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Признание международных академических степеней властями растет.

Множество людей прошло обучение в Турции

 and  Max Becker
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Приблизительно половина всех аккредитованных профессиональных сертификатов связана с...
Приблизительно половина всех аккредитованных профессиональных сертификатов связана с медсестринскими специальностями.

Признание международных академических степеней властями растет.

В прошлом году наблюдался 25-процентный рост признания квалификаций иностранных специалистов органами власти по сравнению с предыдущим годом, с существенным ростом в медицинских и сестринских областях. Примерно один из десяти положительных решений касался квалификации из Турции.

В 2021 году немецкие органы власти отметили рост утверждений для иностранных профессионалов, стремящихся получить признание своих квалификаций, всего было дано 65 300 разрешений, что на 25% больше, чем 52 000 разрешений в 2020 году, как сообщает Федеральное статистическое управление. Это был существенный скачок по сравнению с 8-процентным ростом разрешений в 2020 году. Примерно 2 300 заявлений были отклонены.

Около 70% признанных квалификаций относились к медицинским профессиям. Более половины, или 56%, всех процедур, были связаны с сестринским делом. Врачи составляли 14%, за ними следовали инженеры, педагоги и преподавательский состав.

Из 61 300 утвержденных заявлений 94% были поданы иностранными гражданами. Примерно один из десяти положительных решений касался квалификации из Турции, что было самым высоким показателем среди всех иностранных стран. За ней следовали Босния и Герцеговина, Филиппины, Тунис, Сирия, Индия и Украина.

Число новых заявлений увеличилось на 26% до 62 100 в 2021 году. В целом, органы власти рассмотрели 81 700 процедур. С начала статистической регистрации в 2016 году число заявлений удвоилось.

В свете растущих показателей признания немецкая система здравоохранения стала более доступной для иностранных профессионалов, особенно в медицинских и сестринских областях. Наибольшее число утвержденных квалификаций из иностранной страны поступило из Турции, что свидетельствует о значительном вкладе в немецкую систему здравоохранения.

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