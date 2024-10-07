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ПолитикаНовостиУраган

Продолжается поиск пострадавших и пропавших без вести после урагана Хелена.

 and  Michael Bootcampf
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Поиски опознанных погибших и отсутствующих после урагана 'Гелина' продолжаются
Поиски опознанных погибших и отсутствующих после урагана 'Гелина' продолжаются

Продолжается поиск пострадавших и пропавших без вести после урагана Хелена.

Несмотря на прошедшую неделю после того, как ураган "Хелен" жестоко обрушился на США, многие жертвы и пропавшие без вести все еще не найдены. Команды экстренной помощи и волонтеры продолжают упорно работать, преодолевая частично разрушенные дороги, поваленные линии электропередач и оползни, чтобы добраться до отдаленных территорий. По данным на пятницу, печальный счет составляет 215 подтвержденных смертей, что делает "Хелен" самым смертоносным ураганом, обрушившимся на американский материк со времен "Катрины" в 2005 году. Многие другие считаются пропавшими без вести или их местонахождение неизвестно.

В округе Бункомб, Северная Каролина, к вечеру четверга по местному времени было опознано 72 жертвы, как сообщил шериф Квинтин Миллер. Он передал сообщение тем, кто был брошен, сказав: "Мы понимаем, что это трудные времена, но держитесь, мы идем к вам".

Шторм обрушился на Флориду более недели назад, оставив после себя разрушенный след через Джорджию и обе Каролины. Во многих местах системы связи и электроснабжения все еще не работают, что усложняет поисково-спасательные работы.

Несмотря на неуклонные усилия спасательных команд, многие районы, пострадавшие от урагана "Хелен", все еще недоступны из-за масштабных разрушений. Шторм оставил свой неизгладимый след во Флориде, Джорджии и Каролинах, и число жертв продолжает расти.

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