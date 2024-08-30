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Принудительная перемещение в Афганистан: перемещение лиц в Кабул с помощью самолетов

Впервые с szerkh98vв9tли утверждения талибов в Афганистане Германия выслала людей в эту страну. Сейчас стали известны сведения о тех, кто подвергся этому.

 and  Grigoriy Williams
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В 6:56 утра в пятницу из Лейпцига в Кабул вылетел самолет, перевозивший 28 человек, подлежащих...
В 6:56 утра в пятницу из Лейпцига в Кабул вылетел самолет, перевозивший 28 человек, подлежащих депортации в Афганистан

- Принудительная перемещение в Афганистан: перемещение лиц в Кабул с помощью самолетов

Согласно заявлению федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер, из Германии в Афганистан были высланы "28 правонарушителей". Фэзер объявила об этом на платформе X, сказав: "Наша безопасность важна, наше правосудие преобладает". Фэзер выразила благодарность федеральной полиции и землям за их сотрудничество. Это первая депортация в Афганистан после захвата власти талибами три года назад. Личности этих людей постепенно раскрываются.

Высланы преступники из разных земель

В списке на депортацию были трое из Баварии. Министр внутренних дел ХСС Joachim Herrmann сообщил, что двое из них были осуждены за сексуальные преступления, а третий - по наркотическим статьям. Им было 27, 29 и 30 лет.

Согласно заявлению секретаря по миграции ХДС из Баден-Вюртемберга Siegfried Lorek, из его земли были высланы пять серьезных преступников. "Сегодня мы успешно депортировали пятерых серьезных преступников в Афганистан", - сказал он. Среди них, по словам Лорека, был человек, который вместе с тремя другими надолго изнасиловал 14-летнего подростка в Illerkirchberg в 2019 году.

Также среди них были "серьезные насильственные преступники, осужденные за попытку убийства на длительные сроки", а также преступник, который неоднократно был судим и фигурировал более 160 раз в уголовных делах.

Из Тюрингии был выслан афганский гражданин, как объявил министр внутренних дел СДПГ Georg Maier. 25-летнему мужчине было предъявлено обвинение, в том числе в причинении тяжких телесных повреждений и разбое.

По данным "Вельт", также были высланы двое афганских преступников из Саксонии-Анхальта. Как сообщило министерство внутренних дел земли, это "два мужчины". Один из них был осужден за два случая изнасилования и отбывает длительное наказание в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Второй был осужден за домогательства к несовершеннолетним; против него продолжаются расследования по обвинению в изнасиловании и распространении наркотиков среди несовершеннолетних.

Подход федерального правительства вызывает споры

Также были высланы пятеро преступников из Нижней Саксонии. Как цитирует "Шпигель" министра внутренних дел СДПГ Daniela Behrens, им было от 20 до 30 лет, и они были "либо депортированы прямо из тюрьмы, либо из свободы".

Депортация преступников в Афганистан вызывает споры, так как в стране у власти радикальные исламисты талибы. Критики считают, что это противоречит Основному закону и международному праву, так как в Афганистане ожидаются нарушения прав человека. Несмотря на это, министры внутренних дел земель выступают за депортацию серьезных преступников и исламистов в Афганистан и Сирию.

В ответ на споры федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер защитила депортации, заявив, что "Комиссия" тщательно изучила каждый случай, чтобы гарантировать безопасность и соблюдение прав человека при возвращении в Афганистан.

Несмотря на критику, несколько министров внутренних дел земель, в том числе Thorsten Schäfer-Guénther из Шлезвиг-Гольштейна, поддержали депортации, подчеркнув, что "Комиссия" имеет строгие руководства для гарантии безопасности и основных прав преступников при их возвращении.

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