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Примерно через три с половиной десятилетия после того, как женщину сбила краденная машина, у власти появились ДНК-доказательства, помогающие установить, кто совершил убийство.

В конце дня в декабре, более тридцати лет назад, женщина, закончившая делать покупки со своим спутником в местном универмаге в центре Северной Каролины, была сбита автомобилем, согласно отчету полиции Шарлотт-Мекленбург.

 and  Christian Meier
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Примерно через три с половиной десятилетия после того, как женщину сбила краденная машина, у власти появились ДНК-доказательства, помогающие установить, кто совершил убийство.

Водитель, предположительно угнавший темно-окрашенный автомобиль, проигнорировал светофор и столкнулся с Руфью Буханан, 52 лет. По словам сержанта Гавина Джексона из отдела расследования ДТП полиции, тело Буханан оказалось на противоположной стороне перекрестка, а водитель, не остановившись, чтобы оказать помощь, продолжил свой путь.

Буханан скончалась на следующий день в больнице Шарлотты в результате полученных травм, как сообщили власти. Ее случай с оставлением места ДТП оставался нераскрытым более трех десятилетий. Однако ДНК с подозрительной марихуановой сигареты, найденной в машине во время первоначального расследования, помогло в идентификации подозреваемого, как указано в пресс-релизе.

Авторитеты Шарлотт-Мекленбурга идентифицировали 68-летнего Герберта Станбека как возможного виновника с помощью ДНК-следов, извлеченных из марихуановой сигареты, найденной в автомобиле.

Станбек, признавшийся, что был за рулем, который сбил Буханан, уже отбывал 22-летний тюремный срок за не связанное с этим преступление. Полиция нашла его в результате расследования.

17 июля Станбеку были предъявлены обвинения в совершении ДТП с оставлением места происшествия в связи со смертью Буханан, и он был приговорен к двум годам тюремного заключения, которые должны отбываться одновременно с его текущим сроком, согласно записям суда штата Северная Каролина.

Попытки связаться с адвокатом, указанным для Станбека, для получения комментария оказались безуспешными.

Хотя свидетели предоставили номерной знак и описание автомобиля, и было собрано физическое доказательство в 1990 году, дело застопорилось до начала 2022 года, когда анонимный звонок в службу "Стоп преступность" направил следователей к мужчине, который, как считалось, мог быть причастен к аварии. Однако этот человек не был связан с инцидентом.

Лаборатория криминалистики пересмотрела доказательства и проанализировала возможную марихуановую сигарету, взятую из машины в 1990 году, как сообщили власти.

По словам сержанта Гавина Джексона, результат ДНК совпал с именем Герберта Станбека, который в момент инцидента отбывал наказание в тюрьме Шарлотт.

Авторитеты посетили Станбека дважды в тюрьмеScotland Correctional Institution в Лауринбурге, Северная Каролина, и 20 марта он признался, что сбил Буханан в декабре 1989 года, добавил Джексон.

Интересно, что Станбек отбывал наказание в тюрьме Шарлотт, но в момент инцидента он находился в режиме условно-досрочного освобождения. Он работал в мотеле в Шарлотте, всего в нескольких кварталах от места, где Буханан была сбита, и после ухода с работы он сбил ее автомобилем и скрылся с места происшествия, как сообщил Джексон.

"Автомобиль был брошен в мотеле, и он вернулся в тюрьму той ночью", - заключил Джексон.

Подозреваемый в случае с оставлением места ДТП Руфью Буханан, идентифицированный как Герберт Станбек, проживал в Шарлотте в момент инцидента. После признания Станбека обвинили и приговорили за его преступление, что повлияло на его текущий тюремный срок.

Правоохранительные органы обвиняют Герберта Стэнбека в причастности к гибели Рута Бучхэна в декабре 1989 года.

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