Президентская кампания Харриса сосредоточена на красных сельских районах, чтобы уменьшить лидерство Трампа на этих территориях.

"Нам нужно мобилизовать людей, безусловно, в районах с сильной демократической поддержкой, но мы также должны привлечь на свою сторону много нерешительных избирателей", - заявил Дэн Каннинен, директор по ключевым штатам в кампании Харрис, в интервью CNN."Уменьшение разрыва там, где Трамп победил с большим отрывом, но если мы сможем сократить его до 60-40 или даже 65-35, это окажет значительное влияние на различные округа в штате".

Важная часть работы кампании включает в себя более активное присутствие в округах с меньшим количеством демократических сторонников и потенциально недовольных республиканцев.

В ближайшие дни кампания планирует провести мероприятия, направленные на привлечение разочарованных избирателей, склонных к Трампу, например, в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Мичиган, Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина и Висконсин.

Члены кампании Харрис часто хвастаются поддержкой и одобрением республиканцев, в том числе участием бывшего представителя Э Liz Чейни в Рипоне, Вайоминг - месте рождения Республиканской партии, которое проголосовало за Трампа в 2020 году с отрывом 62%-36%.

Члены кампании Харрис считают, что их сильная кампания, в том числе открытие нескольких полевых офисов и посещения вице-президента и Тима Уолза, среди других, могут помочь сократить разрыв между Харрис и Трампом, в частности, в ключевых штатах.

"У нас 16 офисов в округах, где Трамп победил с большим отрывом, потому что мы не игнорируем ни одно место", - сказал Брендан МакФиллипс, старший советник кампании Харрис в Пенсильвании, CNN."Получить пять дополнительных голосов в округе, где Трамп победил с большим отрывом, так же важно, как и получить пять голосов в Филадельфии, но вам нужно пойти везде, чтобы их получить, и это значит для людей, что вы посещаете их сообщества и ведете открытый диалог".

Такие места, как округ Ланкастер, Пенсильвания, где показатель губернатора Ники Хейли на республиканских праймериз составил всего 20%, несмотря на то, что она не была кандидатом на 2024 год, представляют собой потенциальные возможности для кампании Харрис по привлечению республиканцев, разочарованных в Трампе.

Харрис может не понравиться всем избирателям Хейли, но вызвать сомнения в отношении Трампа в некоторых из этих округов и привлечь хотя бы часть этих голосов может существенно повлиять на разницу, считает Сэм Чен, республиканский стратег.

"Это умный ход, но рискованный, если они не любят Харрис, и если это случайно толкнет их к Трампу", - сказал Чен."В этом случае наличие четкого послания критически важно".

Уолз, который ранее вел кампанию в округе Ланкастер, отправился в турне на автобусе по центральной Пенсильвании после дебатов вице-президентов на этой неделе. Ранее Харрис вернулась в округа Камберленд и Лузерн, оба из которых Трамп выиграл с большим отрывом в 2020 году.

Демократические стратеги подчеркивают сельский фон Уолза, военный опыт и опыт работы футбольным тренером, представляя его как очень доступного в сельских общинах по всей стране.

Кампания также транслирует рекламу, направленную на сельских избирателей в ключевых штатах, в том числе одну, в которой lifelong республиканцы выражают свою поддержку Харрис, и другую, в которой фермер из Висконсина обсуждает проблемы здравоохранения.

Адвокаты Харрис ссылаются на предыдущие успешные демократические кампании, такие как гонка сенатора Джона Феттермана в 2022 году в Пенсильвании и runoff сенатора Рафаэля Уорнока в Джорджии, как доказательство эффективности этой стратегии.

В конце августа Харрис проехала по юго-восточной Джорджии, региону, традиционно поддерживающему Республиканскую партию, но где Уорноку удалось добиться успеха. В то время заместитель менеджера кампании Харрис, Квинтин Фулкс, который руководил кампанией Уорнока, заявил, что Харрис, как и Уорнок, имеет преимущество в привлечении более широкого спектра избирателей, в том числе сельских избирателей, на пути к ноябрю, с Трампом в качестве оппонента и ожидаемым более высоким turnout в год президентских выборов.

Лицом к лицу с вызовом выиграть нерешительных избирателей и сузить разрыв в республиканских районах, политика вовлеченности для кампании Харрис включает в себя проведение мероприятий для привлечения разочарованных избирателей в ключевых штатах и установление сильного присутствия в округах, которые, возможно, в прошлом голосовали за Трампа с большим отрывом.

Продолжая эту стратегию, члены кампании Харрис считают, что привлечение недовольных республиканцев в традиционно республиканских районах, таких как округ Ланкастер в Пенсильвании, может существенно повлиять на результаты гонки.

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