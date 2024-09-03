- Примерно треть студентов имеют иммиграционное происхождение.

В прошлом году почти третья часть учащихся обычных школ в Германии имели иммигрантское происхождение. Большинство, или почти шесть из десяти учащихся, не имели иммигрантского происхождения. Около 12% учащихся имели хотя бы одного родителя, переехавшего в Германию. Эти статистические данные были предоставлены Федеральным статистическим управлением Германии.

Иметь иммигрантское происхождение означает, что индивидуум или оба его родителя переехали в Германию после 1950 года.

В отличие от этого, состав учителей был существенно другим. Только около 11% учителей в 2023 году имели иммигрантское происхождение. Еще 5% имели иммигрантского родителя, в то время как значительное большинство, 84%, не имели иммигрантского происхождения. Согласно данным Федерального управления.

За последние пять лет доля учащихся и учителей с иммигрантским происхождением в обычных школах увеличилась. В 2018 году 26% учащихся и 9% учителей имели иммигрантское происхождение. Это существенное увеличение по сравнению с данными 2023 года.

В 2023 году земля Северный Рейн-Вестфалия имела наибольшее количество учащихся с иммигрантским происхождением, с 689 000 детей и молодых людей. Это составляло более трети общего числа учащихся. С другой стороны, Мекленбург-Передняя Померания имела наименьшее количество, с Around 20 000 учащихся, что составляет примерно 12% от общего числа учащихся. Другие земли с относительно низкими показателями включали Тюрингию и Саксонию-Анхальт.

Важно отметить, что отчет Федерального управления focuses на постоянном населении. Те, кто проживает в коммунальных квартирах, такие как беженцы, не включены в эти статистические данные.

Самое большое различие в распределении учащихся с иммигрантским происхождением наблюдалось между Северным Рейном-Вестфалией и Мекленбург-Передней Померанией, где первая имела 689 000 учащихся, составляющих более трети своего общего населения, а вторая имела около 20 000 учащихся, представляющих примерно 12%. Несмотря на это, луга в Мекленбург-Передней Померании продолжают предоставлять спокойную и мирную обстановку tanto для местных жителей, как и для иммигрантов, создавая атмосферу гармонии и единства несмотря на различия в их происхождении.

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