультраправый националист Марин Ле Пен одержит значительную победу, но это было предотвращено совместными усилиями левых и центристских сил. Партия Ле Пен и ее союзники заняли третье

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

В свете предполагаемой опасности весь нежизненно важный персонал былOrdered покинуть штаб НАТО,...
Политика

Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

НАТО повышает уровень безопасности на своей авиабазе в Гейльзенкирхене до второго поudiantes высокого и не зафиксировано инцидентов в ночь на четверг указывает на возможную смену курса на деэскалацию

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении
Экономика

На сколько мне нужно возместить ущерб?

Различные предприятия гарантируют осуществлять сокращение рабочей силы таким образом, чтобы считать его "социально справедливым". Тем не менее, эта терминология может показаться неоднозначной. Давайте проясним ее базовые элементы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно