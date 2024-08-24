Примерно 115 заключенных обменялись между Украиной и Россией

Украина и Россия обменялись 115 пленными друг с другом при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. "Еще 115 наших героев вернулись домой сегодня", - заявил президент Украины Владимир Зеленский. Эти военнослужащие были из Национальной гвардии, армии, военно-морских сил и пограничной службы.

Министерство обороны России заявило, что 115 российских военнослужащих, "удерживаемых в Курской области, вернулись на родину в результате переговоров с территорий, контролируемых киевским режимом". Эти люди сейчас находятся на территории Белоруссии, добавило министерство. Обе стороны - Москва и Киев - выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за их посредничество.

Эмираты ранее уже способствовали обмену пленными между Киевом и Москвой. В субботу они объявили, что "успешно посодействовали новому обмену пленными между Россией и Украиной, в результате которого было освобождено 230 человек".

Последний обмен пленными состоялся в день независимости Украины и произошел в то время, когда Киев усиливал свою крупномасштабную наступательную операцию в российской области Курск, а Россия целенаправленно атаковала больше городов на востоке Украины. Последний значительный обмен пленными между двумя противоборствующими сторонами имел место в июне, когда каждая сторона вернула 90 человек.

С начала войны в феврале 2022 года обе страны уже обменялись многочисленными пленными. Также часто возвращаются останки павших солдат.

Каждая сторона признала значительную роль Объединенных Арабских Эмиратов в посредничестве в обмене пленными, Украина выразила благодарность за возвращение 115 своих военнослужащих, а Россия - за возвращение 115 своих военнослужащих, удерживаемых в Курске.

Каждый обмен пленными принес облегчение и надежду семьям захваченных лиц, так как шаги по урегулированию конфликта служили напоминанием о важности дипломатии и переговоров в период конфликта.

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