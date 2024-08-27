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ПолитикаНовостиФедеральное правительство

Примечательно, что из Германии все чаще высылают людей.

Дmaßen Testament 2024 года, примерно 9 500 выдворений были проведены из Германии, согласно отчетам Министерства внутренних дел. Это число превышает показатель предыдущего года.

 and  Mark Rodriguez
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Несмотря на рост числа депортаций, значительная часть попыток expulsion оказывается неудачной, что...
Несмотря на рост числа депортаций, значительная часть попыток expulsion оказывается неудачной, что приводит к увеличению числа лиц, подлежащих процедурам депортации.

Министерство внутренних дел федерального правительства - Примечательно, что из Германии все чаще высылают людей.

Депортации растут, и более 9500 человек были высланы из Германии в первой половине 2024 года, согласно данным Федерального министерства внутренних дел, полученным в ответ на запрос Левой партии в Бундестаге, которые были получены немецким пресс-агентством. По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было депортировано 7861 человек, это представляет собой увеличение более чем на 2000 человек. В целом, в 2023 году было депортировано 16430 человек, в то время как в 2022 году было отправлено почти 13000 человек.

Наибольшая группа депортированных в первой половине 2024 года состояла из 915 человек с турецкими паспортами. За ними следовали лица из Грузии (839), Северной Македонии (774), Афганистана (675), Албании (586) и Сирии (534). Большинство депортаций были в Грузию, Северную Македонию, Австрию, Албанию и Сербию. Несмотря на продолжающиеся дискуссии в федеральном правительстве после смертельного ножевого нападения на полицейского в Мангейме в конце мая, Германия в настоящее время не депортирует в Сирию и Афганистан.

Более 3000 случаев Дублина

Согласно данным, большинство из 9465 человек, депортированных в первой половине 2024 года, были вывезены самолетами: 7848 человек. В трети всех депортаций (3043 случаев) лица были возвращены в европейскую страну, ответственную за их процедуру убежища в соответствии с Регламентом Дублина, так как они впервые прибыли туда. В 164 случаях Дублина лица были депортированы в Болгарию, где также должен был быть переведен нападавший из Солінгена.

По состоянию на 30 июня 2024 года, 226882 человека подлежали депортации в Германии, из которых 182727 имели, а 44155 не имели так называемой "терпимости" (Duldung). Лица с разрешением на пребывание подлежат депортации, но не могут быть депортированы по определенным причинам, таким как отсутствие удостоверения личности или болезнь.

14000 депортаций не удались

В первой половине 2024 года 14067 депортаций не удались до передачи Федеральной полиции, например, потому что рейсы были отменены, людей не могли найти, они были больны или по другим организационным причинам. 534 депортации были остановлены во время или после передачи Федеральной полиции. Причинами могут быть отказ авиакомпаний или пилотов брать тех, кто подвергается депортации, "действия сопротивления", медицинские причины или продолжающиеся судебные разбирательства.

Клара Бюнгер, член Левой партии, заявила, что часто звучат призывы к увеличению депортаций, но их число растет уже несколько лет. "После теракта в Солінгене вновь звучат рефлексивные призывы к увеличению депортаций. Нужно сказать: депортации не являются мерами по предотвращению преступлений. Они не смогут содержать исламизм". Она призвала к конкретным стратегиям по предотвращению преступлений и работе с молодежью.

Федеральное министерство внутренних дел сообщило о значительном увеличении депортаций, при этом федеральное правительство надзирает за высылкой более 9500 человек в первой половине 2024 года. Несмотря на дискуссии в федеральном правительстве после инцидента, Германия в настоящее время не депортирует в Сирию и Афганистан из-за определенных факторов.

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