Признание дополнительных международных квалификаций медсестер органами

В прошлом году немецкие власти утвердили на 25% больше иностранных профессиональных квалификаций, чем в предыдущем году, согласно Федеральному статистическому управлению. Большинство утверждений было выдано медсестрам. Германия получила наибольшее количество заявок из Турции. С 2016 года общее количество заявок почти удвоилось.

Германия наблюдает растущую тенденцию в принятии квалификаций иностранных рабочих, с 65 300 утверждениями в прошлом году, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Примерно 800 заявлений были отклонены.

Примерно 70% утверждений относились к медицинским профессиям. Почти 56% всех утверждений были для медсестер. За ними следовали врачи (14%), инженеры, учителя и преподаватели (10%).

Из 61 300 заявлений 94% были поданы не немцами. Каждая десятая утвержденная квалификация была выдана в Турции. За Турцией следовали Босния и Герцеговина, Филиппины, Тунис, Сирия, Индия и Украина.

Новые заявки увеличились на 26% до 62 100 в прошлом году. Было обработано в общей сложности 81 700 процедур. С 2016 года, когда начались статистические опросы, заявки почти удвоились.

Увеличение утверждений иностранных профессиональных квалификаций в Германии, особенно в медицинских областях, таких как медсестринское дело, может положительно повлиять на общую систему ухода страны. В результате Германия приняла значительное количество медсестер из стран, таких как Турция, которые составляют существенную часть утвержденных квалификаций.

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