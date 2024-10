Президентские выборы 1960 года дают ценные уроки в осуществлении спокойной смены власти.

Выборы президента 1960 года ознаменовали собой значительный перелом. Это были первые выборы, на которых состоялись живые дебаты между кандидатами от основных партий на телевидении, и первые, в которых оба кандидата родились в XX веке. Электоральная картина напоминала современную, с оба кандидата представляли собой интригующие личности.

Джон Ф. Кеннеди, привилегированный наследник могущественного клана, возглавил революционную кампанию. Используя свой "Кэролайн", частный самолет, купленный его отцом, Кеннеди объехал страну. Он применял передовые опросы, телевидение и свой шарм и интеллект, чтобы установить связь с избирателями.

С другой стороны, Ричард М. Никсон, действующий вице-президент, не обладал очарованием Кеннеди. Однако у него были заметные преимущества - реальный мировой опыт, столкновения с советским лидером Никитой Хрущевым и восьмилетний рекорд под руководством президента Двайта Эйзенхауэра, отмеченный миром и процветанием.

Хотя выборы 1960 года предлагают захватывающую политическую историю, полную напряжения и неожиданных поворотов, это не было основной причиной моей новой книги "Обратный отсчет 1960: Раскрывая тайную историю 312 дней, которые навсегда изменили американскую политику". Вместо этого причины написания "Обратного отсчета" связаны с его актуальностью для выборов 2020 года и продолжающейся дискуссией об избирательных процессах.

В простых терминах, есть обоснованные сомнения в честности результатов выборов 1960 года. Удивительно, но якобы "проигравший" кандидат решил не оспаривать решение и обеспечил мирную передачу власти. Эти события резко контрастируют с современной риторикой о фальсификациях на выборах, подтасовках и отказе признавать результаты.

Давайте вернемся к дню выборов, 8 ноября 1960 года. Кеннеди имел небольшое преимущество в нескольких ключевых колеблющихся штатах, с окончательным перевесом голосов избирателей в 112 827 голосов или 0,17%. Однако драматическое развитие событий в определенных штатах склонило чашу весов в пользу Кеннеди.

Кеннеди получил 27 голосов выборщиков от Иллинойса с небольшим перевесом в 8 858 голосов из более чем 4,7 миллионов голосов. Но драма усилилась, когда мэр Чикаго Ричард Дж. Дэйли и демократическая машина округа Кук предоставили Кеннеди значительное преимущество. Необычно, что результаты из республиканскихStrongholds в южной части Иллинойса были объявлены первыми, а затем с задержкой результаты из Чикаго и округа Кук. Когда появились результаты от участков Дэйли, они показали "фантастические перевесы" в пользу Кеннеди, согласно "Чикаго трибьюн" от ноября 1960 года.

Невероятно, в одном районе Чикаго, избирательном округе 4, на Кеннеди было подано 25 770 голосов, а на Никсона - всего 7 120. Казалось невероятным, что в избирательном округе 24 Кеннеди получил более 24 000 голосов, а на Никсона - всего немногим более 2 130. Странные события в избирательном округе 2, участке 50, показали, что было подано до 80 голосов, хотя там было зарегистрировано всего 22 избирателя. Когда республиканские чиновники попытались расследовать подозрительную деятельность, они обнаружили отсутствующие или пустые урны для голосования.

Процесс выборов в Техасе был еще более сомнительным. Родившийся в Техасе сенатор Линдон Бэйнс Джонсон привел свой штат, предоставив демократической команде 24 голоса выборщиков с перевесом в 46 266 голосов из более чем двух миллионов поданных. Процесс выборов в Техасе был почти невыполнимой задачей, так как избиратели должны были не только выбрать своего кандидата, но и зачеркнуть все другие варианты.

Сложность этого процесса привела к тому, что тысячи избирателей не смогли выполнить инструкции. Окончательное решение о том, считать ли плохо заполненные бюллетени или нет, оставалось за судьями участков, которые в основном были демократами. В республиканских районах до 40% голосов Никсона были дисквалифицированы, в то время как в демократических районах почти не было отброшенных бюллетеней.

