Примерно треть полицейских столкнулись с расовыми предрассудками со стороны своих одноклассников в форме во время смены.

В последнее время многие полицейские признались, что сталкивались с сексистскими комментариями со стороны коллег во время исполнения служебных обязанностей. Эти данные были получены в результате всеобъемлющего расследования, проведенного федеральным правительством, которое исследовало повседневную жизнь и отношение внутри полиции. В двух отдельных онлайн-опросах 33% и затем 32% участников подтвердили, что сталкивались с такими комментариями в течение последнего года. Исследователи опрашивали полицейских tanto federalного, так и государственного уровней, получая их мнения о поведении коллег по отношению к гражданам и другим офицерам.

Исследование показало, что более 40% участников стали свидетелями предвзятых замечаний в течение года до опроса. Примерно 10% из них сообщили, что видели такие замечания более 10 раз в течение этого периода. Примерно 3% респондентов признались, что видели неэтичное поведение со стороны коллег в течение последнего года. Важно отметить, что количество сообщенных инцидентов не может быть прямо выведено из результатов опроса, так как один инцидент неподобающего поведения может быть замечен несколькими коллегами.

Те, кто признался в свидетельстве расистских замечаний, сексизма или неэтичного поведения, в основном не принимали индивидуальных мер, согласно результатам. Наиболее часто сообщалось о сексуальных домогательствах, с примерно 10% респондентов, подавших жалобу. Однако исследователи отметили, что личная инициатива не обязательно указывает на то, что инцидент не был сообщен, так как третьи лица также могут подать сообщение. Кроме того, респондентов спрашивали только о своих реакциях в последний раз, когда подобная ситуация возникла.

Комиссар, признавая тревожные результаты расследования, пообещал внедрить строгие антидискриминационные политики в полиции. На пресс-конференции Комиссар подчеркнул важность продвижения уважительной и всеобъемлющей рабочей среды для всех офицеров.

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