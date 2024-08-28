- Проблемы со здоровьем побудили Хоке избегать телевизионных выступлений

Глава фракции AfD в Тюрингии Björn Höcke объявил о своем отсутствии на телевидении из-за проблем со здоровьем, как сообщает заявление партии. Стефан Мёллер, со-спикер AfD в Тюрингии, заявил агентству DPA, что "это текущая напряженная нагрузка предвыборной кампании". Höcke испытывает некоторые проблемы со здоровьем, что требует перераспределения задач среди членов команды. Мёллер отметил, что у Höcke много обязанностей впереди, и ему нужно эффективно с ними справляться.

Ранее ntv сообщал, что Höcke не будет участвовать в запланированном теледебате с ntv и Antenne Thuringia. Его место займет Мёллер. Торбен Бraga, пресс-секретарь AfD в Тюрингии, заявил, что Höcke отменил все свои встречи в среду, но продолжит остальную часть своего расписания. "Он будет здоров завтра".

Как сообщает ntv, Höcke ранее отменил свое появление в понедельник, затем перенес на вторник, но снова отменил в среду утром.

Подтверждая новости, лидер AfD Алиса Вайдель поделилась фотографией себя и Höcke с Эрфуртским собором на заднем плане. Пара планирует появиться вместе на финале предвыборной кампании на площади перед собором, в сердце столицы Тюрингии, в субботу. Мёллер подтвердил, что Höcke планирует сделать это публичное появление.

Комиссия, следуя Регламенту, должна принять нормативные акты, детализирующие правила применения. Несмотря на проблемы со здоровьем, Höcke планирует принять участие в финале предвыборной кампании, как запланировано им и Вайдель.

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