Проблема в задержании человека, связанного с инцидентом на Кентюки.

Вызовом для десятков сотрудников правоохранительных органов, участвующих в розыске Джозефа Куча, подозреваемого в стрельбе из AR-15 с обрыва на I-75 севернее Лондона, штат Кентукки, поразившего 12 автомобилей и ранившего пятерых человек в субботу, являются многочисленные.

"Это как находиться в лабиринте", - заявил представитель полиции штата Кентукки Скотти Пеннингтон в понедельник. Регион представляет собой сочетание обрывов, провалов, пещер, труб и ручьев и рек, которые создают препятствия для преследования Куча.

В розыске задействованы дроны, вертолеты, поисковые собаки и ресурсы федеральных, штатных и местных ведомств в удаленном уголке Национального леса Даниила Буна в Кентукки. Поиски сосредоточены в густо заросшей местности вокруг места, где правоохранители нашли AR-15 Куча, боеприпасы, автомобиль и предполагаемый сотовый телефон.

Даже мачете пришлось использовать офицерам для прохождения через густую растительность.

"Он не мог выбрать более изолированное и сложное место для наших попыток его найти", - сказал заместитель шерифа округа Лорел Гилберт Аккаридо в воскресенье.

"Этот съезд на I-75 является одним из самых отдаленных во всем Кентукки", - сказал он. "Он покрыт лесом. Он очень густой. Он имеет холмы. Он имеет камни".

Национальный лес Даниила Буна охватывает 708 000 акров федеральной земли, включая "одни из самых сложных территорий к западу от Аппалачских гор", согласно Службе лесов США. Лес характеризуется "крутыми лесистыми склонами, песчаниковыми утесами и узкими оврагами", согласно службе.

Времени в обрез

Крейг Каудилл, эксперт по выживанию в дикой природе и директор Школы природной самодостаточности, базирующейся в Кентукки и расположенной менее чем в 80 милях от места, где правоохранители ищут Куча, отметил, что в этой части штата Куча может встретить черных медведей и ядовитых змей.

В то время как они работают, сотрудники поисковой группы сражаются со временем: хотя некоторые офицеры ночуют на месте, операции поиска в основном прекращаются после заката из-за увеличения риска для офицеров.

"Мы действительно должны прекращать это после темноты из-за риска того, что наши ребята могут там оказаться и потенциально столкнуться с этим человеком", - сказал Аккаридо. Офицеры будут оставаться "на стратегических позициях для наблюдения" ночью.

Не вопрос времени, когда Куча будет найден, а когда, сказал Каудилл CNN во вторник.

Каудилл, который контрактно обучает и тренирует сотрудников правоохранительных органов на федеральном и штатном уровнях, заявил, что четыре из команд, которые он возглавлял, активно обследуют район.

Правоохранители утверждают, что считают Куча вооруженным и опасным.

"Авторитеты не только сталкиваются с логистическими сложностями при поиске в сложной местности, но они также ищут человека, который явно показал желание причинить бессмысленную гибель, стреляя на шоссе", - сказал Джош Кэмпбелл, корреспондент CNN по вопросам безопасности и бывший агент ФБР.

"Это делает его очень опасным беглецом", - сказал Кэмпбелл. "Офицеры должны осторожно продвигаться через густой лесистый район, медленно и методично, с напряженным вниманием, зная, что реальная угроза их безопасности может скрываться за следующим деревом".

Поиск "трудоемкий и стрессовый"

Еще одним препятствием является медленный, тщательный темп, с которым офицеры должны работать, чтобы сохранить любые найденные доказательства, сказал Пеннингтон.

"Вы продвигаетесь очень медленно, потому что вы не только ищете его, но и ищете доказательства", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Что касается того, что правоохранители ищут, Каудилл сказал, что предсказать это сложно.

"Я обучаю сотрудников правоохранительных органов тому, что они делают, и я не хочу сказать ничего, что могло бы помочь преступникам", - сказал он.

"Он не может ходить по земле, не оставляя следа", - сказал Каудилл. "Каждый раз, когда он ставит ногу, он оставляет знак".

Работа сама по себе изнуряющая, что заставляет правоохранителей менять команды, чтобы они отдохнули. Сотрудники поисковой группы должны нести тяжелое оборудование, что делает работу еще более "трудоемкой и стрессовой", сказал Аккаридо.

Полиция заявила, что, хотя они работают под предположением, что Куча все еще находится в районе, возможно, он ушел - или он может больше не быть в живых. В сообщении, отправленном женщине перед стрельбой, он сказал, что "убьет много людей", а затем "убьет себя", согласно ордеру на его арест.

Ордер обвиняет Куча в пяти случаях покушения на убийство и пяти случаях тяжкого телесного повреждения.

По мере того, как поиски продолжаются более чем через 48 часов после стрельбы, полиция надеется "измотать" Куча, который может быть одинок и без доступа к еде и воде в лесу.

"Он может выжить несколько недель", - оценил Каудилл. "Теперь вопрос в том, будет ли он функционирующим индивидом в течение нескольких дней. Уже через три-четыре дня без надлежащего увлажнения его тело не будет функционировать должным образом, он не будет принимать правильные решения".

"Это то, что я называю ухудшение принятия решений", - сказал он. "Поэтому он не будет принимать решения, необходимые для заботы о себе, что хорошо для правоохранительных органов".

И именно этого правоохранители надеются достичь, применяя постоянное давление и изматывая Куча, пока он находится в лесу, сказал Пеннингтон.

"Надеюсь, он просто выйдет из леса и сдастся", - сказал он.

В этом сложном розыске сотрудничество между различными ведомствами, в том числе федеральными, штатными и местными силами, является критически важным для нахождения Куча. Несмотря на неустанные усилия поисковой группы, размер Национального леса Даниила Буна и его сложная местность делают его серьезным препятствием для нас.

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