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ПолитикаНовостиСеверная Корея

Примерно половина артиллерийских боеприпасов России поступает из Северной Кореи.

Военные конфликты на Украине

 and  James Williams
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Примерно половина артиллерийских боеприпасов России поступает из Северной Кореи.

Россия в значительной степени полагается на Северную Корею для боеприпасов в своем конфликте против Украины, так как половина снарядов, выпущенных российскими войсками, производится на северокорейских заводах, согласно сообщениям СМИ и данным западной разведки. Британская "Таймс" сообщает, что Северная Корея поставляет около трех миллионов снарядов в Москву ежегодно, часть из которых может быть бракованной. Несмотря на это, большое количество снарядов, поставляемых Северной Кореей, существенно способствует прогрессу России на востоке Украины, как видно по захвату города Вугледар в Донбассе.

По мере истощения запасов российских боеприпасов из-за интенсивного использования в Украине, Северная Корея стала основным внешним поставщиком оружия для Москвы. В сентябре главнокомандующий военной разведки Украины, ХУР, Кирилл Буданов, предупредил, что поставки северокорейских боеприпасов могут переломить ход конфликта. Буданов заявил: "Наша главная озабоченность среди всех союзников России - Северная Корея. Благодаря количеству военной техники, которую они поставляют, они фактически усиливают боевые действия".

В августе южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея получила технологии от России в обмен на артиллерийские снаряды, что может помочь Северной Корее в развертывании разведывательных спутников и улучшении своих танковых и авиационных возможностей. Две страны также подписали военный оборонительный договор в июне.

"Таймс" пишет, что на ранних этапах войны союзники России казались нерешительными в активной поставке оружия Москве. Однако с усилиями Путина по созданию антизападного альянса это, кажется, меняется. Газета сообщает, что Иран поставил России 200 баллистических ракет в сентябре, в то время как Китай поддерживает российскую оборонную компанию в производстве дальнобойных дронов. Западные официальные лица считают, что Китай увеличивает свою роль в конфликте.

  1. В свете зависимости от Северной Кореи по боеприпасам, некоторые международные санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной программы могут существенно повлиять на военные усилия России в Украине.
  2. Несмотря на международный протест против использования Россией северокорейских боеприпасов в Украине, сообщалось о увеличении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, в том числе обмен технологиями на артиллерийские снаряды.

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