С обилием доказательств нарушений Никсон столкнулся с сильным давлением, чтобы оспорить выборы. Национальный председатель Республиканской партии Трусhton Мортон и другие высокопоставленные чиновники отказались признать поражение. Некоторые историки считают, что Никсон поощрял их оспаривать результаты в ключевых штатах.

Несмотря на растущее давление, Никсон представил себя как благородный проигравший. Он отправил телеграмму Кеннеди, в которой сказал: "Я уверен, что вы получите единодушную поддержку всех американцев", когда победа была ясна в 12:45. 9 ноября. 14 ноября Никсон встретился с Кеннеди в Кис-Бискейн, Флорида, на встрече, направленной на продвижение национального единства. Обращаясь к прессе, Никсон описал их встречу как демонстрацию того, как работает демократия, и сказал, что все сводится к мирной передаче власти.

Для того, кто пережил события 1960 года (мне было 13 лет), события 2020 года были глубоко тревожными. Выросший с пониманием правил демократии - кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, и обе стороны признают результат - шокирующие события 2020 года были радикальным изменением.

Я никогда не забуду тот решающий момент около 2:30 ночи 4 ноября 2020 года в ночь выборов. Гонка все еще была на волоске, миллионы неопределенных голосов оставались, когда тогдашний президент Дональд Трамп вышел перед своей аудиторией в Восточном зале Белого дома.Fox News, где я работал, объявила, что Джо Байден получит Аризону, впервые с 2016 года такой штат перейдет к противоположной партии.

"Это обман американского народа. Это позор нашей нации", - заявил Трамп, его голос был полон разочарования. "Мы были на грани победы на этих выборах. На самом деле, мы выиграли выборы".

Ситуация не была фальсификацией, но она запустила цепь событий. Были поданы многочисленные иски, был сделан запрос к секретарю штата Джорджия "найти" голоса, и была попытка собрать группы фальшивых выборщиков в штатах, которые выиграл Трамп.

Если есть один момент, который в полной мере раскрывает различия между выборами 1960 и 2020 годов, он произошел 6 января. В этот день, согласно Закону об учёте голосов от 1887 года, Конгресс должен был собраться совместно на заседании для подсчёта голосов выборщиков от каждого штата, а вице-президент должен был подтвердить победителей выборов.

6 января 2021 года Трамп собрал море разъярённых сторонников на Эллипсе. "Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не капитулируем", - заявил он. И отдал им приказы: "И мы боремся. Боремся так, как будто завтра не будет. Если вы не будете бороться так, как будто завтра не будет, вы больше не будете иметь страну".

Трамп неоднократно давил на своего вице-президента, Майка Пенса, чтобы тот отклонил голоса выборщиков за Байдена и перевернул исход выборов. Когда Пенс объявил, что конституционно не может этого сделать, толпа штурмовала Капитолий, даже установив виселицу снаружи, крича: "Повесить Майка Пенса".

Сравните это с событиями другого 6 января, в 1961 году. Замечательный день, когда Никсон председательствовал на подсчёте голосов. Стоя на трибуне Палаты представителей после подсчёта голосов, эхом звучали призывы членов своей партии оспорить выборы, Никсон всё же придерживался правды момента: "Это первый раз за 100 лет, когда кандидат в президенты объявил результаты выборов, в которых он проиграл, и объявил победу своего оппонента".

Никсон объявил, что Кеннеди, присутствовавший в зале Палаты представителей, был избран президентом. Он продолжил: "Я не верю, что мы можем представить более яркий и красноречивый пример стабильности нашей конституционной системы и гордой традиции американского народа в поддержании институтов самоуправления".

Именно поэтому я написал "Обратный отсчёт 1960" и считаю, что он так актуален сегодня. Шестьдесят четыре года назад, когда судьба мировой власти висела на волоске, победа и поражение зависели от тонкой грани, Никсон выбрал моральный путь - не для своей выгоды, а для своей страны.

К сожалению, этот выбор больше не является гарантированным вариантом.

После выборов 1960 года дискуссии о честности и справедливости избирательного процесса стали предметом политической дискуссии. Несмотря на allegations of irregularities, Никсон chose to concede and maintain peace.

В отличие от выборов 1960 года, выборы 2020 года были отмечены жаркими спорами и обвинениями в фальсификации голосов, что привело к многочисленным судебным разбирательствам и призывам пересмотреть результаты выборов.

Читайте также: