Проблемы в урегулировании соглашения о прекращении огня в Газе создают неопределенность в отношении того, будет ли достигнуто разрешение конфликта до окончания срока президентства Байдена.

Байден и его команда продолжают выражать оптимизм по поводу ведения переговоров, но недавние осложнения омрачили их энтузиазм.

Источники заявляют, что Хамас и его лидер Яхья Синвар, возможно, не заинтересованы в соглашении. Их обвиняют в том, что они усложняют переговоры после недавнего казни шести заложников в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подорвал надежды США, хотя команда Байдена в основном воздерживалась от критики в его адрес. На этой неделе Нетаньяху открыто заявил, что соглашение не предвидится, и выступает за постоянное израильское присутствие в юго-западной Газе, вопреки международным призывам, в том числе со стороны США, к выводу Израиля в конечном итоге.

Протесты против правительства Нетаньяху в Израиле усилились из-за неспособности правительства заключить сделку, которая вернула бы более 100 заложников, в том числе нескольких американцев.

Официальные лица США утверждают, что основной причиной застоя является Хамас. Один высокопоставленный официальный представитель признался CNN, что Хамас "может и не захотеть сделки", отражая широко распространенные опасения, высказанные tanto в публичном, так и в частном порядке, о желании Синвара достичь соглашения о прекращении огня и переговорах по заложникам, которые снова зашли в тупик.

Когда его спросили, может ли большее давление на Нетаньяху помочь заключить сделку, другой высокопоставленный официальный представитель ответил: "Президент выбрал свою стратегию, чтобы довести Нетаньяху до финиша".

Что касается отмены поставок оружия или использования других рычагов США над Израилем, высокопоставленный официальный представитель усомнился, изменит ли это поведение Израиля, учитывая присутствие ультраправого министра Итамара Бен-Гвира в правительстве.

Госсекретарь США Antony Blinken заявил, что tanto Израиль, так и Хамас несут ответственность за достижение соглашения по оставшимся вопросам.

Если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев, это станет серьезным провалом внешней политики для Байдена, который потратил много времени, усилий и политического капитала на достижение прекращения конфликта. В последнее время Байден уделил больше внимания внешней политике, особенно конфликту в Газе, после своего решения завершить кампанию по переизбранию.

Помощники описали Байдена как "зацикленного" на этом вопросе в последнее время.

Удручающие новости о том, что военные Израиля обнаружили тела шести заложников, убитых Хамасом в Газе, в том числе американского гражданина Израиля Херша Голдберга-Полина, вызвали тревогу в администрации о готовности Синвара вести переговоры о прекращении огня.

"Это придало процессу срочность, но также поставило под сомнение готовность Хамаса заключить любую сделку", - сказал первый высокопоставленный официальный представитель администрации.

В то время как некоторые американские официальные лица начали сомневаться в приверженности Хамаса соглашению, также возникли сомнения в готовности Нетаньяху заключить сделку, которая потенциально ослабит его власть.

На этой неделе Нетаньяху провел две пресс-конференции, чтобы подчеркнуть, что силы Израиля должны оставаться в коридоре Филадельфии, участке вдоль египетско-газской границы, чтобы предотвратить контрабанду Хамаса и других радикальных групп. Однако это противоречит соглашению о прекращении огня, о котором, по утверждению администрации, согласился Израиль, которое предусматривало первоначальный отвод ИДФ от этой границы в первой фазе и полный вывод из Газы во второй фазе.

"По моему мнению, чем меньше говорится о конкретных вопросах, тем лучше", - сказал высокопоставленный официальный представитель администрации репортерам в ответ на пресс-конференцию Нетаньяху. "Заявлять конкретные позиции посередине переговоров не всегда особенно полезно".

Американские официальные лица были шокированы открытием об убийстве лидера Хамаса Исмаила Хании в Тегеране, предположительно совершенном израильтянами. Байден и его команда опасались, что смерть Хании может подорвать переговоры о прекращении огня и заложниках именно тогда, когда они казались близкими к завершению. Хания был одним из ведущих переговорщиков Хамаса.

