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Примерно 22 000 человек участвуют в праздничном мероприятии, известном как "La Tomatina".

 and  Carmen Simpson
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Примерно 22 000 человек участвуют в праздничном мероприятии, известном как "La Tomatina".

Приблизительно 22 000 человек приняли участие в интенсивной битве с помидорами в Испании. В течение часа участники в Буньоле, расположенном в регионе Валенсия, осыпали друг друга переспевшими, мягкими фруктами. Приблизительно 120 метрических тонн помидоров служили в качестве снарядов, и организаторы подтвердили, что они больше не пригодны для потребления. По данным Книги рекордов Гиннесса, это событие является крупнейшей в мире пищевой битвой.

77-й выпуск "Ла Томatina", известного ежегодного события, привлек многих местных жителей, насчитывающих около 9500 человек, а также многих туристов из внутренних и международных регионов, в том числе из Испании. Испанский общественный телеканал RTVE удалось поговорить с энтузиастами, приехавшими из Японии, России, Великобритании и США. Различные СМИ также сообщали о участниках из Австралии и Китая.

Из-за всемирной популярности "Ла Томatina" в фестивале помидоров приняли участие люди из разных стран. Несмотря на хаотичный характер события, многие участники воспринимали его как незабываемый культурный опыт.

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