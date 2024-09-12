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Президентская кампания Харриса использует дискуссию об абортах во время дебатов во вторник, демонстрируя ее в новой рекламе.

Команда Политикс Хариса представляет рекламу, посвященную вопросам абортов в четверг, ссылаясь на один, по их мнению, ключевой обмен репликами между вице-президентом Камалой Харис и бывшим президентом Дональдом Трампом из последнего президентского форума.

 and  Yaroslav Smith
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В данной ситуации вице-президент Демократической партии и претендент на пост президента Камала...
В данной ситуации вице-президент Демократической партии и претендент на пост президента Камала Харрис выступает с речью, в то время как бывший президент и номинальный республиканец Дональд Трамп внимательно слушает, в Национальном центре конституции в Филадельфии, Пенсильвания, 10 сентября 2024 года.

Президентская кампания Харриса использует дискуссию об абортах во время дебатов во вторник, демонстрируя ее в новой рекламе.

Команда Харриса подготовила вице-президента к вызову Трампу по поводу ограничений на аборты по всей стране. Ее советники считают успех подготовки заслугой ее настойчивости в вопросе репродуктивных прав, утверждая, что это нарушило равновесие Трампа на протяжении всей дискуссии.

Теперь они превращают этот ключевой момент в рекламный ролик, который будет транслироваться в ключевых штатах, таких как Аризона и Невада, где Трамп должен посетить эту неделю.

Недавно выпущенный ролик включает в себя точки зрения обоих кандидатов на аборты во время дебатов.

"Я оказал отличную услугу, сделав это. Это потребовало храбрости, и Верховный суд проявил большую храбрость, делая это", - сказал Трамп, имея в виду отмену дела "Роу против Уэйда".

В ответ Харрис поделилась личными историями женщин, сталкивающихся с проблемами здравоохранения при навигации по ограничениям на аборты.

"Я считаю, что некоторые свободы, особенно свобода решать за свой собственный Körper, не должны определяться правительством", - заявила она.

Сотрудники кампании назвали ответ вице-президента одним из самых сильных моментов дебатов, основываясь на внутренней статистике, свидетельствующей о том, что истории о выкидышах и жертвах изнасилований оказали наибольшее влияние на нерешительных избирателей.

В заявлении менеджер кампании Харрис-Вальц Джули Чavez Родригес заявила, что аборт является "одним из основных вопросов на этих выборах, и разница между кандидатами не может быть более очевидной".

Объявление происходит, когда Харрис посещает Северную Каролину - важный штат, который президент Джо Байден еле-еле выиграл в 2020 году, но где сотрудники кампании надеются сделать успехи среди избирателей, которые могут быть недовольны Трампом и спорным республиканским кандидатом в губернаторы Марком Робинсоном.

Губернатор-демократ Северной Каролины Рой Купер сказал CNNJeff Zeleny во вторник, что считает, что Харрис повлияет на Северную Каролину, важный бастион штата, после своей впечатляющей выступления в Филадельфии.

Харрис' приверженность охране прав на аборты и здравоохранение, по мнению Купера, может существенно усилить попытки демократов завоевать штат на президентских выборах впервые с 2008 года.

В среду сотрудники кампании Харрис изучили запись дебатов, чтобы выявить ключевые моменты, которые можно было бы показать в новых телевизионных и цифровых рекламных роликах кампании, стремясь усилить то, что они считают самой сильной дискуссией.

Новые ролики являются частью $370 миллионов, выделенных на цифровую и телевизионную рекламу между Днем труда и Днем выборов.

Промо-ролик подчеркивает вызов Харриса позиции Трампа по поводу ограничений на аборты по всей стране, представляя его как поворотный момент в политике. На этих выборах разница в точках зрения кандидатов на права на аборты, такие как вера Харрис в свободу тела, считается важным политическим вопросом.

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