Только за неделю до встречи в Овальном кабинете, где убийство не упоминалось, Нетаньяху заверил американского президента, что серьезно относится к достижению соглашения о прекращении огня после того, как Байден настоятельно потребовал - иногда повышая голос - чтобы сделка была достигнута в течение нескольких недель.

После смерти Хании Байден провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость достижения соглашения. Нетаньяху argued, что смерть Хании может привести к большему давлению на Хамас и более быстрому решению переговоров.

"У меня была очень прямая встреча с премьер-министром сегодня - очень прямая", - сказал Байден репортерам несколько часов спустя после телефонного звонка. "У нас есть основа для прекращения огня. Он должен действовать и они должны действовать сейчас".

Однако этого так и не произошло, и недавние события вновь продемонстрировали значительное расхождение между американскими и израильскими официальными лицами в отношении состояния переговоров.

Даже после трех месяцев интенсивных дискуссий администрация по-прежнему убеждена, что притворство, будто Нетаньяху согласился на основные аспекты сделки, увеличивает вероятность его окончательного согласия, сказал бывший высокопоставленный официальный представитель администрации. Кроме того, они якобы защищают Нетаньяху от критики.

После обнаружения останков заложников в выходные Байден заявил, что соглашение вот-вот будет заключено. Вскоре после этого высокопоставленный официальный представитель администрации сообщил на брифинге, что почти все детали соглашения о прекращении огня - "90%" - уже согласованы сторонами.

Однако Нетаньяху быстро опроверг это утверждение, заявив во время интервью: "Нет соглашения в работе".

"К сожалению, это не близко", - добавил он.

В неявном подробности, о котором ранее не сообщалось, высокопоставленный официальный представитель раскрыл, что из 18 разделов соглашения 14 уже написаны и согласованы. Остаются споры о том, где будут размещены израильские солдаты, и о запланированном освобождении 800 палестинских заключенных в первой фазе.

"Кроме того, это pretty much it", - продолжил официальный представитель.

Говоря в Лондоне в субботу, директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс признал сложность завершения соглашения.

Я не могу сидеть здесь сегодня и обещать вам, что мы преуспеем в этом предприятии. Я не могу сказать вам, насколько мы близки к этому прямо сейчас, - сказал он. "Факт в том, что если изучить проект, то 90% параграфов согласовано, но в любой переговорной ситуации, в которой я участвовал, последние 10% являются самыми трудными, потому что они самые требовательные".

На Netanyahu также оказывается дополнительное давление со стороны его военных и оборонных руководителей после почти года конфликта в Газе, а также в связи с нападениями с других направлений, что оставляет израильскую армию на пределе возможностей.

"Я понимаю, что Министерство обороны и ЦАХАЛ хотят завершения конфликта. Им нужно время, чтобы восстановить силы и подготовиться к возможному конфликту на севере [против Хезболлы]", - добавил второй высокопоставленный чиновник администрации.

Лицом к лицу с расхождениями в сообщениях США и Израиля, о которых спрашивали СМИ, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США остаются "реалистичными" в отношении прогресса переговоров.

"Я решительно возражаю против идеи, что мы каким-то образом обманываем вашу команду или излишне оптимистичны", - сказал Кирби. "Мы реалистичны и действительно считаем, что за последние несколько месяцев мы добились значительного прогресса в организации структуры сделки, но ни одна сделка не считается заключенной, пока не согласованы все элементы".

В свою очередь, Байден сохраняет надежду на сделку несмотря на трудные переговоры. Когда в понедельник CNN задали вопрос о том, чем отличается новое соглашение от прошлых неудачных предложений, Байден ответил только: "Надежда не умирает".

Несмотря на оптимизм, выраженный Байденом и его командой, недавнее казни шестерых заложников в Газе вызывает опасения о настоящем желании ХАМАСа вести переговоры, что делает переговоры более сложными.

Сложная политическая обстановка вокруг конфликта в Газе привела к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с тем, что tanto Израиль, как и ХАМАС, имеют свою роль в достижении согласия по оставшимся вопросам.

Читайте также: