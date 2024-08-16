Присяжные выслушают заключительные доводы в суде над белой женщиной, которая убила чернокожего соседа из-за спора с детьми, играющими на улице.

Панель также получит инструкции от судьи перед принятием решения о том, была ли оправдана подсудимая Сьюзан Лоринц в соответствии с спорными законами о самообороне** штата, когда она выстрелила через дверь своей квартиры в центральной Флориде в прошлом июне и убила 35-летнего Ажике "АД" Оуэнса, который стучал в дверь Лоринц.

Лоринц, 60 лет, обвиняется в непредумышленном убийстве с применением огнестрельного оружия и не признает вину. Если будет признана виновной, она может получить до 30 лет лишения свободы, согласно данным прокурора Билла Гладсона.

В четверг Лоринц сообщила суду, что после консультации с адвокатами приняла решение не давать показаний. Обвинение закончилось после вызова экспертных свидетелей по баллистике и полицейскому обучению, которые рассказали о месте, где Лоринц стояла, когда открыла огонь, и о ее состоянии в момент стрельбы.

В среду присяжные слушали показания детектива Райана Стита из полиции округа Марин, ведущего следователя по делу. Прокуроры попросили Стита прочитать письмо, которое Лоринц якобы написала детям Оуэнса после того, как он сообщил ей, что она будет обвиняться в смерти Оуэнса.

"Я так, так сожалею о вашей потере", - прочитал Стит в суде. "Я не собиралась убивать вашу мать. Я была напугана, думала, что вы собираетесь убить меня. Я выстрелила из страха".

Вне суда мать Оуэнса, Памала Диас, рассказала журналистам, что ей было трудно сохранять самообладание на протяжении всего процесса.

"Сложно" - это еще мягко сказано, - сказала Диас. "Эмоции, отвращение, боль, боль - сидеть там, в нескольких футах от женщины, которая лишила жизни мою дочь... Я должна черпать силу в своей вере, чтобы держаться".

В записи первого допроса Лоринц, показанной присяжным в среду, Лоринц рассказывает детективам, что ранее спорила с Оуэнс из-за шума, который делали ее дети, и игрушек, разбросанных возле ее дома. Но она говорит полиции, что ситуация обострилась 2 июня 2023 года, когда она поругалась с детьми из-за шума и выбросила их роликовые коньки.

Лоринц говорит детективам, что в тот вечер она позвонила в полицию и сообщила, что дети из соседства угрожали убить ее. Она говорит, что диспетчеры посоветовали ей запереть дверь и что полицейские уже в пути.

Но прежде чем полиция успела прибыть, Лоринц говорит детективам, что Оуэнс начала "бить в мою дверь" и кричать: "Я убью тебя".

"Она била так сильно, что казалось, дверь вот-вот полетит", - сказала Лоринц в записи. "И я просто... я запаниковала и подумала: "Боже, она действительно убьет меня на этот раз". Знаете? И я даже не помню, как взяла пистолет, я просто помню, что стреляла".

Адвокат Лоринц утверждает, что она опасалась, что Оуэнс причинит ей вред, и считала, что у нее не было другого выбора, кроме как стрелять.

В своем заявлении в суд Лоринц упомянула консультации с адвокатами о даче показаний, выразив им свои опасения. После того, как защита закончит свою часть дела, присяжные приступят к рассмотрению вопроса о том, была ли оправдана Лоринц в соответствии с законами о самообороне, когда она выстрелила из пистолета.

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