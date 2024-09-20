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ПолитикаНовостиБундесбанк

Продолжающаяся экономическая летаргия продолжается в Германии в летний период.

В соответствии с отчетами Федерального банка, как заявлено.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Германский экономический импульс непрестанно ослабевает, по данным оценки DIW, лучший сценарий...
Германский экономический импульс непрестанно ослабевает, по данным оценки DIW, лучший сценарий развития событий на этот год - нулевой рост.

Продолжающаяся экономическая летаргия продолжается в Германии в летний период.

Германия продолжает испытывать экономический спад в течение последнего летнего квартала, согласно данным Bundesbank. В своем ежемесячном отчете, опубликованном в четверг, банк заявил, что "экономика Германии все еще сталкивается с трудными условиями". Возможен сценарий, при котором ВВП останется на прежнем уровне или даже слегка упадет между июлем и сентябрем, учитывая 0,1-процентное снижение в весенний период. Два подряд квартала отрицательного роста теоретически могут привести к рецессии. Однако Bundesbank не ожидает серьезного, масштабного и продолжительного экономического спада в настоящее время.

Банк указал на несколько факторов, способствующих этому устойчивому замедлению. "Неопределенность в области экономической политики оказывает негативное влияние на решения бизнеса об инвестициях", - отметили они. Кроме того, "растущие затраты на финансирование снижают интерес к инвестиционным товарам и услугам в сфере строительства".

Хотя есть намеки на незначительное улучшение зарубежных заказов, "это еще не достаточно, чтобы уменьшить общий объем заданий в промышленности". Несмотря на рост заработной платы и снижение цен, частное потребление остается вялым. Показатели, такие как потребительское доверие и регистрации новых автомобилей, свидетельствуют о том, что потребители продолжают быть осторожными в своих расходах.

Bundesbank пока не дает зеленый свет инфляции. Несмотря на неожиданное снижение показателя инфляции в августе до 2% по европейским стандартам, банк прогнозирует более высокие цифры в ближайшие месяцы. В сентябре показатель инфляции, как ожидается, останется низким, но затем начнет расти. "Начиная с октября, энергетические цены, которые значительно упали в прошлом году, будут самостоятельно повышать годовые темпы", - говорится в ежемесячном отчете. Кроме того, основной рост цен маловероятно существенно снизится из-за значительных увеличений заработной платы, начинающихся с высокой базы.

Bundesbank выразил обеспокоенность в отношении неопределенности в области экономической политики, влияющей на решения бизнеса о инвестициях в Германии. Несмотря на то, что Bundesbank не ожидает серьезного экономического спада в настоящее время, он предупредил о растущих затратах на финансирование, влияющих на инвестиционные товары и услуги в сфере строительства.

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