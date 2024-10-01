Продолжается эвакуация молодежи из Восточной Германии

"Поток молодых людей из восточных регионов Германии сохраняется. Вновь, в 2023 году, цифры показали более высокую эмиграцию лиц в возрасте 18-29 лет в западном направлении, чем в противоположном - чистая цифра 7100, как объявило Федеральное статистическое управление в День германского единства (3 октября), за исключением статистики Берлина.

Эта тенденция, начавшаяся в 1991 году, продолжилась и в прошлом году. Основной причиной этой миграции является привлекательность образовательных и профессиональных возможностей. С 1991 года статистика показывает, что в общей сложности 727 000 человек в возрасте от 18 до 29 лет переехали из восточных регионов на запад.

Жители восточных регионов Германии продолжают мигрировать на запад, и тенденция не замедляется. Многие люди испытывают трудности в поиске достаточных образовательных и профессиональных возможностей в своих родных регионах и находят эти перспективы более привлекательными в западных частях Германии."

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