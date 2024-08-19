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ПолитикаНовостиФестиваль

Продолжается поиск огней в колоссальном фестивале

 and  Alex Stellmacher
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Продолжается поиск огней в колоссальном фестивале

После пожара на гигантском колесе обозрения во время фестиваля Хайфилд в Лейпциге правоохранительные органы все еще расследуют причины инцидента. Как заявили представители властей, нет никаких признаков поджога.

В настоящее время полиция склоняется к версии, что пожар был случайностью. Любой технический сбой в колесе обозрения был исключен как возможная причина. Срочно ищутся свидетели, чтобы установить возможную халатность. Версия о том, что огонь мог быть вызван сигаретой, была опровергнута правоохранительными органами.

Примерно в 21:00 в субботу одна из 24 кабин колеса обозрения загорелась, а затем огонь распространился на другую кабину. Это временно прервало празднование примерно на два часа.

По словам оператора колеса обозрения, высота которого составляет 38 метров, пожар произошел во время смены пассажиров. Однако в это время в кабинах не было пассажиров.

Всего 65 человек получили медицинскую помощь после инцидента. Среди них 16 были госпитализированы, в том числе четверо с ожогами и один с травмами, полученными в результате падения.

Некоторые пострадавшие, в том числе сотрудники скорой помощи и по крайней мере четверо полицейских, прошли обследование на возможное отравление дымом. Погибших не было.

Полиция предупреждает, что расследование может занять несколько недель, если не месяцев.

Несмотря на отсутствие признаков поджога, власти тщательно расследуют инцидент с колесом обозрения на фестивале. Чтобы пролить больше света на инцидент, они срочно ищут свидетелей, чтобы установить возможную халатность или упущенные факторы.

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